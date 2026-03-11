వ్యాపారాలపై 'గ్యాస్' బండ - మూతపడుతున్న హోటళ్లు, రెస్టార్లెంట్లు
గ్యాస్ సిలిండర్ల సరఫరాపై యుద్ధ ప్రభావం - హోటళ్లకు తగ్గిన వాణిజ్య సిలిండర్లు సరఫరా - సరిపడా సిలిండర్లు లేక ఇబ్బంది పడుతున్నామంటున్న నిర్వాహకులు - ఇప్పటికే దుకాణాలు మూసివేసిన కొందరు చిరువ్యాపారులు
Published : March 11, 2026 at 8:01 PM IST
Many Hotels and Restaurants Facing Gas Shortage in AP : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధంతో ఎల్పీజీకి సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ఫలితంగా గ్యాస్ కొరత ఏర్పడి సమస్య ఆతిథ్యరంగాన్ని బలంగా తాకింది. విజయవాడలో పలు హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు గ్యాస్ కొరతను ఎదుర్కొంటున్నాయి. కమర్షియల్ సిలిండర్లు అధిక ధర పలుకుతున్నాయి. ప్రస్తుతమున్న అరకొర సరఫరాలతో నెట్టుకొస్తున్న హోటళ్ల యజమానులు, కొరత తీవ్రమైతే మూసివేతకు కూడా వెనుకాడబోమని చెబుతున్నారు.
గ్యాస్ కొరత ఇంకా గృహావసరాలను పూర్తిగా తాకలేదు. కమర్షియల్ అవసరాలకు మాత్రం తీవ్ర కొరత ఏర్పడుతుంది. ఒక్క వైద్య, విద్యారంగాలకు తప్ప గ్యాస్ కొరత మిగతా రంగాలను పట్టి పీడిస్తుంది. ప్రభుత్వ ఆదేశాలకు అనుగుణంగా కమర్షియల్ సిలిండర్ల సరఫరాపై నియంత్రణ విధించారు. యుద్ధ ప్రభావంతో ఎల్పీజీ సరఫరా ఆశించినంతగా జరగడం లేదు. ఫలితంగా సర్వీసురంగానికి అందులోనూ ప్రధానమైన ఆతిథ్యరంగానికి ఇప్పటికే సెగ తగిలింది. సరిపడా అవసరాలకు గ్యాస్ ఏజెన్సీల్లో లభ్యం కావడం లేదు.
తీవ్ర ఇబ్బందుల్లో హోటల్స్ యజమానులు : విజయవాడ నగరంలో వన్ స్టార్ నుంచి త్రీస్టార్ వరకు వంద వరకు హోటళ్లు ఉండగా మరో 350 వరకు ఓ మాదిరి హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు ఉన్నాయి. అంతేగాక హోటళ్లు, నూడిల్స్ బండ్లు వంటివి నడపడానికి కూడా గ్యాస్ అవసరమే. రోజువారీ అవసరాలకు భారీగా గ్యాస్ అవసరం. గ్యాస్ లేనిదే ఆహారం అందించలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ప్రస్తుతం గ్యాస్ కొరత మూలంగా హోటల్స్ యజమానులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. పెద్దపెద్ద హోటల్స్ అండర్ పైపులైను ద్వారా గ్యాస్ పొందుతున్నారు.
ఓ చిన్న హోటల్కు రోజుకు రెండు నుంచి మూడు సిలిండర్లు అవసరమవుతున్నాయి. లభ్యత ఆ స్థాయిలో లేవు. 19 కిలోలు ఉండే గ్యాస్ బండ ధర రూ.2వేల వరకు ఉండేది. ప్రస్తుతం గ్యాస్ కొరత మూలంగా అది కాస్త రూ.2,500కు దొరుకుతుంది. అధిక ధరైనా కొందామంటే దొరకని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఫలితంగా చిన్న చిన్న హోటళ్ల యజమానులు మెనూ తయారీని తగ్గించుకుంటున్నారు. చిన్న చిన్న కాకా హోటల్స్లో సుమారుగా 30 రకాల వరకు దొరికే ఆహార పదార్థాల మెనూ సంఖ్యను ప్రస్తుతం పదిలోపే కుదిస్తున్నారు. బయట కొందామన్నా గ్యాస్ దొరకని పరిస్థితి ఏర్పడింది.
హోటల్స్ మూసివేసేందుకు ప్రయత్నాలు : నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఎక్కడైనా డొమెస్టిక్ గ్యాస్ వాడితే కేసులు తప్పవు. చాలామంది గ్యాస్ ఉన్నంతవరకే హోటల్స్ నడిపి తర్వాత మూసివేసేందుకు యోచిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం నల్లబజారులో గ్యాస్ కొని హోటల్స్ నడిపే పరిస్థితి లేదని చిన్న చిన్న హోటల్స్ యజమానులు పెదవి విరుస్తున్నారు. ఇంత రేట్లు పెట్టి గ్యాస్ కొని వ్యాపారం చేయడం సాధ్యం కాదని చెబుతున్నారు. చిరు వ్యాపారుల పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా తయారైందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం పెద్ద పెద్ద హోటల్స్కు రోజువారీ 10 సిలిండర్ల వరకు అవసరమైతే ప్రస్తుతం 5,6 సిలిండర్లు మాత్రమే లభ్యమవుతున్నాయి. వీటితోనే ప్రస్తుతం నెట్టుకొస్తున్నారు. ఈ సమస్యపై సీఎం, పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రికి వినతిపత్రాలు ఇచ్చామని రాష్ట్ర స్టార్ హోటళ్ల సంఘం నేతలు చెబుతున్నారు. కేంద్రమంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరికి సైతం సమస్యను తమ కేంద్ర ప్రతినిధులు తీసుకెళ్లనున్నారని చెప్పారు. రాష్ట్రంలో గ్యాస్ బ్లాక్ మార్కెటింగ్లోకి వెళ్లకుండా ముఖ్యమంత్రి సమర్థవంతంగా చర్యలు చేపడుతున్నారని చెప్పారు.
ప్రస్తుతం గ్యాస్ కొరత రాకుండా హోటల్స్ యజమానులు అరకొర ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు. కేంద్రప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయం వైపు ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇంకా కొరత తీవ్రమైతే హోటల్స్ మూసివేత యోచన చేస్తున్నారు.
