రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ప్రాణాలు పోతున్నాయ్! - ట్రామాకేర్ సెంటర్ ఏర్పాటెప్పుడో?
జాతీయ రహదారులు 12 - ట్రామా కేర్ కేంద్రాలు సున్నా - ప్రమాదం జరిగితే ప్రాణాలు వదులుకోవాల్సిందే - దైవ దర్శనానికి వస్తూ ప్రమాదాల బారిన పడుతున్న వారిలో ఎక్కువగా కర్ణాటక, తమిళనాడు వాసులే
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 23, 2026 at 11:37 AM IST
Lack Of Trauma Care Centers In Chittoor District : ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాలో 12 జాతీయ రహదారులున్నాయి. నిత్యం ఎక్కడో ఒకచోట ప్రమాదాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. అయినా ఈ ప్రాంతంలో ఒక్క ట్రామా కేర్ కేంద్రం కూడా లేకపోవడం గమనార్హం. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే ఈ కేంద్రానికి బాధితులను తీసుకెళ్తే వారి ప్రాణాలను కాపాడొచ్చు. అయినా వీటి ఏర్పాటుపై చొరవ చూపకపోవడం ఎన్నో విమర్శలకు తావిస్తోంది.
దైవ దర్శనానికి వచ్చి దివ్యాంగులుగా : దైవ దర్శనానికి వస్తూ ప్రమాదాల బారిన పడుతున్న వారిలో ఎక్కువగా కర్ణాటక, తమిళనాడుకు చెందిన వారూ ఉంటున్నారు. నిద్ర మత్తులో వాహనం డివైడర్ను దాటడం, ఓవర్టేక్లో అధిక వేగంతో మరో వాహనాన్ని ఢీ కొడుతోన్న సందర్భంలో ఐదుగురు ఉంటే కనీసం ముగ్గురైనా గాయాలపాలవుతున్నారు. వీరికి నామమాత్రంగా చికిత్స అందిస్తున్నారు. అనంతరం కుటుంబసభ్యులు వచ్చిన తర్వాత మెరుగైన చికిత్సకు సొంత రాష్ట్రాలకు తీసుకెళుతున్నారు. నిపుణులైన వైద్యులకు ట్రామా కేర్ కేంద్రాల్లోని వీటిపై సంపూర్ణ అవగాహన ఉంటుంది.
ఉంటే ఉపయోగమేంటంటే? : జాతీయ రహదారుల పక్కన ఉన్న ఆసుపత్రుల్లో లేదా సమీపంలోనైనా ట్రామా కేర్ కేంద్రాలు ఉండాలని గతంలోనే కేంద్రం స్పష్టం చేసింది. వైద్య పరికరాల కొనుగోలు, భవన నిర్మాణానికి అవసరమైన నిధులను కేంద్రం కొంతవరకు మాత్రమే ఇస్తుంది. ఇవి అందుబాటులోకి వస్తే ఆర్థో, జనరల్ సర్జన్, న్యూరో సర్జన్, ఎనస్తీషియా, రేడియాలజిస్ట్, ప్లాస్టిక్ సర్జన్ వంటి వైద్య నిపుణులు ఉంటారు. అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్, సీటీ స్కాన్, బ్లడ్ బ్యాంకు తదితర సదుపాయాలు కూడా ఉంటాయి.
ఏటా 1,560 మంది మరణిస్తున్నా :
- చిత్తూరు జిల్లాలో ఐదు, తిరుపతి జిల్లాలో ఏడు జాతీయ రహదారులున్నాయి.
- ఒక నెలలో పాదచారులు, వాహనదారులు కలిపి సరాసరిన దాదాపు 55 మంది వరకు రోడ్డు ప్రమాదాల బారిన పడి మరణిస్తున్నారు. ఈ లెక్కన సంవత్సరంలో సుమారు 660 మంది వరకు ప్రాణాలు విడుస్తున్నారు.
- క్షతగాత్రుల సంఖ్య సుమారు 1,480 వరకు ఉంటోంది. ఇందులో శాశ్వత వైకల్యం బారిన పడే వారి శాతం 8- 10 శాతం ఉంటోంది.
ప్రతిపాదనలతో సరి : గతంలో చిత్తూరు జిల్లా వైద్యశాలకు ట్రామా కేర్ కేంద్రం మంజూరైనా నెల్లూరులోని ప్రజాప్రతినిధులు దానిని అక్కడికి మళ్లించుకున్నారు. నగరి, కుప్పం, పలమనేరు ప్రాంతీయ ఆసుపత్రుల్లో ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదనలు పంపినా ఆమోదం మాత్రం లభించలేదు. కొంతకాలం క్రితం బంగారుపాళ్యంలో పరిశీలించినా దానికి ఇంకా మోక్షం కలగలేదు. తిరుపతి జిల్లాలో ట్రామా కేర్ సెంటర్ కోసం అసలు ప్రతిపాదనలే చేయకపోవడం గమనార్హం. రెండు జిల్లాల ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు చొరవ తీసుకుంటేనే తప్ప ట్రామా కేర్ కేంద్రాల ఏర్పాటు సాధ్యమవ్వదు.
జాతీయ మార్గదర్శకాల ప్రకారం : జాతీయ రహదారిపై జరుగుతున్న ప్రమాదాల్లో మృతుల సంఖ్య పెరగడానికి సకాలంలో సరైన వైద్యం అందక పోవడమే. ప్రమాదం జరిగిన గంట (గోల్డెన్ అవర్) లోపు క్షతగాత్రుడికి చికిత్స అందిస్తే ప్రాణాలను కాపాడవచ్చు. చాలా సందర్భాల్లో ఘటనా స్థలం నుంచి ఆస్పత్రికి చేరే లోపే ప్రాణాలు గాల్లో కలిసి పోతున్నాయి. దీంతో జాతీయ మార్గదర్శకాల ప్రకారం రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడిన వారికి సత్వరం అత్యవసర సేవలు అందించి వారి ప్రాణాలు నిలబెట్టే లక్ష్యంగా జాతీయ రహదారిపై ట్రామాకేర్ సెంటర్ల ఏర్పాటు జరిగింది. దేశంలో 2012లో ట్రామాకేర్ వైద్యసేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
