కార్తిక మాసం ప్రత్యేకం - తక్కువ ఖర్చుతో 'పంచభూత శివలింగాల' దర్శనం

రైల్వే ప్రయాణం ద్వారా తక్కువ ఖర్చుతో ఆలయాలకు ప్రయాణం - అందుబాటులో నేరుగా పలు రైళ్లు, కనెక్టివిటీ ద్వారా మరికొన్ని రైళ్లు

Lord Shiva Temples Tourism in AP
Lord Shiva Temples Tourism in AP (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 3:10 PM IST

3 Min Read
Lord Shiva Temples Tourism in AP : కార్తిక మాసంలో శైవ క్షేత్రాలను దర్శించుకునేందుకు ఎంతో మంది భక్తులు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. దక్షిణ భారతదేశంలో పరమశివుడికి సంబంధించి ఎన్నో మహిమాన్విత క్షేత్రాలు ఉండగా వాటిలో ప్రముఖంగా చెప్పుకోదగ్గవి పంచభూత శివలింగాలు. అరుణాచలం (అగ్ని లింగం), చిదంబర నటరాజస్వామి కోవెల (ఆకాశ లింగం), జంబుకేశ్వర ఆలయం (జల లింగం), కంచి ఏకాంబరేశ్వర ఆలయం (పృథ్వీ లింగం), శ్రీకాళహస్తి (వాయులింగం)గా పిలువబడతాయి.

ఇందులో నాలుగు దేవాలయాలు తమిళనాడు రాష్ట్రంలో ఉండగా ఒక దేవాలయం మన రాష్ట్రంలోనే కొలువై ఉంది. ఈ శైవ క్షేత్రాలను రైలులో తక్కువ ఛార్జీతో దర్శించుకుని ఆధ్యాత్మిక, పర్యాటక ఆనందాన్ని పొందొచ్చు. ఈ శైవ క్షేత్రాలను దర్శించుకునేందుకు ఉమ్మడి కడప జిల్లాలోని భక్తులు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.

"దక్షిణ భారతదేశంలోని మహిమాన్విత శివాలయాలను రైల్వే ప్రయాణం ద్వారా తక్కువ మొత్తంతో దర్శించుకోవచ్చు. కార్తిక మాసంలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో శివాలయాలకు వెళ్తుంటారు. అరుణాచలం, చిదంబరం, తిరుచ్చి, కంచి, శ్రీకాళహస్తికి వెళ్లి పంచభూత లింగాలను దర్శించుకునేందుకు నేరుగా కొన్ని రైళ్లు అందుబాటులో ఉండగా కనెక్టివిటీ రైళ్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. పర్యాటకులు రైలు సౌకర్యాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి." - జనార్దన్, రైల్వే సీనియర్‌ కమర్షియల్‌ ఇన్‌స్పెక్టరు, కడప

Pancharama Kshetras : మరోవైపు కార్తిక మాసోత్సవాలు పురస్కరించుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పర్యాటక శాఖ (APTDC) పంచారామాలకు ప్రత్యేక టూర్‌ ప్యాకేజీని ప్రకటించింది. కృష్ణా, గోదావరి మధ్యన ఉన్నటువంటి అమరావతి, భీమవరం, పాలకొల్లు, ద్రాక్షారామం, సామర్లకోట పంచారామ క్షేత్రాలకు ప్రత్యేక బస్సులు ఏర్పాటు చేసింది. ఈ బస్సులు ప్రతి సోమవారం విజయవాడలోని ఏపీ టూరిజం కార్యాలయం నుంచి బయల్దేరతాయని వెల్లడించింది.

అక్టోబర్‌ 27, నవంబర్‌ 3, 10, 17 తేదీల్లో ఈ ప్రత్యేక సర్వీసులు నడిపించనున్నట్లు ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. టిక్కెట్ ధర పెద్దలకు రూ.2130, పిల్లలకు రూ.1760 చొప్పున నిర్ణయించగా బుకింగ్‌ కోసం www.tourism.ap.gov.in వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించాలని సూచించింది. పర్యటన వివరాలు, బుకింగ్‌ కోసం 98480 07025, 84990 54422, 1800 4254 5454 నంబర్లకు కూడా ఫోన్‌ చేయొచ్చని APTDC పేర్కొంది.

పంచారామాలు అంటే?

  • పల్నాడు జిల్లాలో కృష్ణానది ఒడ్డున అమర లింగేశ్వరుడి ఆలయం (అమరారామం) ఉంది. స్వామి వారిని ఇంద్రుడు పూజించాడని పూర్వీకులు చెప్తుంటారు. 11వ శతాబ్దంలో ఇక్కడ ఆలయం నిర్మించారు. అమర లింగేశ్వరుడితో పాటు బాల చాముండేశ్వరి అమ్మవారిని ఇక్కడ దర్శించుకోవచ్చు. ప్రధాన ఆలయ ప్రాంగణంలో వేణుగోపాల స్వామి ఆలయాన్ని కూడా దర్శించుకోవచ్చు.
  • కోనసీమ జిల్లా రామచంద్రపురం సమీపంలో భీమేశ్వర స్వామి, మాణిక్యాంబదేవి అమ్మవార్ల ఆలయం (ద్రాక్షారామం) ఉంది. శ్రీరామచంద్రుడు శివుడిని ఇక్కడ ఆరాధించినట్లు చెప్తుంటారు. కాగా, 18 శక్తి పీఠాలలో ఒకరైన మాణిక్యాంబ దేవి ఇక్కడ కొలువై ఉండగా, ఈ ఆలయాన్ని 10వ శతాబ్దంలో నిర్మించారు.
  • పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరంలో గుణుపూడిలో సోమేశ్వర స్వామి ఆలయం (సోమారామం) ఉంది. 10వ శతాబ్దంలో నిర్మించిన ఈ ఆలయంలో చంద్ర కుండం అనే పవిత్ర కొలను ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. చంద్రుడు ఇక్కడ శివుడిని పూజించడం ద్వారా తన పాపాలను పోగొట్టుకున్నాడని చెప్తుంటారు. సోమేశ్వర స్వామి, రాజరాజేశ్వరి అమ్మవారు ఇక్కడ కొలువై ఉన్నారు.
  • పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లులో రామలింగేశ్వర స్వామి వారు, పార్వతీ దేవి కొలువై ఉన్న క్షేత్రాన్ని క్షీరారామంగా పిలుస్తుంటారు. క్షీర రామ లింగేశ్వరుడు విష్ణువుకు సుదర్శన చక్రాన్ని ఇక్కడే సమర్పించినట్లు స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. 11వ శతాబ్దంలో ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించారు.
  • కాకినాడ జిల్లా సామల్కోటలో కుమార భీమేశ్వర స్వామి ఆలయం (కుమారారామం) ఉంది. కాకినాడ నుంచి 20 కి.మీ దూరంలో ఉన్న ఈ ఆలయం 10వ శతాబ్దంలో నిర్మించారు. కార్తికేయుడు స్వయంగా ఇక్కడ లింగాన్ని ప్రతిష్ఠించాడని, అందుకే దీనికి కుమారరామం అని పేరు వచ్చినట్లుగా స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. ఇక్కడ బాలా త్రిపుర సుందరి దేవత భక్తుల పూజలు అందుకుంటున్నారు.

