'జోగి రమేష్' మాయా జూదం - రోజుకోచోట శిబిరాలు, రూ.కోట్లలో లావాదేవీలు
వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో పెడనలో పెద్దఎత్తున నడిచిన జూద శిబిరాలు - రోజుకోచోట శిబిరాలు ఏర్పాటు చేసి పక్కాప్రణాళికతో నడిపించిన అప్పటి మంత్రి జోగి రమేష్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 8, 2025 at 12:02 PM IST
Former Minister Jogi Ramesh Set up Gambling Camps in Pedana : నకిలీ మద్యం కేసులో ప్రధాన నిందితుడు జోగి రమేష్ ఎమ్మెల్యే, మంత్రిగా ఉన్న సమయంలో పెడనలో జూద శిబిరాలు పెద్దఎత్తున నడిచాయి. రోజుకోచోట శిబిరాలు ఏర్పాటు చేస్తూ అక్కడికి పక్కాప్రణాళికతో జూదరులను తీసుకొచ్చేవాళ్లు. జూదం అంటే పెడన అన్నట్లుగా మార్చేశారు. విజయవాడ, మచిలీపట్నంతోపాటు ఉమ్మడి తూర్పు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలు, హైదరాబాద్ నుంచి కూడా ఇక్కడికి నిత్యం జూదరులు తరలివచ్చేవాళ్లు.
జూద శిబిరాల్లో నిత్యం కనీసం రూ.50 లక్షల నుంచి రూ.కోటి వరకూ లావాదేవీలు జరిగేవి. ఈ శిబిరాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయంలో జోగి రమేష్ ప్రతి నెలా రూ.5 లక్షల కమీషన్ తీసుకునేవారనే ఆరోపణలున్నాయి. పెడనకు చెందిన జోగి అనుచరుడైన ఓ వైఎస్సార్సీపీ నేత, ఆయన సోదరుడి కనుసన్నల్లో వీటిని నిర్వహించేవారు. ప్రధాన నాయకుడి అండతో పోలీసులు, ఇతర అధికారులు ఎవరూ ఇటువైపు కన్నెత్తి చూసేవాళ్లు కాదు. వారికీ మామూళ్లు ఠంచనుగా అందడంతో పూర్తి సహకారం అందించేవారు.
అత్యంత సురక్షితంగా జూదం ఆడుకోవచ్చు : పెడన నియోజకవర్గంలోని బంటుమిల్లి, కృత్తివెన్ను, గూడూరు మండలాల్లోని రహస్య స్థావరాల్లో జూద శిబిరాలను ఎక్కువగా నిర్వహించేవారు. ఒక్కో మండలంలో మళ్లీ అక్కడి స్థానిక వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల కనుసన్నల్లో ఏర్పాట్లు చేసేవాళ్లు. వారంలో రెండేసి రోజులు ఒక్కో ప్రాంతంలో శిబిరాలు ఉండేవి. ఇక్కడ అత్యంత సురక్షితంగా జూదం ఆడుకోవచ్చనీ, ఎలాంటి పోలీసు దాడులు, ఇతర సమస్యలు ఉండవని జూదరులకు చెప్పి మరీ రప్పించేవాళ్లు. ఒకవేళ ఎప్పుడైనా పోలీసులు ఇటువైపు వస్తే వెంటనే సమాచారం ఇచ్చేందుకు శిబిరానికి చుట్టుపక్కల ఉండే దారులు అన్నింటిలోనూ కనీసం 2-3 కిమీ దూరంలో వేగులు ఉండేవాళ్లు.
24 గంటలూ నిరంతర శిబిరాలు : పెడన మండలం నందిగామ శివార్లలో అత్యధికంగా జూద శిబిరాలు నడిపేవాళ్లు. ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు నిరంతరంగా ఈ శిబిరం కొనసాగేది. చుట్టుపక్కల మూడు జిల్లాల నుంచి జూదరులు ఇక్కడికి వచ్చి ఆడేవాళ్లు.
జూదంతోపాటు ఖరీదైన మద్యం, భోజనాలు : గూడూరు మండలం కోకనారాయణపాలెంలోనూ జోరుగా జూద శిబిరాలు నడిపారు. ఈ శిబిరాల్లో ఆడేవాళ్ల నుంచి ప్రత్యేక ఛార్జీలను సైతం వసూలు చేసేవాళ్లు. అదేమంటే పోలీసులు, నేతలకు భారీగా ఇవ్వాలని చెప్పేవారు. గూడూరు పరిధిలోని కంచాకోడూరు, కంకటావ, రాయవరం, నాగులేరు కాలువగట్ల వెంట ఉండే మామిడి తోటల్లో 24 గంటలూ నిరంతరం ఈ శిబిరాలు సాగేవి. జూదమే కాదు ఖరీదైన మద్యం, భోజనాలు కూడా అందుబాటులో ఉంచేవాళ్లు. వచ్చేవాళ్లు పూర్తిగా ఇక్కడే రెండు మూడు రోజులు ఉండి ఆడుకుని వెళ్లేందుకు అవసరమైన అన్ని సౌకర్యాలనూ కల్పించేవాళ్లు.
