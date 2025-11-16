ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు అందని ఆరోగ్యశ్రీ నిధులు - గ్లౌజులు, మందులు కొనలేని దుస్థితి!
ఆరోగ్యశ్రీ నిధులు రాకపోవడంతో తరచూ సమ్మెకు దిగుతున్న ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల యాజమాన్యాలు - నిధులు రాక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలో పలు సేవలకు విఘాతం - గ్లౌజులు, మందులు కొనలేని దుస్థితి
Published : November 16, 2025 at 3:13 PM IST
Aarogyasri In Govt Hospitals : అనారోగ్యం కారణంగా నిరుపేద ప్రజలు ఆసుపత్రుల పాలైతే అప్పులపాలు కావాల్సిన పరిస్థితులు వస్తున్నాయి. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రజలకు మెరుగైన వైద్యసేవలు అందించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆరోగ్యశ్రీ పథకాన్ని అందిస్తోంది. కాగా పేదలకు నాణ్యమైన అరోగ్యసేవలు అందించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న ఈ పథకం తీవ్ర సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కుంటోంది.
ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు ఆరోగ్యశ్రీ పథకం నిధులు విడుదల కాకపోవడంతో పలు సేవలకు విఘాతం ఏర్పడుతోంది. ఈ పథకం కింద ప్రైవేటు ఆసుపత్రులకు బకాయిలు రావాల్సి ఉండటంతో తరచూ వారు సేవలు నిలిపివేస్తున్నారు. ఆ ఆసుపత్రుల యాజమాన్యాల ఒత్తిడికి తలొగ్గి కొంతమేర బకాయిల్ని సర్కారు విడుదల చేస్తోంది. అయితే సర్కారు ఆసుపత్రులకు మాత్రం నిధులు అందక పోవడంతో పెద్దమొత్తంలో బకాయిలు పేరుకుపోయాయి. వివరాల్లోకి వెళితే,
పలు సేవలకు విఘాతం : ఈ సంవత్సరం జనవరి తర్వాత ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు నిధులు విడుదల కాకపోవడంతో పలు సేవలకు విఘాతం కలుగుతోంది. హైదరాబాద్లోని ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ ఆసుపత్రికి తప్ప మిగతా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు 'తెలంగాణ వైద్య సేవలు, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి సంస్థ' (టీజీఎంఎస్ఐడీసీ) ఔషధాలు, వైద్య పరికరాలను సరఫరా చేస్తుంది. బోధనాసుపత్రుల అవసరాల్లో 80% సరఫరా చేస్తుండగా మిగతా 20% మందులు, పరికరాలను ప్రభుత్వం ఇచ్చే 'మెడిసిన్ బడ్జెట్', ఆరోగ్యశ్రీ పథకంలోని రివాల్వింగ్ ఫండ్ నుంచి వినియోగించుకోవచ్చు.
రూ.300 కోట్లకు పైగా బకాయిలు : అయితే మెడిసిన్ బడ్జెట్ అరకొరగానే అందుతోంది. కనీసం ఆరోగ్యశ్రీ నిధులను వాడుకుందామన్నా ఆ నిధులూ రాక సర్కారు ఆసుపత్రుల్లో రోగులకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు రూ.300 కోట్లకు పైగా బకాయిలు విడుదల కావాల్సి ఉంది.
ఎంఎన్జేకే రూ.వంద కోట్లు :
- ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ ఆసుపత్రికి రూ.100 కోట్ల వరకు రావాలి. ఈ ఆసుపత్రి నేరుగా ఔషధాలు కొనుగోలు చేస్తుంది. నిధుల్లేక రూ.20 కోట్ల వరకు బిల్లులు చెల్లించలేని పరిస్థితి.
- హైదరాబాద్లో నిత్యం వేల మంది రోగులు వచ్చే గాంధీ ఆసుపత్రికి రూ.56 కోట్ల వరకు అందాల్సి ఉంది. ఈ ఆసుపత్రిలోని ఆర్థోపెడిక్ విభాగంలోని ఆపరేషన్ థియేటర్లలో లైట్లు కూడా లేని దుస్థితి నెలకొంది. ఓపీలో గ్లౌజులు లేవని కొందరు వైద్యులు తెలిపారు.
- ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి రూ.వంద కోట్ల వరకు, వరంగల్ ఎంజీంకు రూ.35 కోట్లు, ఆదిలాబాద్ రిమ్స్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్ జీజీహెచ్లకు రూ. పదేసి కోట్ల చొప్పున అందాలి.
- ఓ ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో నడిచే ప్రభుత్వ ఆసుత్రికి రూ. లక్షల్లో బకాయిలు చెల్లించాల్సి ఉంది. కాగా ప్రస్తుతం ఆరోగ్యశ్రీ నిధిలో అందుబాటులో ఉన్నవి రూ.2,500 మాత్రమే.
- ఆరోగ్యశ్రీ నిధులుంటే ఔషధాలు, వైద్య పరికరాలు, ఇన్ప్లాంట్లను కొనుగోలు చేసేందుకు వీలుంటుంది. వైద్యులకు కూడా ఈ నిధి నుంచి ప్రోత్సాహం అందుతుంది.
- చికిత్స పూర్తయిన తర్వాత రోగులకు ప్రయాణ ఛార్జీలను ఇందులో నుంచి ఇవ్వాలన్న నిబంధనలు ఉన్నాయి. రక్త పరీక్షల యంత్రాలను, రీయేజెంట్లనూ (రసాయనాలు) పథకంలోని రివాల్వింగ్ నిధి నుంచి కొనుగోలు చేయొచ్చు. కానీ నిధులు లేక ఈ పనులన్నీ ఆగిపోయాయి.
