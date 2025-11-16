గంటల తరబడి ఫోన్ చూస్తున్నారా? - తొందరగా మీరు డాక్టర్ వద్దకు వెళ్లాల్సిందే
వంద మందిలో 60 శాతం మందికి కంటి సమస్యలే - సోషల్ మీడియానే లోకంగా జీవించేవారూ ఎక్కువ అవుతున్నారంటున్న వైద్యులు
Published : November 16, 2025 at 12:59 PM IST
Eye Damage From Using Mobiles : ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో కనిపిస్తున్న మొబైల్స్, అందుబాటులో రీఛార్జ్ ఫ్లాన్లు ఉండటంతో ఇంకేముంది 24 గంటలు సోషల్ మీడియానే లోకంకా యువత, పిల్లలు భావిస్తున్నారు. దీంతో వారు కొన్నేళ్లుగా మొబైల్స్కు బానిసలుగా మారుతున్నారు. దీంతో వంద మందిలో 60 శాతం మందికి కంటి సమస్యలే వస్తున్నాయి.
గతంలో ఫోన్ ఇరువురు వ్యక్తులు మాట్లాడుకునేందుకు ఉపయోగించేవారు. కానీ ఇప్పుడలా కాదు. ట్రెండ్కు తగ్గట్లు రీల్స్ చేయడం, వార్తలను సామాజిక మాధ్యమాల్లో వెతకడం, వాణిజ్య, వ్యాపార అవసరాలకు స్మార్ట్ఫోన్ లేనిదే పని అయ్యేలా కనిపించని పరిస్థితి ఉందని వైద్యులు తెలుపుతున్నారు.
కొన్ని సంఘటనలు :
- యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాకు చెందిన ఓ వ్యాపారి నిత్యం మొబైల్లో రీల్స్, షార్ట్స్ చూస్తుండేవాడు. అంతేకాక మొబైల్ స్టాండ్ వైపు ముందుకు వంగి అలాగే చూడడం అలవాటుగా మారింది. ఇలా రాత్రి, పగలు రీల్స్తో గడిపేయడంతో కళ్ల కింద నల్లటి వలయాలు వచ్చాయి. వైద్యున్ని సంప్రదిస్తే మెడకు పట్టీ, కళ్లాద్దాలు, చుక్కల మందులు రాసిచ్చారు. దీంతో ఆయన ఇప్పుడు చిన్న ఫోన్ను సమాచారం కోసం మాత్రమే ఉపయోగిస్తున్నాడు.
- సూర్యాపేట జిల్లాకు చెందిన ఓ యువతి ఎప్పుడు సోషల్ మీడియాల్లో యూట్యూబ్, ఇన్స్టా షార్ట్స్ కోసం మొబైల్లో అదే పనిగా చేతివేళ్లతో తిప్పుతుండేది. సంవత్సరం నుంచి ఆమె కుడి, ఎడమ చేతులు, వేళ్ల నరాలు లాగుతుండటం, తిమ్మిరి ఎక్కుతుండటంతో సమీప ఆసుపత్రిని సంప్రదించింది. ఆమెకి నరాల సమస్య ఉందని కొన్ని రోజులు స్మార్ట్ ఫోన్కు దూరంగా ఉండాలని సూచించారు.
ఇలా చేయండి : మీరు ఫోన్ అడిక్షన్ తగ్గించుకోవాలంటే ప్రతి పది నిమిషాలకొకసారి ఫోన్ పక్కన పెట్టాలి. సెట్టింగ్స్లో మొబైల్ స్క్రీనింగ్ టైమ్ను పరిశీలించి తక్కువ సమయం ఏర్పాటు చేసుకునేలా అలర్ట్ ఆప్షన్లు ఉపయోగించాలి. రీఛార్జ్ ప్లాన్లలలో తక్కువ జీబీ ఉన్నవి వినియోగించాలి. క్రీడలు, స్నేహితులతో మాట్లాడటం, ధ్యానం, జిమ్, ప్రాణాయామం వంటివి చేస్తే కొంత ఉపశమనం ఉంటుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
''నిత్యం నల్గొండ జిల్లా ప్రభుత్వ నేత్ర వైద్యశాలకు 200 మంది వరకు వస్తున్నారు. వీరికి కంటి వైద్య పరీక్షలు చేస్తున్న సమయంలోనూ మొబైల్స్లో రీల్స్, షార్ట్స్ చూస్తున్నారు. కాసేపు ఫోన్లు పక్కన పెట్టలేకపోతున్నారు. కళ్లు మండటం, అలాగే కంటి చుట్టూ డార్క్సర్కిల్స్, కంట్లో తేమ ఎండిపోయి డ్రై ఐ సిండ్రోమ్తో బాధపడుతున్నవారి కేసులుంటున్నాయి. కదలకుండా కూర్చోవడం వల్ల ఊబకాయం, బద్దకం, మధుమేహం, జుట్టురాలిపోవడం, వెన్నెముక వంగిపోవడం, తల తిరగడం, మెదడు పని చేయకపోవడం వంటి సమస్యలు వస్తాయి.'' - డా.పుల్లారావు, ప్రముఖ నేత్ర వైద్య నిపుణుడు
సెల్ఫోన్ వాడకం వల్ల వచ్చే శారీరక ఇబ్బందులు :
- స్క్రీన్ చూసే సమయం పెరగడంతో శారీరక శ్రమ తగ్గి అధిక బరువుకు కారణం.
- ఊబకాయంతో జీవనశైలి వ్యాధులు రావడం.
- వినికిడి సమస్యలు
- రోజూ 6 గంటలకు పైగా వాడితే చిటికెన వేలు నొప్పి వస్తుందట.
- కళ్లు పొడిబారటం, పార్శ్యపునొప్పి, తలనొప్పి, దృష్టిలోపం రావడం.
- బైక్ నడుపుతూ మెడ ఒక వైపు వంచి కాల్ మాట్లాడటంతో మెడనొప్పికి కారణం.
