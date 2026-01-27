హైదరాబాద్ రోడ్లపై యమపాశంలా చైనా మాంజా - ఇంకా ఎన్ని ప్రాణాలు బలవుతాయో?
వీధుల్లో వేలాడుతున్న చైనా మాంజా - తొలగించడంలో జీహెచ్ఎంసీ నిర్లక్ష్యం - కూకట్పల్లిలో ఓ చిన్నారి ప్రాణం బలి - కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి
Chinese Manja kukatpally Incident : మహానగరంలో ఎక్కడ చూసినా చైనా మాంజా దారాలు యమపాశంలా మారాయి. సంక్రాంతి పండుగ పూర్తయి రోజులు గడుస్తున్నా మాంజా యమపాశం విసురుతూనే ఉంది. ఏదో ఓ ప్రాంతంలో ద్విచక్ర వాహనదారులు బాధితులవుతూనే ఉన్నారు. సాధారణంగా సంక్రాంతి వేళ చిన్నా, పెద్దా తేడా లేకుండా గాలిపటాలు ఎగురవేస్తారు. కొంత మంది ఎదుటి వారి గాలిపటాలను తెగ్గొట్టాలనే తాపత్రయంతో ఈ ప్రమాదకరమైన చైనా మాంజాను వాడుతున్నారు. ఇది అత్యంత పదునుగా, బలంగా ఉంటుంది. ఈ మాంజా మనుషులకే కాదు, జంతువులకు కూడా ప్రాణాంతకంగా మారుతోంది. తాజాగా కూకట్పల్లి లో ఇలాంటి ప్రమాదమే జరిగింది. ఈ ఘటనలో ఐదేళ్ల చిన్నారి ప్రాణం బలైపోయింది.
మాంజాకు బలైన ఐదేళ్ల చిన్నారి : ఏపీలోని డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని అంబాజీపేటకు చెందిన రాంసాగర్, పద్మావతిలు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం హైదరాబాద్కు వచ్చారు. వీరికి ఇద్దరు అమ్మాయిలు. చిన్న కుమార్తె నిశ్వికాదిత్యకు ఐదేళ్ల వయసు. ఎల్కేజీ చదువుతోంది. ఈ కుటుంబం ఈ మధ్యే ఇల్లు కొనుగోలు చేసింది. దాని ఇంటి ఇంటీరియర్ పనుల నిమిత్తం భార్యాభర్తలు కుమార్తెను తీసుకుని బయటికొచ్చారు. సోమవారం మధ్యాహ్నం తిరిగి వచ్చే క్రమంలో కూకట్పల్లిలోని ఓ జువెల్లరీ షాపునకు వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
అదే సమయంలో నిశ్వికాదిత్య బైకు ముందు కూర్చుంది. సుమిత్రానగర్లోని మెట్రో పిల్లరు నెం.781 వద్దకు రాగానే అకస్మాత్తుగా కేకలు వేసింది. దీంతో తండ్రి బైక్ ఆపి చూడగా చిన్నారి మెడకు చైనా మాంజా చుట్టుకుని రక్తం కారుతోంది. హుటాహుటిన పక్కనున్న ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కు తరలించగా బాలిక చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు విడిచింది. ఆ చిన్నారిని ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చేసరికే తీవ్రంగా రక్తస్రావమైందని, మెడ రెండున్నర అంగుళాల మేర తెగిందని వైద్యులు తెలిపారు. పోలీసులు ఈ ఘటనకు ఎవరు బాధ్యులు అనే కోణంలో కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు కూకట్పల్లి సీఐ వెంకట సుబ్బారావు తెలిపారు.
ఇలా రహదారులపై కత్తిలా వేలాడుతున్న దారాలను తొలగించకపోతే ఇలానే ఇంకెన్ని ప్రాణాలు పోతాయోనన్న ప్రశ్న తలెత్తుతోంది. పోలీసులు, జీహెచ్ఎంసీ, ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా తమ పరిధిలో మాంజాను తొలగిస్తే ఈ సమస్యకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది.
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి :
- ఈ చైనా మాంజా చెరువులు, మైదానాలు, ఖాళీ స్థలాలు, చెట్లకొమ్మలు, భవనాల పైకప్పుపై మాంజా గుట్టలుగా జామ్ అయింది. చాలా మంది పతంగులు ఎగరేసి దారాలను వదిలేయంతో పలు సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి.
- బైకులు, సైకిళ్లపై వెళ్లేవారికి ఈ మాంజా ప్రాణాంతకం. ఆ పదునైన సన్నని దారం మెడకు తగలగానే క్షణంలో పీక తెగిపోతోంది. రక్తస్రావంతో బాధితులు నిమిషాల్లో మృత్యువాత పడుతున్నారు.
- ఇప్పటికే ఈ వినియోగం పై నిషేధం విధించి దూకాణాల్లోని ఉన్న మాంజాను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అయినప్పిటకీ దీన్ని జనాలు పెద్ద ఎత్తున వినియోగించారు. ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రభుత్వ సంస్థలు నిర్వహించిన పతంగుల కార్యక్రమాల్లోనూ ఈ మాంజాను ఉపయోగించారు.
- దీని నుంచి తప్పించుకునేందుకు పలువురు బైక్ నడిపే వాహనదారులు హ్యాండిల్కు దృఢంగా ఉండే ఇనుప తీగను అమర్చుకుంటున్నారు. మెడ, ఇతర శరీర భాగాలకు తగలకుండా ఆ తీగ కవచంలా పని చేస్తోంది.
- మాంజా దారాలు ఎక్కువగా వీధులు, కాలనీల్లోని విద్యుత్ తీగలకే వేలాడుతుంటాయని ప్రజలు గుర్తుంచుకోవాలి.
- ఈ చైనా మాంజా వల్ల ఎక్కువగా మెడ భాగంలో గాయాలవుతాయి. దీన్నీ అడ్డుకోవడానికి మెడ చుట్టూ మందంగా ఉండే ఏదైన వస్త్రం చుట్టుకోవాలని లేదా ఆన్లైన్లో దొరికే నెక్షీల్డ్ను ఉపయోగించాలని పోలీసులు కోరుతున్నారు.
