భయపెడుతున్న బయో వ్యర్థాలు - రోజుకు 31.27 టన్నుల వ్యర్థాలు ఉత్పత్తి
రోజుకు 31.27 టన్నుల వ్యర్థాల ఉత్పత్తి - నిబంధనలు పాటించని 141 ఆసుపత్రులకు నోటీసులు - పీసీబీ వార్షిక నివేదికలో కీలక విషయాలు
Published : November 25, 2025 at 10:32 AM IST
Bio Medical Waste in Hospitals : హాని కలిగించే బయో వ్యర్థాలను ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేస్తుంటారు. ఆసుపత్రుల్లో వినియోగించిన వ్యర్థాలన్నింటినీ పురపాలక శాఖ వారు చెత్త తరలించే వాహనాల్లో తీసుకెళ్లి చెత్త నిల్వ కేంద్రాల్లో వేసి అక్కడి పరిసరాలను అపరిశుభ్రంగా మార్చేస్తున్నారు. ఆసుపత్రుల నుంచి వ్యర్థాలు తీసుకెళ్లే ఏజెన్సీలు ఉన్నా పలు చోట్ల ఈ పరిస్థితి నెలకొంది.
రాష్ట్రంలో బయో మెడికల్ వ్యర్థాల నిర్వహణలో తీవ్రమైన లోపాలు వెలుగు చూస్తున్నాయి. నిబంధనలు పాటించడంలో పలు ఆసుపత్రులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నాయి. ఏడాది వ్యవధిలో 141 ఆసుపత్రులకు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ అయ్యాయి. బయో మెడికల్ వ్యర్థాలను శుద్ధి చేయడంలో కీలక బాధ్యత వహించే ట్రీట్మెంట్ కేంద్రాలు కూడా నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తున్నాయి.
11 కామన్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్లకు నోటీసులు : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 11 కామన్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్లు ఉంటే అందులో తొమ్మిదింటికి నోటీసులు జారీ కావడం గమనార్హం. కాలుష్య నియంత్రణ మండలి(పీసీబీ) వార్షిక నివేదికలో ఈ అంశాలు వెలుగు చూశాయి. 2024లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బయో మెడికల్ వ్యర్థాల ఉత్పత్తి, నిర్వహణ తీసుకున్న చర్యలపై కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి(సీపీసీబీ)కి పీసీబీ ఇటీవల నివేదికను సమర్పించింది.
ఉల్లంఘనలు ఇలా ఉన్నాయి : బయో మెడికల్ వ్యార్థాలను నిర్లక్ష్యం చేస్తే వైరస్, బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్ వ్యాప్తిచెందే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఇన్ఫెక్షన్లు వ్యాపించడంతో పాటు గాలి, నీరు, నేల కలుషితమవుతాయి. వ్యర్థాల రకాలను బట్టి వేర్వేరు రంగుల డబ్బాల్లో స్టోర్ చేయాలి. కానీ పలు చోట్ల దీన్ని పాటించడం లేదు.
రోజుల తరబడి వ్యర్థాలను ఆసుపత్రిలోనే ఉంచడం, స్టోరేజీ గదులు ప్రమాణాల మేరకు లేకపోవడం, తగినంత గాలి, వెలుతురు రాకపోవడం, వ్యర్థాలను ఎలా వేరు చేయాలో సిబ్బందికి అవగాహన కల్పించకపోవడం, ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్లలోనూ సరిగా శుద్ధి చేయకపోవడం వంటి లోపాలన్నింటిని గుర్తించి పీసీబీ ఆసుపత్రులకు, ఇతర ఆరోగ్య సంరక్షణ కేంద్రాలకు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసింది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 11,457 ఆరోగ్య సంరక్షణ కేంద్రాలున్నాయి. దీనిలో బెడెడ్ ఆసుపత్రులు, నర్సింగ్ హోంలు 5,879 ఉండగా క్లినిక్లు, డిస్పెన్సరీలు 3,551 ఉన్నాయి. వీటితోపాటు వెటర్నరీ సంస్థలు, పాథలాజికల్ ల్యాబ్లు, బ్లడ్బ్యాంక్లు, రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్లు, క్లినికల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్లు, ఆయుష్లు ఉన్నాయి.
రాష్ట్రంలోని ఆరోగ్య సంరక్షణ కేంద్రాల్లో మొత్తం 1,49,041 పడకలు ఉన్నాయి. 2017లో రోజుకు సగటున 15.71 టన్నుల బయో మెడికల్ వ్యర్థాలు ఉత్పత్తి అయ్యేవి. ఆరోగ్య సేవల విస్తరణ, ఆసుపత్రుల సంఖ్య పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో 2020లో ఆ సంఖ్య 23.40 టన్నులకు, 2024 నాటికి 31.272 టన్నులకు చేరుకుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పోగవుతున్న బయో మెడికల్ వ్యర్థాల్లో 73 శాతం అంటే రోజుకు 23.79 టన్నులు హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లాల నుంచే ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి.
బయో-మెడికల్ వ్యర్థాల నిర్వహణ :
- బయో మెడికల్ వ్యర్థాలు పర్యావరణానికి హానికారం. వాటిని తప్పనిసరిగా 48 గంటలలోపు నిర్మూలించాలి.
- ఆసుపత్రుల వ్యర్థాల నిర్వహణ నియమాలను తప్పనిసరిగా పాటించాలి. లేకపోతే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటారు.
- ఆ వ్యర్థాలను సాధారణ మున్సిపల్ వ్యర్థాలతో కలపకూడదు.
బయో-మెడికల్ వ్యర్థాల జనరేటర్లు :
- ఆసుపత్రులు
- క్లినిక్లు
- నర్సింగ్ హోమ్లు
- రక్త బ్యాంకులు
- ల్యాబ్లు
- వైద్య పరిశోధన మరియు విద్యా సంస్థలు
