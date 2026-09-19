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మధ్యాహ్నమైతే మాయం - ప్రైవేట్​ ప్రాక్టీస్​కే మొగ్గుచూపుతున్న ప్రభుత్వ వైద్యులు!

ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో విధులు నిర్వహించే కొందరు వైద్యులు మధ్యాహ్నమైతే మాయమవుతున్నారు. వారిలో ఎక్కువ మంది ప్రైవేటు ప్రాక్టీసు వైపు అడుగులు వేస్తున్నారు. సరైన వైద్యం కరవై ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో రోగులు అవస్థలు పడుతున్నారు.

Private Practice By GOVT Doctors
మధ్యాహ్నమైతే మాయం - ప్రైవేట్​ ప్రాక్టీస్​కే మొగ్గుచూపుతున్న ప్రభుత్వ వైద్యులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 19, 2026 at 1:37 PM IST

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Private Practice By GOVT Doctors : చిన్నపాటి అనారోగ్య సమస్య వచ్చినా వైద్యం చేయించుకోవడం తప్పనిసరి. అయితే వైద్యానికయ్యే ఖర్చు భరించలేక పేద, మధ్య తరగతి ప్రజలు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో వైద్యం చేయించుకునేందుకు ఆసక్తి చూపుతారు. సమయానికి అక్కడి వైద్యులు కనిపించకపోవడంతో రోగులు అనేక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు.

ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న వైద్యుల్లో కొందరు మధ్యాహ్నం తర్వాత మాయమవుతున్నారు. బస్తీ దవాఖానాలు, ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల నుంచి పెద్దాసుపత్రుల వరకు ఇవే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. సాధారణంగా వైద్యులు బస్తీ ఆస్పత్రులు, ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో ఉదయం 9 నుంచి సాయంత్రం 4 వరకు తప్పనిసరిగా విధులు నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది.

గ్రేటర్​ పరిధిలో సుమారుగా 200 వరకు బస్తీ దవాఖానాలున్నాయి. వాటిలో అనేక కేంద్రాల్లో ఉదయం 11 అయితే కానీ వైద్యులు కనిపించని పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఆపై మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట దాటిన తర్వాత కనిపించడం లేదు. ఇలా బయటకు వెళుతున్న వారిలో ఎక్కువ మంది ప్రైవేటు ప్రాక్టీసు వైపు అడుగులు వేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

వైద్యం అందక రోగుల అవస్థలు
నిబంధనల ప్రకారం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో పని చేస్తున్న వైద్యులు విధులు ముగిశాకే సొంత క్లినిక్‌లు, ప్రైవేటు ప్రాక్టీసు చూసుకునే అవకాశం ఉంది. అయితే పాలనాపరమైన విభాగాల బాధ్యతలు చూసుకునే సీనియర్‌ వైద్యులు సైతం ప్రైవేటు క్లినిక్‌లలోనే అధిక సమయం గడుపుతున్నారు. మధ్యాహ్నం తర్వాత సీనియర్‌ వైద్యులు అందుబాటులో లేకపోవడంతో ఆ బాధ్యతలు పీజీలు, రెసిడెంట్‌ వైద్యులపై పడుతోంది. దీంతో రోగులకు సరైన వైద్యం అందక అవస్థలు పడుతున్నారు. మరోవైపు ఎమర్జెన్సీ వార్డుల్లో రోగులకు వైద్య సేవలందించేందుకు పీజీలు చేసే వైద్య విద్యార్థులకు, జూనియర్ వైద్యుల మధ్య తరచూ గొడవలు జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. బస్తీ దవాఖానాల్లోనూ నర్సులే వైద్య సేవలందిస్తున్నారు.

అక్కడ అరకొర సేవలు, ఇక్కడ ప్రాక్టీస్​
అనేక మంది వైద్యులు జిల్లాల్లో సేవలు అందిస్తున్నప్పటికీ హైదరాబాద్​లో ఉంటూ క్లినిక్​లు నడుపుతున్నారు. రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో సూపర్‌ స్పెషాలిటీ సేవలు అందించాలనే ఉద్దేశంతో గతంలో ప్రభుత్వం ఉస్మానియా, గాంధీ, సరోజినీదేవి లాంటి ఆస్పత్రుల్లో పని చేస్తున్న సీనియర్‌ వైద్యులను దగ్గరలోని జిల్లా ఆస్పత్రులకు బదిలీ చేసింది. క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం అలా జరగటం లేదు. వారిలో అనేక మంది హైదరాబాద్​ నుంచే రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. ఇక్కడే ప్రైవేటుగా ప్రాక్టీసు చేస్తున్నారు. విధులు నిర్వహించాల్సిన చోట అరకొరగా పని చేస్తున్నారనే ఆరోపణలున్నాయి.

నాణేనికి మరోవైపు అన్నట్లు మరికొందరు
గతంలో హైదరాబాద్​తో పాటు చుట్టపక్కల పోస్టింగ్​ ఇచ్చిన 94 మంది వైద్యులు ప్రైవేటు ప్రాక్టీసు, విధుల్లో చేరకపోవడం, చేరినా విధులకు సరిగా హాజరు కాకపోతున్నారని, ఇలా ఇతర కారణాలతో ప్రభుత్వం వారిని విధుల నుంచి తొలిగించింది. అయితే నాణేనికి మరోవైపు అన్నట్లు ఉస్మానియా, గాంధీ ఇతర ప్రభుత్వ అస్పత్రుల్లోని మరికొంతమంది వైద్యులు సాయంత్రం వరకు విధుల్లో ఉంటూ రోగులకు మెరుగైన వైద్య సేవలందిస్తూ ప్రశంసలందుకుంటున్నారు. ఇలాంటి వైద్యులను మిగతా వారు స్ఫూరిగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.

సాంకేతికతతో అడ్డుకట్ట
నేటి ఆధునిక సాంకేతికతను వినియోగించి ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లోని ఈ తరహా ఇల్లంఘనలకు అడ్డుకట్ట వేయవచ్చు. బయోమెట్రిక్ వేలిముద్రలు, ఫేషియల్​ (ముఖ) హాజరు విధానాలను పక్కాగా అమలు చేయాలి. ఇలా చేయడంతో దాదాపుగా ఈ తరహా సమస్యలకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది. ఉస్మానియా, గాంధీ అస్పత్రుల్లో బయోమెట్రిక్‌ విధానం అమల్లో ఉన్నప్పటికీ పకడ్బందీగా అమలు కావడం లేదని ఆరోపణలొస్తున్నాయి. మరోవైపు బస్తీ దవాఖానాలు, పీహెచ్‌సీల్లో ఇంకా రికార్డుల్లో సంతకాలు పెట్టే పరిస్థితే కొనసాగుతోంది. ఈ కారణాలతోనే వైద్యులు విధులకు గైర్హాజరైనా సంతకాలు మాత్రం కనిపిస్తున్నాయి.

ప్రభుత్వ వైద్యుల ప్రైవేట్ ప్రాక్టీసుపై నిషేధం

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PRIVATE PRACTICE BY GOVT DOCTORS
ప్రైవేట్​ ప్రాక్టీస్​కే మొగ్గు
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