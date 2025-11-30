ETV Bharat / state

విస్తరిస్తోన్న 'మిద్దె తోట'ల సంస్కృతి - ఇంటి బాల్కనీలు, మేడలపై విరివిగా సాగు

సొంతంగా కూరగాయలను పండించుకోవాలని ఆశ పడుతున్న ప్రజలు - బాల్కనీల్లో, సందుల్లో, మేడ పైన, ఎక్కడ జాగా ఉంటే అక్కడ సాగు

The Green Revolution on Rooftops (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 30, 2025 at 10:47 PM IST

3 Min Read
Green Revolution on Rooftops and Balconies : ఒకప్పుడు ఇంటి ముందు కాస్త స్థలం ఉంటే పూల మొక్కలు పెంచుకోవడం సరదా. పచ్చదనం చూసి కళ్లు ఆనందించాలన్నది అప్పటి కోరిక. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి మారింది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెరిగింది. బయట దొరికే కల్తీ కూరగాయలకు భయపడి, ప్రతి ఒక్కరూ సొంతంగా పంట పండించుకోవాలనే ఆశ పడుతున్నారు. ఈ ఆలోచనే 'మిద్దె తోట'ల (టెర్రస్ గార్డెన్) సాగుకు ఊపిరి పోసింది. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఈ సంస్కృతి ఇప్పుడు ఒక అలవాటుగా మారుతోంది. బాల్కనీల్లో, సందుల్లో, మేడ పైన, ఎక్కడ జాగా ఉంటే అక్కడ పచ్చని కూరగాయలు పండిస్తున్నారు.

మగువల మాయాజాలం: ఈ హరిత విప్లవంలో మహిళలదే కీలక పాత్ర. చదువుకున్న గృహిణులు ఖాళీ సమయాన్ని వృథా చేయడం లేదు. తమ కుటుంబ ఆరోగ్యం కోసం ఇళ్ల వద్దే ఆకుకూరలు, కూరగాయలు పండిస్తున్నారు. మార్కెట్‌లో కూరగాయల ధరలు మండుతున్న వేళ, ఈ తోటలు ఇంటి బడ్జెట్‌కు ఊరటనిస్తున్నాయి. ఇంటి పెద్దకు ఆర్థికంగా ఆసరాగా నిలుస్తూనే, పిల్లలకు బలమైన ఆహారాన్ని అందిస్తున్నారు.

జిల్లాలో 2 వేల పైమాటే: శ్రీకాకుళం జిల్లా వ్యాప్తంగా మిద్దె తోటల సాగు గణనీయంగా పెరిగింది. సుమారు 2 వేల మందికి పైగా ఇప్పుడు టెర్రస్ గార్డెనింగ్ చేస్తున్నారు. ఇందులో 30 శాతం మంది యువతీయువకులు ఉండటం విశేషం. ఆకుకూరలైన పాలకూర, మెంతి, చుక్కకూర, బచ్చలి, పొన్నగంటి, గోంగూర, పుదీనా, కొత్తిమీరను విరివిగా పండిస్తున్నారు. అలాగే కూరగాయలైన వంకాయ, బెండ, టమాటా, క్యాప్సికం, మిరప, బీర, కాకర వంటివి కూడా ఇంటి పంటలో భాగమయ్యాయి.

సిటీ ఆఫ్‌ టెర్రస్‌ గార్డెన్‌: ఒంటరిగా సాగు చేయడం కాదు, అందరూ కలిసి ఉంటేనే విజ్ఞానం పెరుగుతుందని వారు భావించారు. బ్యాంకర్స్‌ కాలనీకి చెందిన పేర్ల అనురాధ అనే మహిళ ఇందుకు శ్రీకారం చుట్టారు. నాలుగున్నరేళ్ల క్రితం ‘సిటీ ఆఫ్‌ టెర్రస్‌ గార్డెన్‌’ (సీటీజీ) పేరుతో ఒక వాట్సప్‌ గ్రూప్‌ను ప్రారంభించారు. ప్రస్తుతం ఇందులో 267 మంది క్రియాశీలక సభ్యులున్నారు. ఎవరి తోటలో ఏ పంట పండిందో ఫొటోలు తీసి గ్రూప్‌లో పెడుతుంటారు. సాగులో వచ్చే సందేహాలు, చీడపీడల నివారణకు చిట్కాలు ఇక్కడ చర్చించుకుంటారు. అనురాధ దీనికి సమన్వయకర్తగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఆమె కృషికి ప్రభుత్వం నుంచి ఏరువాక, రైతు నేస్తం అవార్డులు కూడా దక్కాయి.

విత్తనాల పండగ: ఈ గ్రూప్ సభ్యులు కేవలం చాటింగ్‌కే పరిమితం కాలేదు. మూడు, నాలుగు నెలలకోసారి అందరూ ఒకచోట కలుస్తారు. తమ దగ్గర ఉన్న విత్తనాలు, మొక్కల మొలకలను పరస్పరం ఉచితంగా పంచుకుంటారు. హైదరాబాద్, కడియం వంటి ప్రాంతాల నుంచి నాణ్యమైన మొక్కలను తెప్పించుకుని అందరూ పంచుకుంటారు. ఈ మిద్దె తోటలు కేవలం ఆదా కోసం మాత్రమే కాదు, అంతకు మించిన తృప్తిని ఇస్తున్నట్లు వారు తెలిపారు.

"మేము వారానికి మూడు, నాలుగు రోజులు మా మిద్దె మీద పండిన కూరగాయలే తింటాం. మిగిలినవి బంధువులకు, పక్కింటి వారికి పంచుతుంటాం. డబ్బు ఆదా అవ్వడం ఒకెత్తయితే, ఎలాంటి రసాయన ఎరువులు, పురుగు మందులు లేకుండా పండించిన స్వచ్ఛమైన ఆహారాన్ని పిల్లలకు పెడుతున్నామన్న తృప్తి వెలకట్టలేనిది." - వారణాసి శిరీష, మంగువారితోట, శ్రీకాకుళం

