నగరవాసులకు ఎక్కువగా వచ్చేవి అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం సమస్యలే!
భాగ్యనగరంలో 20 అర్బన్ కాంప్రహెన్సివ్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్లు నిర్వహణ - హెల్పింగ్ హ్యాండ్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో నివేదిక వెల్లడి - ప్రతి ముగ్గురిలో ఒక్కరికి మధుమేహం, అధిక రక్తపోటు సమస్యలు
Published : February 20, 2026 at 2:00 PM IST
People Suffering Lifestyle Diseases : ఈ మధ్యకాలంలో చాలా మంది ఉద్యోగావకాశాలు కోసం నగరానికి వచ్చిన వారిలో జీవనశైలి వ్యాధులతో బాధపడుతున్నారు. నగరవ్యాప్తంగా హెల్పింగ్ హ్యాండ్ ఫౌండేషన్ (హెచ్హెచ్ఎఫ్) ఆధ్వరంలో పలు చోట్ల హెల్త్ సెంటర్లను నిర్వహించింది. నగరానికి చెందిన ఈ సంస్థ దాదాపు 20 అర్బన్ కాంప్రహెన్సివ్ కమ్యూనిటీ ఆరోగ్య కేంద్రాలుతో ప్రజలకు పరీక్షలు నిర్వహించింది. దీనికి సంబంధించి తాజాగా విడుదల చేసిన వార్షిక అర్బన్ హెల్త్ నివేదికలో ఈ వివరాలు వెల్లడయ్యాయి.
రోగుల డేటా ఇలా : సంవత్సరం పాటు ఆరోగ్య కేంద్రాలకు సందర్శించిన రోగుల డేటాను పరిశీలించామని హెచ్హెచ్ఎఫ్ అధ్యక్షుడు అస్కారి పేర్కొన్నారు. సామాన్యులు ఈ వ్యాధుల బారిన పడటానికి ప్రధాన కారణాలు వారి ఆర్థిక పరిస్థితి సరిగా లేకపోవడం, పోషకాహార లోపాలు ఉండటం, అలాగే సరైన నిద్ర లేకపోవడం, వారిలో చాలా మందికి అధిక రక్తపోటు, జంక్ఫుడ్స్ అధికంగా తీసుకోవడం లేదా మధుమేహంతో బాధుపడుతున్నారని గుర్తించారు. అంతేకాదు ఇటీవల ఎక్కువ మంది యువత పొగాకు, డ్రగ్స్కు అలవాటు పడుతున్నారు. మరికొంత మంది పొగాకు, గుట్కా తీసుకోవడం వల్ల నోటి క్యాన్సర్లు రావడానికి దారి తీస్తున్నాయి. అయితే ఇప్పటివరకు హెచ్హెచ్ఎఫ్ సహాయంతో అధునాతన సంరక్షణను సిఫార్సు చేయడం ద్వారా 8,142 మంది ప్రాణాలను రక్షించినట్లు పేర్కొన్నారు.
సర్వే చేసిన ప్రాంతాలు ఇవే : కిషన్బాగ్, హకీంపేట్, కాలాపత్తర్, ఆమనగర్, గంగానగర్, షాహీన్నగర్, యాకుత్పుర, బండ్లగూడ, పహాడిషరీఫ్, జల్పల్లి ప్రాంతాలో సర్వేలు నిర్వహించారు.
నివేదికలో గుర్తించిన సమస్యలు :
- ప్రతి ముగ్గరిలో ఒకరికి ఊబకాయం
- 10 నుంచి 15 శాతం యువతుల్లో పీసీఓఎస్, పీసీఓడీ, క్రమరహిత రుతుచక్రం, ఫైబ్రాయిడ్లు
- 35-40 శాతం మందిలో అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం
- ఇక పెద్దల్లో 70 శాతం మందిలో ఇన్సులిన్ నిరోధకత, ప్రీడయాబెటిక్
- 15 శాతం మంది యువత నోటీలో పుండ్లు, క్యాన్సర్ల లక్షణాలు
- 35 శాతం మందిలో నాన్ ఆల్కాహాలిక్ ఫ్యాటీలివర్
మొత్త ఆరోగ్య కేంద్రాలను సందర్శించిన వారు : 1500 కుటుంబాలు
- రోగుల సంఖ్య : 5,88,900
- పిల్లలు, యువత : 42 శాతం
- మహిళలు : 65 శాతం
- వలస కార్మికులు : 32 శాతం
ఈ వ్యాధులకు ప్రధాన కారణాలు ఇవేనట! : నగరంలో శివారు ప్రాంతాల్లోని చాలా మంది ప్రజలు తమ అస్తవ్యస్తమైన జీవనశైలి కారణంగా వ్యాధుల బారిన పడుతున్నట్లు గుర్తించింది. దీనికి ముఖ్య కారణం ఆహార అలవాట్లలో మార్పుల వల్ల అధిక బరువు సమస్య ఎదురవుతుందని అధ్యయంలో తేల్చారు. ఈ సమస్య ప్రతి ముగ్గురిలో ఒక్కరికి వస్తుంది. ఆ లక్షణాలు అధిక బరువు, ఊబకాయంలో బాధపడుతున్నట్లు స్పష్టమైంది. ఇంతే కదా అని నిర్లక్ష్యం చేస్తే మధుమేహం, అధిక రక్తపోటుకు దారి తీస్తోంది. దీంతో చివరికి కిడ్నీ, గుండెపై కూడా ఆ భారం పడుతోంది.
నగరంలో చాలా మంది ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్నారని వారికే తెలియడం లేదు. దీనికి ముఖ్య కారణం వ్యాయామానికి దూరంగా ఉంటున్నారు. పనిలో పడి తినడం, కూర్చోవడం వల్ల శారీరక శ్రమ లేకపోవడం అధిక బరువు పెరుగుతున్నారు. సోషల్ మీడియాకు అలవాటై ఎక్కువ సమయం ఫోన్లలో గడిపేవారి సంఖ్య నగరవాసుల్లో ఎక్కువగానే ఉంటోంది. ఈ మేరకు సమస్యపై అప్రమత్తం చేసిన వైద్య నిపుణులు తీసుకునే ఆహారం విషయంలో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. రోజు సరైన పోషకాహారం తీసుకోవడం, నిత్యం కనీసం 30 నిమిషాలు శారీరక వ్యాయామంతో జీవనశైలి వ్యాధులకు దూరంగా ఉండొచ్చునని వారు పేర్కొన్నారు.
