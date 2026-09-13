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ఉద్దానంలో కిడ్నీ వ్యాధుల మూలాలపై అన్వేషణ - వెలుగుచూసిన కీలకాంశాలు

శ్రీకాకుళం జిల్లా ఉద్దానం ప్రాంతంలో ఏళ్లుగా వేధిస్తున్న కిడ్నీ వ్యాధుల మూలాలను కనుగొనేందుకు చేపట్టిన సమగ్ర అధ్యయనంలో కీలకాంశాలు వెలుగుచూశాయి. బాధితుల్లో క్రియాటినిన్, యూరియా, యూరిక్‌ యాసిడ్‌ స్థాయులు పెరిగాయి.

ఉద్దానంలో కిడ్నీ వ్యాధుల మూలాలపై అన్వేషణ
ఉద్దానంలో కిడ్నీ వ్యాధుల మూలాలపై అన్వేషణ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 10:56 AM IST

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Key Points in kidney Diseases in Uddanam of Srikakulam District : శ్రీకాకుళం జిల్లా ఉద్దానం ప్రాంతంలో ఏళ్లుగా వేధిస్తున్న కిడ్నీ వ్యాధుల మూలాలను కనుగొనేందుకు చేపట్టిన సమగ్ర అధ్యయనంలో కీలకాంశాలు వెలుగుచూశాయి. 5,851 మంది లక్ష్యంగా చేపట్టిన అధ్యయనంలో 4 మండలాల్లో 3,897 మందిని పరీక్షించారు. వీరిలో 949 మందికి(24.35%) కిడ్నీ సమస్యలున్నట్లు గుర్తించారు. బాధితుల్లో 550 మంది క్రానిక్‌ కిడ్నీ డిసీజ్‌(సీకేడీ)తో బాధపడుతుండగా, మరో 399 మందికి వ్యాధి రావడానికి స్పష్టమైన కారణం తెలియని క్రానిక్‌ కిడ్నీ డిసీజ్‌ ఆఫ్‌ అన్నోన్‌ ఎటియాలజీ(సీకేడీయూ) ఉన్నట్లు తేలింది. కవిటి మండలంలో అత్యధికంగా సీకేడీ, సీకేడీయూ కేసులు నమోదయ్యాయి.

బాధితుల్లో క్రియాటినిన్, యూరియా, యూరిక్‌ యాసిడ్‌ స్థాయులు పెరిగాయి. మరికొందరిలో మూత్రంలో అల్బుమిన్‌ అసాధారణంగా పెరుగుతున్నట్లు గుర్తించారు. ఈ మధ్యంతర నివేదికను నిపుణుల బృందం ఐసీఎంఆర్‌కు పంపింది. నివేదిక సారాంశాన్ని వైద్య ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి సత్యకుమార్‌కు వివరించింది. మిగిలిన ప్రాంతాల్లో పరిశీలన పూర్తయ్యాక వచ్చే ఫలితాలు, పర్యావరణ-బయోమార్కర్‌ విశ్లేషణలతో కలిపి తుది నిర్ధారణకు రావాల్సి ఉంటుందని పేర్కొంది. అధ్యయన బృందం గుర్తించిన వివరాలను వైద్య ఆరోగ్యశాఖ శనివారం వెల్లడించింది.

ఏ అంశాలపై దృష్టి సారించారంటే : సీకేడీ, సీకేడీయూ కారణాలను, వ్యాధిని ముందుగానే గుర్తించి వైద్యసేవలు అందించేందుకు అధ్యయనం చేపట్టారు. ఐసీఎంఆర్, డిపార్ట్‌మెంట్‌ ఆఫ్‌ హెల్త్‌ రీసెర్చ్‌ ఆమోదంతో ఈ ప్రక్రియ సాగుతోంది. మూడేళ్లకు రూ.6.2 కోట్లను కేటాయించారు. అధ్యయన బృందానికి సీనియర్‌ నెఫ్రాలజిస్ట్‌ ప్రొఫెసర్‌ టి.రవిరాజు మెంటార్‌గా ఆంధ్రా మెడికల్‌ కాలేజీ నెఫ్రాలజీ విభాగం ప్రొఫెసర్‌ జి.ప్రసాద్‌ ప్రిన్సిపల్‌ ఇన్వెస్టిగేటర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు. శాస్త్రవేత్తలు, సాంకేతిక నిపుణులతో క్షేత్రస్థాయిలో పరిశోధన నిర్వహిస్తున్నారు.

  • ఇళ్లకు వెళ్లి వివరాలతోపాటు రక్త, మూత్ర నమూనాలు సేకరిస్తున్నారు. కిడ్నీ పనితీరుపై సాధారణ పరీక్షలు చేయడంతో పాటు వ్యాధి ప్రారంభదశలో కనిపించే మార్పులను, మూత్ర నమూనాల్లోని కొన్ని బయోమార్కర్ల ఆధారంగా భవిష్యత్తులో కిడ్నీ వ్యాధి వచ్చే వారిని గుర్తించనున్నారు.
  • ఆర్‌ఎన్‌ఏ సీక్వెన్సింగ్, జన్యు సంబంధిత అంశాలతోపాటు, కిడ్నీ వ్యాధికి దారితీసే పర్యావరణ, వృత్తి సంబంధిత అంశాలపైనా దృష్టి సారించారు. ఇందుకోసం భూమి, నీటి నమూనాలతో పాటు రక్తం, మూత్ర నమూనాల్లో పురుగుమందుల అవశేషాలు, భార లోహాలు తదితరాలను పరిశీలిస్తున్నారు. హైదరాబాద్‌లోని సీఎస్‌ఐఆర్‌-ఐఐసీటీ సహకారంతో పర్యావరణ విభాగం ఈ పరిశోధన చేస్తోంది.
  • ఇప్పటివరకు పరిశీలించిన వారిలో 55.3 శాతం మంది 48 ఏళ్లకు పైబడినవారు. మూడో వంతు మంది వ్యవసాయంతో సంబంధం ఉన్నవారు. పొగాకు వినియోగం 38.8% మందిలో, మద్యం అలవాటు 23.7% మందిలో ఉన్నట్లు గుర్తించారు.

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TAGGED:

UDDANAM KIDNEY DISEASES
KIDNEY DISEASES IN SRIKAKULAM DIST
RESEARCH KIDNEY DISEASES IN UDDANAM
ఉద్దానం కిడ్నీ వ్యాధుల మూలాలు
KEY POINTS IN KIDNEY DISEASES

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