ఓ వైపు పాఠాలు, మరోవైపు పరిశోధనలు - మన ఆచార్యులకు ప్రపంచ స్థాయిలో గుర్తింపు
ప్రపంచ స్థాయి శాస్త్రవేత్తల జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్న ఏపీలోని పలువురు ఆచార్యులు - వారి పరిశోధనలు జర్నల్స్లో సైతం ప్రచురితం కావటం విశేషం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2025 at 3:24 PM IST
Many Professors Excellence in Teaching and Research in AP : తిరుపతి భారతీయ విజ్ఞాన శిక్షణ, పరిశోధన సంస్థకు చెందిన పలువురు ఆచార్యులు ఓ వైపు పాఠాలు బోధిస్తూనే, మరోవైపు పలు అంశాల్లో పరిశోధనలు చేస్తున్నారు. ఆయా అంశాలు జర్నల్స్లో సైతం ప్రచురితమయ్యాయి. స్టాన్ఫోర్డ్ విశ్వవిద్యాలయం, ఎల్సెవియర్ గ్లోబల్ టాప్ టు పర్సెంట్ ప్రపంచ స్థాయి శాస్త్రవేత్తల జాబితాలో చోటు దక్కించుకోవడం విశేషం.
40 ఏళ్లుగా బోధన :
- పేరు: ప్రొఫెసర్ ఎస్.భట్టాచార్య
- హోదా: ఐసర్ డైరెక్టర్
- ఏం చేశారు: 40 ఏళ్లుగా బోధిస్తున్నారు. డీఎస్టీ, ఎస్ఈఆర్బీ, గ్రోనోబుల్, ఏఆర్సీయూఎస్ తదితర సంస్థల్లో పరిశోధన ప్రాజెక్టులకు నాయకత్వం వహించారు. ప్రపంచంలోని వివిధ ప్రతిష్ఠాత్మక సంస్థల్లో బోధించారు. బెంగళూరులో ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ విభాగంలో ప్రొఫెసర్గా పని చేశారు. అంతర్జాతీయ పీర్- రివ్యూడ్ జర్నల్స్లో 330 పరిశోధనా అంశాలు ప్రచురితమయ్యాయి.
రసాయనాల తయారీలో :
- పేరు: ఏకాంబరం బలరామన్
- హోదా: రసాయనశాస్త్రం ఆచార్యులు
- ఏం చేశారు: ఆల్కహాల్తో అమైనో ఆల్కహాల్ తయారీ, డీ హైడ్రోజేటివ్ సంయోగం, పైరోల్, పిరిడిన్, క్వినోలిన్లు, వాటి తయారీ ప్రక్రియ, కార్బన్ డయాక్సైడ్ నుంచి మిథనాల్ తయారీ వంటి వాటిల్లో భాగస్వామ్యం.
వ్యాధుల నియంత్రణపై :
- పేరు: డా.శిబ్దాస్ బెనర్జీ
- హోదా: రసాయన శాస్త్రం ఆచార్యులు
- ఏం చేశారు: క్లినిక్మాస్ స్ఫెక్ట్రోమెట్రీ ఇమేజింగ్, క్యాన్సర్ నిర్ధారణ, వ్యాధి బయోమార్కర్ ఆవిష్కరణ, బయోక్యాటాలిసిస్, ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ వంటి అంశాల్లో పరిశోధించారు. యంగ్ సైంటిస్ట్ అవార్డు అందుకున్నారు. పలు అంశాలు జర్నల్స్లో ప్రచురితమయ్యాయి.
విదేశాల్లోనూ అవార్డులు :
- పేరు: జతీష్ కుమార్
- హోదా: రసాయనశాస్త్రం ఆచార్యులు
- ఏం చేశారు: ప్లాస్మోనిక్ చిరాలిటీ, ట్యూనింగ్ ది లెంగ్త్ ఆఫ్ నానో ఫైబర్ నానోస్కేల్, డైమర్ జంక్షన్స్ వంటి వాటిపై పరిశోధనలు చేశారు. జపాన్లో పోస్ట్ డాక్టోరల్ ఫెలోషిప్, యూరోపియన్ మేరిక్యూరీ పోస్ట్ డాక్టోరల్ ఫెలోషిప్, మనదేశంలో సీఎస్ఐఆర్, జేఆర్ఎఫ్, ఎస్ఆర్ఎఫ్ అవార్డులు అందుకున్నారు.
పర్యావరణ పరిరక్షణ :
- పేరు: సుఖ్మీన్ కౌర్ కోహ్లీ
- హోదా: ఎర్త్ అండ్ క్లైమెట్ సైన్స్ ఆచార్యురాలు
- ఏం చేశారు: పర్యావరణంలో మొక్కల ఆవశ్యకతపై పరిశోధించారు. విభిన్న వాతావరణ పరిస్థితుల్లో మొక్కలు ఎలా స్పందిస్తాయో అధ్యయనం చేశారు. పర్యావరణ పరిరక్షణే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతున్నారు.
ఆర్థికశాస్త్రంపై ప్రచురణలు :
- పేరు: ఆర్.చంద్రశేఖర్
- హోదా: ఆర్థికశాస్త్రం ఆచార్యులు
- ఏం చేశారు: అంతర్జాతీయ ఆర్థికశాస్త్రం, అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం, స్థూల ఆర్థిక నమునాలపై పరిశోధించారు. వివిధ జర్నల్స్లో ఈయన ప్రచురణలు ప్రచురితమయ్యాయి. ఇందుకు ది ఇండియన్ ఎకనామెట్రిక్ సొసైటీ నుంచి ఉత్తమ ఎకనామిస్ట్ అవార్డు అందుకున్నారు.
శక్తి నిల్వ చేసేలా :
- పేరు: వాంచియప్పన్ అరవిందన్
- హోదా: రసాయనశాస్త్రం ఆచార్యులు
- ఏం చేశారు: శక్తి నిల్వల కోసం నానోస్ట్రక్చర్డ్ పదార్థాల సంశ్లేషణ, కార్బన్ నానోస్ట్రక్చర్లు, బయోవేస్ట్ పదార్థాల రీసైక్లింగ్, లి-అయాన్ బ్యాటరీలు, హైబ్రిడ్ సూపర్ కెపాసిటర్లు వంటి వాటిపై పలు పరిశోధనలు చేశారు.
