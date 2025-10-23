తెలియని వయసులో తప్పులు - ఆకర్షణతో 'ప్రేమ' ఉచ్చులో పడుతున్న బాలికలు
బాలికలపై సినిమాలు, సోషల్ మీడియా ప్రభావం - ఆకర్షణతో 'ప్రేమ' ఉచ్చులో పడి విలవిల
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 23, 2025 at 4:32 PM IST
Girls Falling into Love Trap in AP : ప్రేమ, వ్యామోహం, ఆకర్షణ వీటికి అర్థం కూడా తెలియని వయసు. బడికి వెళ్లి చదువుకోవాల్సిన వారు సినిమాలు, సోషల్ మీడియా ప్రభావంతో ఏవో ఊహించుకుని అవే నిజమని నమ్మేస్తున్నారు. తప్పు చేశామని తెలియక ముందే తప్పటడుగులు వేస్తున్నారు. మరి కొందరు బాలికలు ప్రేమ ఉచ్చులో పడి ఇళ్ల నుంచి వెళ్లిపోయి తల్లిదండ్రులకు కుటుంబ సభ్యులకు మనోవ్యథను మిగులుస్తున్నారు. వారి జీవితాలను అంధకారం చేసుకుంటున్నారు.
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నరసాపురానికి చెందిన ఓ బాలికకు 14 సంవత్సరాలు. చదువుకుంటోంది. తల్లి గల్ఫ్లో ఉంటోంది. నాన్న, అమ్మమ్మ సంరక్షణలో బాలిక ఉంటుంది. తల్లి పంపించే డబ్బుతో తండి జల్సాలకు అలవాటు పడి కుమార్తెను పట్టించుకునే వాడు కాదు. దీంతో ఆ బాలికను ఓ యువకుడు మాయమాటలతో మోసం చేయడంతో గర్భం దాల్చి బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. విషయం తెలుసుకున్న తల్లి గల్ఫ్ నుంచి వచ్చి పోలీసులను ఆశ్రయించింది. తల్లిదండ్రులకు సీడబ్ల్యూసీ కౌన్సెలింగ్ తర్వాత బిడ్డను ప్రభుత్వ దత్తతకు అప్పగించారు. తల్లి సంరక్షణలో ప్రస్తుతం బాలిక చదువుకునేలా అవకాశం కల్పించారు. నిందితుడిపై పోక్సో కేసు పెట్టారు.
- ప్రస్తుత సమాజంలో బాలికల ప్రేమ వ్యవహారాలపై నమోదవుతున్న కేసులు పరిశీలిస్తే తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణ కొరవడటం ప్రధానంగా కనిపిస్తోంది. తల్లిదండ్రులు వేరుగా ఉంటున్నప్పుడు తల్లి దగ్గరో, తండ్రి దగ్గరో ఉండటంతో సంరక్షణ లేకపోవటంతో ఎక్కువమంది తప్పటడుగులు వేస్తున్నారు.
- ఇక సోషల్ మీడియాలో రీల్స్ ప్రభావం కనిపిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఎవరైనా ప్రేమిస్తున్నానంటూ వెంట పడితే వారికి దగ్గరవుతున్నారు. ప్రేమించిన యువకుడితో వెళ్లిపోవటం, నాలుగైదు రోజులు తర్వాత ఇంటికి రావడం జరుగుతుంది.
పాఠ్యాంశాలకు మాత్రమే ప్రాధాన్యం : బడుల్లో కేవలం పుస్తకాల్లోని పాఠ్యాంశాలకు మాత్రమే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. యవ్వన దశలో చోటు చేసుకున్న ఆకర్షణ, ప్రేమ, వాటి వల్ల జరిగే అనర్ధాలపై చెప్పడం లేదు. రాష్ట్ర అత్యున్నత న్యాయస్థానం విద్యాలయాల్లో బాలికలకు అనుకోని ఆపద, ప్రేమ పేరుతో ఎదురయ్యే ఇబ్బందులపై రహస్యంగా వారి నుంచి ఫిర్యాదులు స్వీకరించేలా ఎప్పటికప్పుడు అమ్మాయిల సమస్యలు తెలుసుకునేలా ఫిర్యాదుల పెట్టెలు ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించినా ఇప్పటికీ అమలు కావటం లేదు.
లక్ష్యంపై ప్రేరణ నింపాలి : ప్రేమ, పెళ్లి పేరుతో ఎదురయ్యే ఆకర్షణ వలలో బాలికలు చిక్కుకోకుండా ఉండేందుకు వారి ప్రవర్తన, కదలికలపై తల్లిదండ్రులు ఎప్పటికప్పుడు శ్రద్ధ చూపించాలని మానసిక వైద్యలు చెబుతున్నారు. మంచి చెడులను వారికి అర్థమయ్యేలా వివరించాలని పిల్లల అభిప్రాయాల్ని గౌరవించి సమాజంలో ఎవరితో ఎలా మసలుకోవాలో తెలియజెప్పాలని సూచిస్తున్నారు. ఆకర్షణ వలలో చిక్కుకున్న దారుణ ఘటనల్ని మైనర్లకు తెలపాలని అలానే ఉన్నత లక్ష్యాల వైపు మనసు లగ్నం చేసేలా వారిలో ప్రేరణ నింపాలని అంటున్నారు.
గమనిస్తుండాలి : ‘బాలికల ప్రవర్తనను అటు పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయులు, ఇళ్ల వద్ద తల్లిదండ్రులు, ఐసీడీఎస్ పరిధిలో అంగన్వాడీ సూపర్వైజర్లు గమనిస్తూ ఉండాలి. రెండు రోజులకు మించి బాలిక పాఠశాలకు రాకపోతే ఉపాధ్యాయులు ఆరా తీయాలి. ప్రస్తుతం అమ్మాయిలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని’ అని ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా సీడబ్ల్యూసీ ఛైర్మన్ పుచ్చల వెంకటేశ్వరరావు చెప్పారు.
ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో కేసులు ఇలా :
- 2021 : 38
- 2022 : 45
- 2023 : 42
- 2024 : 79
- 2025 : 84
