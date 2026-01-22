నందరాడలో విదేశీ విహంగాల సందడి - 40 జాతులకు చెందిన 1000కి పైగా పక్షులు
అటవీశాఖ ఆధ్వర్యంలో నీటి పక్షుల గణన - డిప్యూటీ రేంజ్ అధికారి ప్రసన్నలత, పర్యావరణవేత్త జిమ్మికార్టర్, పక్షుల గణన నిపుణుడు ఆధ్వర్యంలో గణన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 22, 2026 at 10:54 AM IST
Migratory Birds In East Godavari District : ఒకవైపు విదేశీ విహంగాలు, మరోవైపు అందమైన స్వదేశీ పక్షులు. రాజానగరం మండలంలోని నందరాడలో సుమారు 400 ఎకరాల విస్తీర్ణంలోని అడుసుమిల్లి వెంకయ్యచెరువు (ఏవీ ట్యాంక్) ప్రాంతంలో సుమారు 40 జాతులకు చెందిన దాదాపు 1000కి పైగా పక్షులు ఉంటున్నట్లు గుర్తించారు. వీటిలో కొన్ని అరుదైన పక్షులు కూడా ఉన్నాయి. ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహించే నీటిపక్షుల గణనలో భాగంగా అటవీశాఖ ఆధ్వర్యంలో డిప్యూటీ రేంజ్ అధికారి ప్రసన్నలత, పర్యావరణవేత్త జిమ్మికార్టర్, పక్షుల గణన నిపుణుడు ఆధ్వర్యంలో వివిధ కళాశాలలకు చెందిన విద్యార్థులు పక్షుల గణన నిర్వహించారు.
పర్యవేక్షిస్తే ప్రయోజనం : సంవత్సరంలో శీతాకాలం, ఎండాకాలం, వర్షాకాలంలో నీటిపక్షుల పరిశీలన జరిపితే మరిన్ని ఇతర పక్షులను గుర్తించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరింత పర్యవేక్షణ, వాటి మీద పరిశోధన, వాటి పరిరక్షణ చేపడితే మరిన్ని జాతుల పక్షులు ఇక్కడ ఆవాసం ఉండే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు అన్నారు. చిత్తడినేలలో ఈ పక్షులు ఎక్కువగా ఆవాసం ఉంటాయన్నారు. సాధారణంగా ప్రస్తుత కాలంలో అధికారులు ఆసియా నీటిపక్షుల గణన నిర్వహిస్తారు. అలాకాకుండా సంవత్సరంలోని మూడు కాలాల్లో ఆసియా నీటిపక్షుల గణన జరిగితే బాగుంటుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడ్డారు. స్థానికులు పక్షులను వేటాడకుండా వాటిని సంరక్షించేలా ప్రత్యక చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
ఏయే రకాల అంటే : అడుసుమిల్లి వెంకయ్యచెరువు (ఏవీ ట్యాంక్) పరిధిలో అరుదైన విదేశీ పక్షి జకోబిన్ కుక్కూ అందరికీ దర్శనమిచ్చింది. ఈ పక్షి విదేశాల నుంచి వస్తుంది. చాలా అరుదుగా కనిపిస్తుంది. ఇవికాక బ్లాక్డ్రాంగో, స్వాలో, సన్బర్డ్, వాబులర్ పక్షులు కూడా ఈ ప్రాంతంలో ఆవాసం ఉంటున్నాయి. ఇవి కాకుండా రోజ్రింగ్డ్పేరాకిట్, బ్లాక్డేరింగ్, అలెగ్జాండ్రియన్ పేరాకిట్, గ్రే హెరాన్, పర్పుల్ హెరాన్, ఇండియన్ రాబిన్, రెడ్వెంటెట్ బుల్బుల్, జంగిల్మైనా తదితర సుమారు 40 జాతుల పక్షులు ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో ఆవాసం ఉంటున్నాయి.
జాకోబిన్ కుక్కూ తెలుగులో చాతక పక్షి అని పిలుస్తారు. ఈ పక్షి ప్రకృతిలో అత్యంత విశిష్టమైనది. దీనికి సంబంధించి ప్రధాన విశేషాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
- వర్షపు నీటిపై ఆధారపడటం: చాతక పక్షి కేవలం వర్షపు చినుకులను మాత్రమే తాగి తన దాహాన్ని తీర్చుకుంటుంది. నేల మీద ఉన్న నీటిని అస్సలు ముట్టుకోదంట. ఇది ఆకాశం వైపు నోరు తెరిచి వర్షపు నీటి కోసం ఎదురుచూస్తుంది.
- రుతుపవనాల సూచిక: భారతదేశంలో దీనిని "రుతుపవనాల పక్షి" అని పిలుస్తారు. ఇది ఆఫ్రికా నుంచి అరేబియా సముద్రాన్ని దాటి రుతుపవనాలకు కొద్ది రోజుల ముందే భారతదేశానికి వస్తుంది. దీని రాకను చూసి రైతులు వర్షాలు పడబోతున్నాయని గ్రహిస్తారు.
- వేరే పక్షుల గూళ్లలో గుడ్లు: ఇది సొంతంగా గూడు కట్టుకోదు. కోకిలల మాదిరిగానే, ఇవి తమ గుడ్లను ఇతర పక్షుల (ప్రధానంగా బాబ్లర్స్ ) గూళ్లలో పెట్టి, వాటితోనే పిల్లలను పెంచిస్తాయి.
- సాహిత్య ప్రాముఖ్యత: కాళిదాసు తన "మేఘదూతం"లో చాతక పక్షిని గొప్ప నిరీక్షణకు, ప్రేమకు ప్రతీకగా వర్ణించారు. భారతీయ సాహిత్యంలో ఈ పక్షికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది.
- రూపం: ఇది నలుపు, తెలుపు రంగులో ఉండి, తల మీద ఒక చిన్న కిరీటం వంటి నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. దీని తోక చాలా పొడవుగా ఉంటుంది.
కొల్లేరుకు అందాల అతిథులు - పర్యటకులకు సరికొత్త అనుభూతి
స్టేషన్లో కుందేళ్లు, పక్షులు - ప్రేమగా చూసుకుంటున్న పోలీసులు