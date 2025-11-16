ETV Bharat / state

ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు అందని ఆరోగ్యశ్రీ నిధులు - గ్లౌజులు, మందులు కొనలేని దుస్థితి!

ఆరోగ్యశ్రీ నిధులు రాకపోవడంతో తరచూ సమ్మెకు దిగుతున్న ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల యాజమాన్యాలు - నిధులు రాక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలో పలు సేవలకు విఘాతం - గ్లౌజులు, మందులు కొనలేని దుస్థితి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 16, 2025 at 3:13 PM IST

Aarogyasri In Govt Hospitals : అనారోగ్యం కారణంగా నిరుపేద ప్రజలు ఆసుపత్రుల పాలైతే అప్పులపాలు కావాల్సిన పరిస్థితులు వస్తున్నాయి. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రజలకు మెరుగైన వైద్యసేవలు అందించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆరోగ్యశ్రీ పథకాన్ని అందిస్తోంది. కాగా పేదలకు నాణ్యమైన అరోగ్యసేవలు అందించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న ఈ పథకం తీవ్ర సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కుంటోంది.

ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు ఆరోగ్యశ్రీ పథకం నిధులు విడుదల కాకపోవడంతో పలు సేవలకు విఘాతం ఏర్పడుతోంది. ఈ పథకం కింద ప్రైవేటు ఆసుపత్రులకు బకాయిలు రావాల్సి ఉండటంతో తరచూ వారు సేవలు నిలిపివేస్తున్నారు. ఆ ఆసుపత్రుల యాజమాన్యాల ఒత్తిడికి తలొగ్గి కొంతమేర బకాయిల్ని సర్కారు విడుదల చేస్తోంది. అయితే సర్కారు ఆసుపత్రులకు మాత్రం నిధులు అందక పోవడంతో పెద్దమొత్తంలో బకాయిలు పేరుకుపోయాయి. వివరాల్లోకి వెళితే,

పలు సేవలకు విఘాతం : ఈ సంవత్సరం జనవరి తర్వాత ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు నిధులు విడుదల కాకపోవడంతో పలు సేవలకు విఘాతం కలుగుతోంది. హైదరాబాద్​లోని ఎంఎన్​జే క్యాన్సర్ ఆసుపత్రికి తప్ప మిగతా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు 'తెలంగాణ వైద్య సేవలు, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి సంస్థ' (టీజీఎంఎస్​ఐడీసీ) ఔషధాలు, వైద్య పరికరాలను సరఫరా చేస్తుంది. బోధనాసుపత్రుల అవసరాల్లో 80% సరఫరా చేస్తుండగా మిగతా 20% మందులు, పరికరాలను ప్రభుత్వం ఇచ్చే 'మెడిసిన్ బడ్జెట్', ఆరోగ్యశ్రీ పథకంలోని రివాల్వింగ్ ఫండ్ నుంచి వినియోగించుకోవచ్చు.

రూ.300 కోట్లకు పైగా బకాయిలు : అయితే మెడిసిన్ బడ్జెట్ అరకొరగానే అందుతోంది. కనీసం ఆరోగ్యశ్రీ నిధులను వాడుకుందామన్నా ఆ నిధులూ రాక సర్కారు ఆసుపత్రుల్లో రోగులకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు రూ.300 కోట్లకు పైగా బకాయిలు విడుదల కావాల్సి ఉంది.

ఎంఎన్​జేకే రూ.వంద కోట్లు :

  • ఎంఎన్​జే క్యాన్సర్ ఆసుపత్రికి రూ.100 కోట్ల వరకు రావాలి. ఈ ఆసుపత్రి నేరుగా ఔషధాలు కొనుగోలు చేస్తుంది. నిధుల్లేక రూ.20 కోట్ల వరకు బిల్లులు చెల్లించలేని పరిస్థితి.
  • హైదరాబాద్​లో నిత్యం వేల మంది రోగులు వచ్చే గాంధీ ఆసుపత్రికి రూ.56 కోట్ల వరకు అందాల్సి ఉంది. ఈ ఆసుపత్రిలోని ఆర్థోపెడిక్ విభాగంలోని ఆపరేషన్ థియేటర్లలో లైట్లు కూడా లేని దుస్థితి నెలకొంది. ఓపీలో గ్లౌజులు లేవని కొందరు వైద్యులు తెలిపారు.
  • ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి రూ.వంద కోట్ల వరకు, వరంగల్ ఎంజీంకు రూ.35 కోట్లు, ఆదిలాబాద్ రిమ్స్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్ జీజీహెచ్​లకు రూ. పదేసి కోట్ల చొప్పున అందాలి.
  • ఓ ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో నడిచే ప్రభుత్వ ఆసుత్రికి రూ. లక్షల్లో బకాయిలు చెల్లించాల్సి ఉంది. కాగా ప్రస్తుతం ఆరోగ్యశ్రీ నిధిలో అందుబాటులో ఉన్నవి రూ.2,500 మాత్రమే.
  • ఆరోగ్యశ్రీ నిధులుంటే ఔషధాలు, వైద్య పరికరాలు, ఇన్​ప్లాంట్లను కొనుగోలు చేసేందుకు వీలుంటుంది. వైద్యులకు కూడా ఈ నిధి నుంచి ప్రోత్సాహం అందుతుంది.
  • చికిత్స పూర్తయిన తర్వాత రోగులకు ప్రయాణ ఛార్జీలను ఇందులో నుంచి ఇవ్వాలన్న నిబంధనలు ఉన్నాయి. రక్త పరీక్షల యంత్రాలను, రీయేజెంట్లనూ (రసాయనాలు) పథకంలోని రివాల్వింగ్​ నిధి నుంచి కొనుగోలు చేయొచ్చు. కానీ నిధులు లేక ఈ పనులన్నీ ఆగిపోయాయి.

