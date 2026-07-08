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సాదాబైనామా పరిష్కారాలు షురూ - ఆమోదం కంటే తిరస్కరణలే అధికం

అర్హులను గుర్తిస్తున్న అధికారులు - ఆర్వోఆర్​-2025 భూ భారతి చట్టం ఆధారంగా క్షేత్రస్థాయిలో అధికారుల పరిశీలన - ఇప్పటికే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 6 లక్షల నోటీసులు జారీ

Simple solutions begin in Sadabainama Cases
Simple solutions begin in Sadabainama Cases (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 8, 2026 at 12:01 PM IST

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Simple solutions begin in Sadabainama Cases : రాష్ట్రంలో దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న సాదాబైనామా భూముల సమస్యల పరిష్కారం దిశగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం చర్యలు ముమ్మరం చేసిన సంగతి తెలిసిందే. తెల్ల కాగితాలపై రాసుకున్న భూ కొనుగోళ్ల ఒప్పందాల క్రమబద్ధీకరణ ప్రక్రియలో పలు సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. ఆర్వోఆర్​-2025 భూ భారతి చట్టం ఆధారంగా దరఖాస్తులను అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలిస్తున్నారు. కానీ చాలా చోట్ల భూములు ఒకరి నుంచి మరొకరికి చేతులు మారడం, ప్రభుత్వ భూములు కొనుగోలు చేయడంతో తిరస్కరణకు గురవుతున్నాయి. అర్హులను గుర్తించి నోటీసులు జారీ చేస్తున్నారు. తహసీల్దార్​ పర్యవేక్షణలో జాబితా సిద్ధం చేసి ఆర్డీవోలకు నివేదిస్తున్నారు. రైతులకు ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన ఫీజు చెల్లిస్తే హక్కులు కల్పించనున్నారు.

సమస్యలు ఏంటంటే:

  • అమ్మిన రైతు పేరు రికార్డుల్లో లేకపోవడం, ఒకరి నుంచి మరొకరి చేతుల్లోకి మారడం
  • ఇళ్ల స్థలాలు, ప్రభుత్వ భూములకు దరఖాస్తు చేసుకున్న వారు కూడా ఉన్నారు
  • కొనుగోలు చేసిన సర్వే నంబర్ల విస్తీర్ణంలో వ్యత్యాసం ఉండటం
  • కొనుగోలు చేసిన సర్వే నంబరు, మోకాపై మరో సర్వే నంబరు ఉండటం

తిరస్కరణలే అధికం : సాదాబైనామాలో కొనుగోలు చేసిన భూములను క్రమబద్ధీకరించేందుకు 2020 అక్టోబరు, నవంబరులో దరఖాస్తులు స్వీకరించారు. అప్పట్లో పలు కారణాలతో హక్కులు జారీ చేయలేదు. దీంతో ఏళ్ల తరబడి రైతులు నిరీక్షిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ధరణి స్థానంలో భూభారతి చట్టంలో సాదాబైనామా దరఖాస్తులకు హక్కులు కల్పిస్తున్నారు. కరీంనగర్​ జిల్లాలో 40,862 సర్వే నంబర్లలో 35,323 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. 2014కు ముందు కొనుగోలు చేసిన భూములకు హక్కులు కల్పించేందుకు అవకాశం ఉండగా చాలా మంది తప్పుడు పత్రాలు సమర్పించడం, ఇతర సమస్యలతో అధికారులు తిరస్కరిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు 9,237 దరఖాస్తులను తిరస్కరించారు. 8 మందినే అర్హులుగా తేల్చారు.

పెండింగ్​లో ఉన్న సాదాబైనామా దరఖాస్తులు : రాష్ట్రంలో సాదా బైనామాల ద్వారా భూములు కొనుగోలు చేసిన వారిలో అర్హత కలిగిన చిన్న, సన్నకారు రైతులకు ఆ భూములపై చట్టబద్ధమైన హక్కులు కల్పించే దిశగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 9.25 లక్షల సాదాబైనామా దరఖాస్తులు పెండింగ్​లో ఉండగా వాటి పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం చర్యలు ముమ్మరం చేసింది. రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్లు, రెవెన్యూ అధికారులతో టెలీకాన్ఫరెన్స్​ నిర్వహించి పురోగతిని సమీక్షించారు. ఇప్పటికే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 6 లక్షల మందికి నోటీసులు జారీ చేయగా మిగిలిన నోటీసులను కూడా త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

సాదాబైనామా దరఖాస్తుదారులకు నోటీసులు జారీ చేసే కార్యక్రమం ముమ్మరంగా కొనసాగుతున్నట్లు రెవెన్యూ అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ ప్రక్రియలో గ్రామస్థాయిలో విచారణలు నిర్వహించి సంబంధిత భూములపై అభ్యంతరాలను స్వీకరించి, నిశితంగా పరిశీలించిన అనంతరం అర్హులైన వారికి సెక్షన్​ 13(బీ) ప్రక్రియ ద్వారా సంబంధిత భూములపై పట్టాదారు​ హక్కులు కల్పిస్తారు.

3 లక్షల మందికి పైగా పట్టాలు జారీ : భూభారతి అమలులో భాగంగా సర్వే మ్యాప్​ ఆధారిత రిజిస్ట్రేషన్​ విధానాన్ని పైలట్​ ప్రాజెక్టుగా ప్రారంభించిన ప్రభుత్వం దానిని దశల వారీగా అన్ని జిల్లాలకు విస్తరించాలని నిర్ణయించింది. భూమి సర్వే, స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్​, రెవెన్యూ రికార్డులను ఒకే వ్యవస్థలో సమన్వయం చేయడం ద్వారా భవిష్యత్తులో భూ వివాదాలు తగ్గుతాయని ప్రభుత్వం అంచనా వేస్తోంది. భూభారతి చట్టం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పటికే 3.65 లక్షలకు పైగా పట్టాదారు పాస్​ పుస్తకాలు జారీ చేసినట్లు ప్రభుత్వ అధికారిక గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.

సాదాబైనామా భూముల సమస్యకు చెక్‌ - అర్హులైన వారికి పట్టాదారు హక్కులు

నిబంధన సవరణతో సాదాబైనామా పరిష్కారాలు - తహసీల్దార్ నుంచి ఆర్డీవోకు అధికారం

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