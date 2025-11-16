ETV Bharat / state

గంటల తరబడి ఫోన్​ చూస్తున్నారా? - తొందరగా మీరు డాక్టర్​ వద్దకు వెళ్లాల్సిందే

వంద మందిలో 60 శాతం మందికి కంటి సమస్యలే - సోషల్​ మీడియానే లోకంగా జీవించేవారూ ఎక్కువ అవుతున్నారంటున్న వైద్యులు

Eye Damage From Using Mobiles
Eye Damage From Using Mobiles (ETV Bharat)
Published : November 16, 2025 at 12:59 PM IST

Eye Damage From Using Mobiles : ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో కనిపిస్తున్న మొబైల్స్​, అందుబాటులో రీఛార్జ్​ ఫ్లాన్లు ఉండటంతో ఇంకేముంది 24 గంటలు సోషల్​ మీడియానే లోకంకా యువత, పిల్లలు భావిస్తున్నారు. దీంతో వారు కొన్నేళ్లుగా మొబైల్స్​కు బానిసలుగా మారుతున్నారు. దీంతో వంద మందిలో 60 శాతం మందికి కంటి సమస్యలే వస్తున్నాయి.

గతంలో ఫోన్​ ఇరువురు వ్యక్తులు మాట్లాడుకునేందుకు ఉపయోగించేవారు. కానీ ఇప్పుడలా కాదు. ట్రెండ్​కు తగ్గట్లు రీల్స్​ చేయడం, వార్తలను సామాజిక మాధ్యమాల్లో వెతకడం, వాణిజ్య, వ్యాపార అవసరాలకు స్మార్ట్​ఫోన్​ లేనిదే పని అయ్యేలా కనిపించని పరిస్థితి ఉందని వైద్యులు తెలుపుతున్నారు.

కొన్ని సంఘటనలు :

  • యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాకు చెందిన ఓ వ్యాపారి నిత్యం మొబైల్​లో రీల్స్​, షార్ట్స్​ చూస్తుండేవాడు. అంతేకాక మొబైల్​ స్టాండ్​ వైపు ముందుకు వంగి అలాగే చూడడం అలవాటుగా మారింది. ఇలా రాత్రి, పగలు రీల్స్​తో గడిపేయడంతో కళ్ల కింద నల్లటి వలయాలు వచ్చాయి. వైద్యున్ని సంప్రదిస్తే మెడకు పట్టీ, కళ్లాద్దాలు, చుక్కల మందులు రాసిచ్చారు. దీంతో ఆయన ఇప్పుడు చిన్న ఫోన్​ను సమాచారం కోసం మాత్రమే ఉపయోగిస్తున్నాడు.
  • సూర్యాపేట జిల్లాకు చెందిన ఓ యువతి ఎప్పుడు సోషల్​ మీడియాల్లో యూట్యూబ్​, ఇన్​స్టా షార్ట్స్​ కోసం మొబైల్​లో అదే పనిగా చేతివేళ్లతో తిప్పుతుండేది. సంవత్సరం నుంచి ఆమె కుడి, ఎడమ చేతులు, వేళ్ల నరాలు లాగుతుండటం, తిమ్మిరి ఎక్కుతుండటంతో సమీప ఆసుపత్రిని సంప్రదించింది. ఆమెకి నరాల సమస్య ఉందని కొన్ని రోజులు స్మార్ట్​ ఫోన్​కు దూరంగా ఉండాలని సూచించారు.

ఇలా చేయండి : మీరు ఫోన్​ అడిక్షన్​ తగ్గించుకోవాలంటే ప్రతి పది నిమిషాలకొకసారి ఫోన్​ పక్కన పెట్టాలి. సెట్టింగ్స్​లో మొబైల్​ స్క్రీనింగ్​ టైమ్​ను పరిశీలించి తక్కువ సమయం ఏర్పాటు చేసుకునేలా అలర్ట్​ ఆప్షన్లు ఉపయోగించాలి. రీఛార్జ్​ ప్లాన్లలలో తక్కువ జీబీ ఉన్నవి వినియోగించాలి. క్రీడలు, స్నేహితులతో మాట్లాడటం, ధ్యానం, జిమ్​, ప్రాణాయామం వంటివి చేస్తే కొంత ఉపశమనం ఉంటుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

''నిత్యం నల్గొండ జిల్లా ప్రభుత్వ నేత్ర వైద్యశాలకు 200 మంది వరకు వస్తున్నారు. వీరికి కంటి వైద్య పరీక్షలు చేస్తున్న సమయంలోనూ మొబైల్స్​లో రీల్స్​, షార్ట్స్​ చూస్తున్నారు. కాసేపు ఫోన్లు పక్కన పెట్టలేకపోతున్నారు. కళ్లు మండటం, అలాగే కంటి చుట్టూ డార్క్​సర్కిల్స్​, కంట్లో తేమ ఎండిపోయి డ్రై ఐ సిండ్రోమ్​తో బాధపడుతున్నవారి కేసులుంటున్నాయి. కదలకుండా కూర్చోవడం వల్ల ఊబకాయం, బద్దకం, మధుమేహం, జుట్టురాలిపోవడం, వెన్నెముక వంగిపోవడం, తల తిరగడం, మెదడు పని చేయకపోవడం వంటి సమస్యలు వస్తాయి.'' - డా.పుల్లారావు, ప్రముఖ నేత్ర వైద్య నిపుణుడు

సెల్​ఫోన్ వాడకం వల్ల వచ్చే శారీరక ఇబ్బందులు :

  • స్క్రీన్​ చూసే సమయం పెరగడంతో శారీరక శ్రమ తగ్గి అధిక బరువుకు కారణం.
  • ఊబకాయంతో జీవనశైలి వ్యాధులు రావడం.
  • వినికిడి సమస్యలు
  • రోజూ 6 గంటలకు పైగా వాడితే చిటికెన వేలు నొప్పి వస్తుందట.
  • కళ్లు పొడిబారటం, పార్శ్యపునొప్పి, తలనొప్పి, దృష్టిలోపం రావడం.
  • బైక్​ నడుపుతూ మెడ ఒక వైపు వంచి కాల్​ మాట్లాడటంతో మెడనొప్పికి కారణం.

ఇతరుల రీల్స్​ చూస్తున్నారు - సొంత కెరీర్​ను స్క్రోల్ చేసేస్తున్నారు!

"రీల్స్" చూసి మందులు వేసుకుంటున్నారా? - వైద్యులు ఏం చెప్తున్నారంటే!

