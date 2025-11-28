ETV Bharat / state

విదేశాల్లో ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటున్నారా? - టామ్​కామ్​తో జతకడితే ఈజీగా జాబ్!

టామ్‌కామ్‌ ద్వారా నైపుణ్య శిక్షణ - ఆర్నెల్లలో 2,192 మందికి ఉద్యోగాలు - ఇతర దేశాల్లో ఉద్యోగావకాశాల కోసం టామ్​కామ్​ సంస్థను ఏర్పాటు చేసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం

Tom com Job Skill Training for Young People
Tom com Job Skill Training for Young People (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 28, 2025 at 12:18 PM IST

2 Min Read
Tom com Job Skill Training for Young People : దేశ, విదేశాల్లో విద్యను అభ్యసించాలని, అక్కడే ఉద్యోగం చేయాలని ఎంతోమందికి ఉంటుంది. ఇది సాధించడానికి ధనికులకు సులభమైనా, పేద విద్యార్థులకు మాత్రం చాలా కష్టమే. ఇలా విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు చేయాలంటే చదువు ఒక్కటే ఉంటే సరిపోదు. అక్కడికి వెళ్లే భాషపై పట్టు ఉండాలి. ఆ భాష నేర్చుకోవాలంటే డబ్బు రూ.వేలల్లో వెచ్చించాలి. ఈ నేపథ్యంలో ఇతర దేశాల్లో ఉద్యోగావకాశాల కోసం గతంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టామ్​కామ్​ సంస్థను ఏర్పాటు చేసింది. రాష్ట్రంలోని యువత టామ్‌కామ్‌ సేవలను (తెలంగాణ ఓవర్సీస్‌ మ్యాన్‌పవర్‌ కంపెనీ లిమిటెడ్‌)ను ఉపయోగించుకోవచ్చు.

ఈ సంస్థ ఏజెంట్లు, మధ్యవర్తుల వల్ల దరఖాస్తుదారులు మోసపోకుండా పని చేస్తుంది. దీనికి సంబంధించి నగరంలోని పదుల సంఖ్యలో యువత ఇప్పటికే దరఖాస్తు చేసుకొని శిక్షణ తీసుకుంటున్నారు. అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో వివరాలు నమోదు చేసుకున్న యువతకు ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించి, వివిధ దేశాల్లో ఉద్యోగాల్లో కుదురుకునే విధంగా చేస్తోంది.

రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకుంటే : ఎలక్ట్రీషియన్, ఫిట్టర్, ప్లంబింగ్, ఫార్మా, బిల్డింగ్‌ వర్క్‌, నర్సింగ్ తదితర విభాగాల్లో నైపుణ్యం ఉన్న వారిని టామ్​కామ్​ ఎంపిక చేస్తుంది. ఇతర దేశాల్లోని ఖాళీల ఆధారంగా అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తుంది. అధికారిక వెబ్​సైట్​ www.tomcom.telangana.gov.in లో వివరాలు నమోదు చేసుకున్న వారిని అర్హతల ఆధారంగా ఉద్యోగాలకు ఎంపిక చేస్తారు.

2,192 మంది వివిధ దేశాల్లో కొలువులు : ఇటీవల జర్మనీ, జపాన్, గ్రీస్, ఇజ్రాయెల్‌ తదితర దేశాల్లో ఉద్యోగ ఖాళీల కోసం టామ్‌కామ్‌ దరఖాస్తులు ఆహ్వానించింది. ప్రభుత్వ అడ్వాన్స్‌డ్‌ టెక్నాలజీ సెంటర్‌(ఏటీసీ)లో నైపుణ్య శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ఈ ఏడాది జూన్‌ వరకు 2,192 మంది వివిధ దేశాల్లో కొలువులు పొందారు. జర్మనీ, జపాన్‌ దేశాలకు ఎంపికైన వారికి ఆయా దేశాల భాషలపై శిక్షణ ఇస్తారు. ఈ ధ్రువపత్రానికి విదేశాల్లోనూ గుర్తింపు ఉండటంతో సులువుగా ఎంపిక జరుగుతోంది.

ఏఏ దేశాలకు వెళుతున్నారంటే : యునైటెడ్‌ అరబ్‌ ఎమిరేట్స్, సౌదీ అరేబియా, ఒమన్, బహ్రెయిన్, ఖతర్, కువైట్‌ సహా ఇటీవల జర్మనీ, జపాన్, పోర్చుగల్, కువైట్, గ్రీస్, ఇజ్రాయిల్‌, సౌదీ వంటి దేశాలకు నైపుణ్యం కలిగిన వారిని టామ్‌కామ్‌ పంపుతోంది. ఆయా దేశాల సంస్థలు ఉద్యోగ నియామకాల కోసం తెలంగాణలోని ఓవర్సీస్‌ మ్యాన్‌ పవర్‌ కంపెనీ లిమిటెడ్‌ను సంప్రదిస్తున్నాయి.

టామ్​కామ్​ అంటే? : తెలంగాణ ఓవర్సీస్ మ్యాన్​పవర్ కంపెనీ లిమిటెడ్. ఉపాధి కల్పన శాఖ ఓ అనుబంధ విభాగం. కార్మిక, పరిశ్రమల శాఖల సమన్వయంతో ఇది పని చేస్తుంది. ఫార్మా, నర్సింగ్, హాస్పిటాలిటి, ప్లంబర్, ఐటీఐ, బిల్డింగ్ వర్కింగ్ తదితర విభాగాల్లో వృత్తి నైపుణ్యం ఉన్న వారిని విదేశాలు ఆహ్వానిస్తున్నాయి. ఆయా దేశాల్లో ఖాళీల ఆధారంగా ఎప్పటికప్పుడు టామ్​కామ్ దరఖాస్తులను అహ్వానిస్తోంది. స్క్రీనింగ్​లో అర్హత ఉన్న వారిని ఎంపిక చేసి, వారిని ఉద్యోగం చేయాల్సిన దేశాలకు పంపిస్తోంది. దళారీ వ్యవస్థకు దీని ద్వారా అడ్డుకట్ట పడుతోంది.

