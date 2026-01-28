ETV Bharat / state

విజయవాడకు తరలించేలోపే ప్రాణాలు పోతున్నాయ్‌ - ట్రామాకేర్‌ సెంటర్లెక్కడ?

జాతీయ రహదారులపై ట్రామాకేర్‌ సెంటర్లే లేవు - ప్రతిపాదన దశలోనే జగ్గయ్యపేట, గన్నవరం, పామర్రు, నందిగామ, ఉయ్యూరుల్లో ట్రామాకేర్‌ సెంటర్లు

January 28, 2026

Trauma Care Centers Issue in Krishna District : ఉమ్మడి కృష్ణాలోని ఎన్‌హెచ్‌ 65, 16 ప్రధాన జాతీయ రహదారులపై ఏ పెద్ద ప్రమాదం జరిగినా, క్షతగాత్రులను విజయవాడకు తీసుకురావడం తప్ప మరో దారి లేదు. ఎన్‌హెచ్‌ 65పై జగ్గయ్యపేట నుంచి బందరు వరకు మొత్తం 149 కిలోమీటర్లు. ఈ మధ్యలో ఏ ప్రాంతంలోనైనా తీవ్ర ప్రమాదం జరిగినా వెంటనే విజయవాడకు పరుగెత్తాల్సిందే. చెన్నై-కోల్‌కతా ఎన్‌హెచ్‌ 16పై విజయవాడ నుంచి బొమ్ములూరు టోల్‌గేట్‌ వరకు సుమారు 55.02 కిమీ. ఈ మధ్యలోనూ ఒక్క అత్యవసర వైద్య చికిత్సా కేంద్రం కూడా లేదు. ఈ జాతీయ రహదారులను ఆనుకుని జగ్గయ్యపేట, గన్నవరం, పామర్రు, నందిగామ, ఉయ్యూరుల్లో ట్రామాకేర్‌ సెంటర్ల ఏర్పాటు ప్రతిపాదనలు కొన్ని ఏళ్లుగా అమలుకాలేదు.

80 కిలోమీటర్లు మరణ వేదన : ఎన్‌హెచ్‌-65లో జగ్గయ్యపేట మొదలుకొని విజయవాడ పరకు 82.02 కిమీ. ఈమధ్యలో నిత్యం ప్రమాదాలు జరుగుతున్నా, నందిగామ, జగ్గయ్యపేట్లో సీహెచ్‌సీలు తప్ప పెద్ద ఆసుపత్రులు ఒక్కటి కూడా లేదు. ఓ మోస్తరు గాయాలైతే స్థానికంగానే చికిత్స అందిస్తున్నారు.

తీవ్రత మేరకు :

  • జగ్గయ్యపేట-80, పెనుగంచిప్రోలు-70, నందిగామ-50 కిమీల దూరం నుంచి విజయవాడ తీసుకొస్తున్నారు. కనీసం ఇక్కడికి చేరుకోవడానికి గంట, గంటన్నర తప్పదు. ఈలోగా అనేక మంది బతకాల్సిన వాళ్లూ సకాలంలో చికిత్స అందక చనిపోతున్నారు.
  • పెనుగంచిప్రోలు మండలం ముళ్లపాడు వద్ద జాతీయ రహదారిపై ఓ ట్రావెల్స్‌ బస్సు కొన్నేళ్ల కిందట డివైడర్‌ను ఢీకొని, పైవంతెన మీద నుంచి కింద కాలువలో పడిపోయింది. 11 మంది వరకు అక్కడే చనిపోగా, 30 మంది తీవ్రంగా గాయాలపాలయ్యారు. రాత్రిపూట ప్రమాదం జరగడం దానితోపాటు దగ్గరలో ట్రామాకేర్‌ సెంటర్‌ లేక క్షతగాత్రులు, మృతదేహాలను అక్కడి నుంచి సుమారు 72 కిమీ దూరంలో ఉన్న విజయవాడకు తీసుకురావాల్సి వచ్చింది.

బాబోయ్‌ బందరు దారి :

  • విజయవాడ నుంచి బందరుకు 68 కిమీ. ఎన్‌హెచ్‌ 65ను ఆనుకుని ఒక్క అత్యవసర వైద్య చికిత్సా కేంద్రం కూడా లేదు.
  • పామర్రు నుంచి విజయవాడకు 44.01, బందరుకు 26.08 కిమీ. కంకిపాడు- పామర్రు మధ్యలో ఏ తీవ్ర ప్రమాదం జరిగినా, విజయవాడకు లేదంటే బందరుకు క్షతగాత్రులను తరలించాల్సిందే. కనీసం 30-60 నిమిషాలు పడుతుంది. మధ్యలో ఒక నాలుగైదు ట్రామాకేర్‌ సెంటర్లు ఎంతో అవసరం. ఈ ప్రాంతంలో తీవ్ర ప్రమాదాలు జరిగే, బ్లాక్‌స్పాట్‌లు కూడా ఎక్కువే.
  • గుడివాడలో ఒక ఏరియా ఆసుపత్రి ఉన్నా, అక్కడికి వెళ్లేందుకు సరైన దారిలేదు. ఒకవేళ తీసుకెళ్లినా సీరియస్‌ కేసులను బెజవాడకే పంపేస్తున్నారు.
  • పామర్రులో సీహెచ్‌సీ ఉన్నా, వైద్య వసతులు ఏమాత్రం కూడాలేవు. దీనిని 100 పడకల సెంటర్‌గా మార్చాలి.
  • ఉయ్యూరులో ఉన్న 30 పడకల సీహెచ్‌సీనీ ట్రామాకేర్‌ సెంటర్‌గా మార్చొచ్చు.

నందిగామలో అత్యవసరం :

  • నందిగామలో సీహెచ్‌సీ జాతీయ రహదారి పక్కనే ఉంది. అక్కడ 24 మంది వైద్యులున్నారు. నిత్యం ఓపీ 400పైనే ఉండగా, ఇక్కడికి 10-15 ప్రమాద కేసులు వస్తున్నాయి. తీవ్ర కేసులైతే విజయవాడ పంపేస్తారు. ఈ సీహెచ్‌సీని 100 పడకలకు పెంచి సుమారు రూ.33 కోట్లతో అభివృద్ధి చేస్తున్నారు.
  • ఇక్కడ ట్రామాకేర్‌ సెంటర్‌ పెడితే జగ్గయ్యపేట నుంచి కంచికచర్ల వరకు ఉపయుక్తం.
  • గౌరవరం దగ్గర ట్రామాకేర్‌ సెంటర్‌ కట్టాలని స్థలాన్వేషణ జరిగినా అది కార్యరూపం దాల్చలేదు.

అధిక ట్రాఫిక్‌ ఉన్నా అంతే : గన్నవరంలో ట్రామాకేర్‌ సెంటర్‌ ఏర్పాటు ప్రతిపాదన కొన్ని ఏళ్లుగా ఉంది. ఇక్కడ 30 పడకల సీహెచ్‌సీ ఉన్నా, అది సాధారణ సేవలకే పరిమితం. విజయవాడ-హనుమాన్‌జంక్షన్‌ మధ్యలో పెద్ద ప్రమాదం జరిగినా విజయవాడకు తేవాల్సింది. అధిక ట్రాఫిక్‌ నేపథ్యంలో, తీవ్ర గాయాలైన వారిని ఆసుపత్రికి తెచ్చేలోపే ప్రాణాలుపోయే వీలుంది.

LACK OF TRAUMA CARE CENTERS IN AP

