'ఓఎంసీ'లో అంతులేని అక్రమాలు - తాజా సర్వేలో మరోసారి బయటపడ్డ ఉల్లంఘనలు

ఓబుళాపురం మైనింగ్ కంపెనీ-ఓఎంసీలో అంతులేని అక్రమాలు - సర్వే ఆఫ్ ల్యాండ్స్‌శాఖ సమగ్ర సర్వేలో మరోసారి బయటపడ్డ ఉల్లంఘనలు - ఎవ్వరికీ కేటాయించని అటవీ భూముల్లో ఇష్టానుసారం తవ్వకాలు

Obulapuram Mining Case Latest Updates in Anantapur District
Obulapuram Mining Case Latest Updates in Anantapur District (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 11, 2026 at 11:56 AM IST

4 Min Read
Obulapuram Mining Case Latest Updates in Anantapur District: గాలి జనార్దన్‌రెడ్డికి చెందిన ఓబుళాపురం మైనింగ్‌ కంపెనీ-ఓఎంసీ ఓ అక్రమాల గని అనే విషయంలో మరోసారి రుజువైంది. సర్వే ల్యాండ్ రికార్డ్స్‌ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఇటీవల నిర్వహించిన సమగ్ర సర్వేలో పెద్ద ఎత్తున అక్రమాలు, ఉల్లంఘనలు బయటపడ్డాయి. ఎవరికీ లీజులు కేటాయించకుండా ఉన్న అటవీ భూముల్లో ఇష్టానుసారం తవ్వకాలు చేయడం, పక్కనే ఉన్న ఇతర లీజుల్లోకి దౌర్జన్యంగా చొచ్చుకెళ్లి ఇనుప ఖనిజాన్ని తవ్వి తరలించడం, తన లీజు ప్రాంతాల నుంచి వాహనాలు తిరిగేందుకు వీలుగా అటవీశాఖ నుంచి అనుమతులు లేకుండానే రోడ్లు వేయడం ఇలా ఒకటేంటి అంతులేని అక్రమాలు వెలుగుచూశాయి.

ఓఎంసీలో అక్రమాల దందా - ఇష్టానుసారంగా అటవీ భూముల్లో తవ్వకాలు (ETV)

అనంతపురం జిల్లా డి.హీరేహళ్ మండలం ఓబుళాపురం, హెచ్​.సిద్ధాపురం, మలపనగుడి ప్రాంతంలో బళ్లారి రక్షిత అటవీ ప్రాంతంలోని ఆరు ఇనుప ఖనిజ లీజుల సరిహద్దులు ఖరారు చేసేందుకు సుప్రీంకోర్టు గతేడాది సెప్టెంబర్‌లో సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సుధాంశు ధులియా ఆధ్వర్యంలో కమిటీ ఏర్పాటు చేసింది. కమీటీ పర్యవేక్షణలో రెవెన్యూ, సర్వే, అటవీ, గనుల శాఖ అధికారుల బృందం గత ఏడాది అక్టోబర్‌ 31 నుంచి నవంబర్ 12 వరకు క్షేత్రస్థాయిలో సర్వే నిర్వహించింది. లీజుదారుల నుంచి వినతులు తీసుకుంది. ఇటీవలే ఈ కమిటీకి కన్వీనర్‌గా వ్యవహరించిన సర్వే ల్యాండ్ రికార్డ్స్‌ శాఖ సంచాలకుడు రోణంకి కూర్మనాథ్‌, కమిటీ ఛైర్మన్ జస్టిస్ సుధాంశు ధులియాకు సమగ్ర సర్వే నివేదిక అందజేశారు. ఓఎంసీ చేసిన అక్రమాలను అందులో స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు.

నిబంధనలేవీ ఓఎంసీ పట్టించుకోలేదు: ఓబుళాపురం, హెచ్​.సిద్ధాపురం, మలపనగుడి గ్రామాల పరిధిలోని రక్షిత అటవీ ప్రాంతంలో గాలి జనార్దన్‌రెడ్డికి చెందిన ఓబుళాపురం మైనింగ్ కంపెనీకి 25.98 హెక్టార్లు, 39.50 హెక్టార్లు, 68.5 హెక్టార్లు, అనంతపురం మైనింగ్ కార్పొరేషన్‌-ఏఎంసీకి 6.50 హెక్టార్ల లీజులతో పాటు, ఇతరుల్లో బళ్లారి ఐరన్ ఓర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌-బీఐఓపీకి 27.12 హెక్టార్లు, వై.మహాబలేశ్వరప్ప అండ్‌ సన్స్‌-వైఎంఎస్‌కు 20.24 హెక్టార్లలో కలిపి మొత్తం 6 లీజులు ఉన్నాయి.

ఆ లీజుల ప్రాంతమంతా రక్షిత అటవీ ప్రాంతం కావడంతో లీజుల హద్దులు దాటి బయట ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తవ్వకాలు చేయకూడదు. ఈ నిబంధనలేనీ ఓఎంసీ పట్టించుకోలేదు. ఓఎంసీ, బీఐఓపీ, వైఎంఎస్‌ లీజుల మధ్యలో ఎవరికీ కేటాయించని 4.60 హెక్టార్ల అటవీశాఖ భూమిలో ఓఎంసీ ఇష్టానుసారం తవ్వకాలు చేసినట్లు గుర్తించారు. ఇక్కడే కొండపై సుంకులమ్మ ఆలయం ఉండేదని దానినీ ధ్వంసం చేసి మొత్తం కొండనే లేకుండా చేసినట్లు ఇతర లీజుదారులు పేర్కొంటున్నారు.

అటవీ ప్రాంతంలో అక్రమంగా తవ్వకాలు: ఓఎంసీ తన లీజు పక్కన ఉన్న అటవీ ప్రాంతంలో తవ్వకాలు జరపడమే కాకుండా దానికి అవతల ఉన్న వైఎంఎస్‌కు చెందిన లీజులోకీ చొచ్చుకెళ్లి అందులో 3.94 హెక్టార్లను ఆక్రమించి తవ్వకాలు చేసింది. బీఐఓపీకి చెందిన లీజులోకి వెళ్లి అక్కడ 1.69 హెక్టార్లను ఆక్రమించి తవ్వకాలు జరిపింది. అదంతా తన లీజు ప్రాంతాలేనని మొండిగా వాదించింది. కానీ సమగ్ర సర్వేలో ఇలా ఆక్రమించి తవ్వకాలు చేసినట్లు బయటపడింది. ఓఎంసీకి చెందిన 68.5 హెక్టార్ల లీజుకి ఆనుకొని ఉన్న అటవీ ప్రాంతంలో 0.83 హెక్టార్లలో ఇనుప ఖనిజాన్ని తవ్వేసింది.

గాలి కుటుంబానికే చెందిన ఏఎంసీ సైతం 2.73 హెక్టార్ల అటవీ ప్రాంతంలో అక్రమంగా తవ్వకాలు జరిపినట్లు తేలింది. ఓఎంసీకి చెందిన 3 లీజులు, ఏఎంసీకి చెందిన ఒక లీజు కలిపి మొత్తం 4 లీజుల్లో ఒకదాని నుంచి మరోదానిలోకి వాహనాలు వెళ్లేందుకు మట్టి రోడ్లు వేశారు. ఇలా అటవీ భూమిలోనే మొత్తం 9 రోడ్లు వేశారు. అటవీ శాఖ నుంచి అనుమతుల్లేకుండా 3.98 హెక్టార్లు ఆక్రమించి 7.47 కిలోమీటర్ల మేర మట్టి రోడ్లు వేసినట్లు తేల్చారు.

అటవీ భూమిని ఆక్రమించి వ్యర్థాల డంప్‌: ఓఎంసీకి చెందిన 25.98 హెక్టార్ల లీజు పక్కనే 1.75 హెక్టార్ల అటవీ భూమిని ఆక్రమించి ఖనిజం తవ్వకాలలో వచ్చిన వ్యర్థాలను అక్కడ డంప్ చేశారు. ఓఎంసీకి చెందిన 68.5 హెక్టార్ల లీజుకు ఆనుకొని ఉన్న 0.49 హెక్టార్ల అటవీ భూమిని ఆక్రమించి వ్యర్థాల డంపింగ్‌కు వినియోగించారు. వైఎంఎస్‌ కూడా తన 20.24 హెక్టార్ల లీజు పక్కనే 1.56 హెక్టార్ల అటవీ భూమిలో వ్యర్థాలను డంపింగ్ చేసింది. బీఐఓపీ 1.76 హెక్టార్ల అటవీ భూమిని వ్యర్థాల డంపింగ్‌కు వాడుకుంది.

రెవెన్యూ, సర్వే, అటవీ, గనుల శాఖ ఆధ్వర్యంలో సంయుక్తంగా ఖరారు చేసిన లీజుల హద్దుల వివరాలను ఆయా యాజమాన్యాలకు అందజేశారు. ఏమైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే తెలపాలని కోరారు. ఈ నెల 5వ తేదీన దిల్లీలో కమిటీ ఛైర్మన్‌ జస్టిస్ సుధాంశు ధులియా ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన సమావేశానికి లీజుదారులు హాజరయ్యారు. వైఎంఎస్‌, బీఐఓపీలు సమగ్ర సర్వేలో గుర్తించిన తమ లీజుల హద్దులకు వారు సమ్మతం తెలిపినట్లు సమాచారం. పక్కన కొంత అటవీ భూమిని ఆక్రమించి వ్యర్థాల డంప్‌నకు వినియోగించినది వాస్తవమేనని అంగీకరించినట్లు తెలిసింది.

అందుకు గతంలో జరిమానాలు చెల్లించామని మళ్లీ ఇప్పుడు జరిమానా వేస్తే చెల్లిస్తామని కోరినట్లు సమాచారం. ఓఎంసీ, ఏఎంసీల యాజమాన్యాలు మాత్రం సమగ్ర సర్వేలో గుర్తించిన లీజుల హద్దులకు సమ్మతం తెలపలేదని తెలిసింది. తమ వద్ద ఉన్న రికార్డులకు, సమగ్ర సర్వేలో గుర్తించిన హద్దులకు వ్యత్యాసం ఉందని చెప్పినట్లు సమాచారం. సంబంధిత వివరాలు అందించేందుకు గడువు కోరినట్లు తెలిసింది. దీంతో ఈ నెల 20 వరకు కమిటీ ఛైర్మన్ సమయం ఇచ్చినట్లు సమాచారం. తర్వాత ఓఎంసీ, ఏఎంసీ ఇచ్చే అభ్యంతరాలు, వివరాలను పరిశీలించి తుది నివేదికను కమిటీ ఛైర్మన్‌ సుప్రీంకోర్టుకు అందజేయనున్నారు.

