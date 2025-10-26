ETV Bharat / state

హోటల్స్​, రెస్టారెంట్లలలో బిల్లు తీసుకుంటున్నారా? - సర్వీస్​ ఛార్జీల పేరుతో మీకే తెలియని మోసం!!

నిబంధనలకు విరుద్ధంగా సర్వీస్‌ ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్న హోటళ్లు - మొత్తం బిల్లులో సర్వీస్‌ ఛార్జీ, జీఎస్టీ వేస్తున్న తీరు - వాటర్​ బాటిళ్లు ఇతరాలపై ఎమ్మార్పీ కంటే ఎక్కువగా వసూలు

Hotels in Hyderabad
రెస్టారెంట్లలో సర్వీస్ ఛార్జీ పేరుతో బాధుడు (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 26, 2025 at 9:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Several Hotels And Restrarents Charging Extra Service Charges : హైదరాబాద్​ నగరంలో కొన్ని హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో శ్రుతిమించి అనైతిక వ్యాపారం జరుగుతోంది. కేంద్ర వినియోగదారుల రక్షణ ప్రాధికార సంస్థ (సీసీపీఏ) మార్గదర్శకాలకు విరుద్ధంగా వినియోగదారుల నుంచి అదనంగా సర్వీస్‌ ఛార్జీలను వసూలు చేస్తున్నాయి. ఆహార పదార్థాలకు వేసే బిల్లుతో పాటు సర్వీస్‌ ఛార్జీ కలిపి ఆ మొత్తానికి జీఎస్టీ విధిస్తుండడంతో వినియోగదారుల జేబుకు ఊహించనంత చిల్లులు పడుతున్నాయి. బిల్లులో 5 నుంచి 20 శాతం వరకు సేవా రుసుము వసూలు చేస్తుండటంతో వినియోగదారులు సంబంధిత కమిషన్లను ఆశ్రయిస్తున్నారు.

వేలాది హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు : భాగ్యనగరం విభిన్న రుచులకు కేంద్ర నిలయం. దేశంలో వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో లభించే వైవిధ్యమైన వంటకాలు ఇక్కడ సౌకర్యవంతంగా లభిస్తాయి. వారాంతంలో కుటుంబంతో కలిసి వెళ్లి అలా రుచి చూసి ఆస్వాదించి నగరవాసులు వస్తుంటారు. నగరంలో 74,807 రెస్టారెంట్లు ఉండగా కెఫేలు, హోటళ్లు కలిపి మరో 20 వేలకు పైనే ఉన్నాయి. 2024 నాటికి ఈ రంగంలో వ్యాపారం సుమారుగా రూ.5 లక్షల కోట్లకు చేరుకుందని నేషనల్‌ రెస్టారెంట్‌ అసోసియేషన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా విడుదల చేసిన నివేదికలో పేర్కొంది. ఈ స్థాయిలో వ్యాపారం జరుగుతున్నా కొన్ని హోటళ్లు, రెస్టారెంట్ల యాజమాన్యాలు సర్వీస్‌ ఛార్జీలు వసూలు చేస్తుండటం ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది.

దిల్లీ హైకోర్టు ఆగ్రహం : మ్యాక్సిమమ్​ రిటైల్​ ప్రైస్​ (ఎమ్మార్పీ) కంటే ఎక్కువ ధర వసూలు చేస్తున్నప్పుడు, మళ్లీ వినియోగదారులపై సర్వీస్‌ ఛార్జీల మోత ఎందుకని ఇటీవల దిల్లీ హైకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఆహార పదార్థాలు విక్రయించడం, వాటిని సర్వ్‌ చేయడం, వినియోగదారులకు ఆహ్లాదకర వాతావరణం అందిస్తున్నామంటూ మూడు రకాలుగా ఛార్జీలు విధిస్తున్నారు. వాటర్​ బాటిళ్లు, ఇతరాలపై ఎమ్మార్పీ కంటే ఎక్కువ వసూలు చేస్తున్నప్పుడు మళ్లీ సర్వీస్‌ ఛార్జీ ఎందుకు కట్టాలని న్యాయస్థానం ప్రశ్నించింది.

హైదరాబాద్‌ నగరంలో రానున్న ఆరేడేళ్లలో 25 వరకు స్టార్‌ హోటళ్లు, రిసార్టులు రాబోతున్నాయి. అంతర్జాతీయంగా పేరున్న పలు హోటళ్లు, దేశీయంగా ఆతిథ్య రంగంలో ఉన్న సంస్థలు కొత్త ప్రాంతాల్లో విస్తరించేందుకు డెవలపర్లతో పలు ఒప్పందాలు చేసుకుంటున్నాయి. వీటిలో అత్యధికం నగరం ఐటీ కారిడార్‌లో, శంషాబాద్‌ విమానాశ్రయ దారిలో, జీనోమ్‌ వ్యాలీ ఉన్న శామీర్‌పేట, ఇతర ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు కానున్నాయి. 2032 నాటికి వీటిలో ఐదు వేలకుపైగా గదులు అందుబాటులోకి వినియోగంలోకి రానున్నాయి.

సదస్సులు జరిగితే గదులు దొరకని పరిస్థితి : నగరంలోని పెద్ద పెద్ద స్టార్‌ హోటళ్లలో ప్రస్తుతం నాలుగు వేల వరకు గదులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. దిల్లీ, బెంగళూరు, ముంబయి నగరాలతో పోలిస్తే ఈ సంఖ్య చాలా తక్కువ అని చెప్పుకోవచ్చు. అందుకే ముఖ్యమైన సదస్సులు జరిగే రోజుల్లో గదులు దొరకని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. కొత్తగా విలాసవంతమైన (బిజినెస్‌ క్లాస్, మిడ్, లగ్జరీ) వసతులతో మరో 5 వేల గదులతో హోటళ్లు నిర్మించేందుకు 25 సంస్థలు డెవలపర్లతో ఎంవోయూలు (ఒప్పందాలు) కుదుర్చుకున్నాయి. మూడు, నాలుగేళ్లలో వీటి నిర్మాణం పూర్తవుతుందని అంచనా వేస్తున్నట్లు బ్రాడెంట్‌ హోటల్స్‌ కన్సల్టెంట్‌ శశి తెలిపారు.

మారుతున్న ఐటీ కారిడార్‌ ముఖచిత్రం - కొత్త హోటళ్లకు కేరాఫ్​గా కోకాపేట

'రుచి చూడాల్సిందే.. ఓ పట్టు పట్టాల్సిందే..'

TAGGED:

EXTRA SERVICE CHARGES IN HOTELS
BEST HOTELS REASTRARENTS IN HYD
రెస్టారెంట్ల బిల్లు
HOTELS REASTRARENTS IN HYDERABAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.