ETV Bharat / state

వంటింట్లో ఎన్నో కల్తీ ఆహార పదార్థాలు! - ఈ చిన్న ట్రిక్స్​తో 'నకిలీ'ని గుర్తించండి

వంటింట్లో అనేక ఆహార పదార్థాలు నాణ్యతకు దూరం - కల్తీ ఆహార పదార్థాల వల్ల ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం - కల్తీ ఆహార పదార్థాలను ఎలా గుర్తించాలంటే?

Adult Food Items Using kitchen
Adult Food Items Using kitchen (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 29, 2025 at 3:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Adult Food Items Using kitchen : మనిషి బతకాలంటే తిండి చాలా అవసరం. అలాంటి తిండి పదార్థాలను కొందరు వ్యక్తులు కల్తీ చేస్తున్నారు. ఈ కల్తీ పదార్థాలను ఆహారంలో వాడటం వల్ల జనాలు ఆసుపత్రులకు క్యూ కట్టడమే కాదు, దీర్ఘకాలంలో ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. వంటింట్లో వాడే అనేక ఆహార పదార్థాలు నాణ్యతా ప్రమాణాలకు దూరంగా ఉంటున్నాయని అనేక మంది వాదన. ఇలాంటి సమయంలో పౌరులకు ఏది మంచి? ఏది చెడు అనే విషయాలపై కొంత అవగాహన అనేది ఉండాలి. ఇప్పుడు వాటిని తెలుసుకుందాం.

వంట నూనె :

  • కల్తీ నూనె వల్ల గుండెతో పాటు కాలేయానికి ఎంతో ప్రమాదం.
  • నూనె కల్తీ జరిగిందని తెలుసుకోవడానికి ఒక పరీక్ష నాళికలో 1 మి.లీ. నూనెను తీసుకోవాలి.
  • దానిలో డిస్టిల్​ నీరు వేసి కలపాలి.
  • అనంతరం ఈ నూనెను మరొక పరీక్ష నాళికలోకి తీసుకుని, అందులో 2 మి.లీ. ఘాఢ హెచ్​సీఎల్​ కలపాలి.
  • నాళికలో రంగు ఏర్పడకపోతే అది స్వచ్ఛమైన నూనె అని, ఎరుపు రంగు ఏర్పడితే అది కల్తీ నూనెగా గుర్తించవచ్చు.

పసుపు :

  • వంటింట్లో నిత్యం వాడే పసుపును కల్తీ చేసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది.
  • ఒక గ్లాసు నీటిలో పసుపును కొంచెం పరిమాణంలో వేయాలి.
  • పసుపు గ్లాసు అడుగు భాగానికి చేరి నీరు లేత పసుపు రంగులోకి మారితే అది స్వచ్ఛమైనదని భావించాలి.
  • ఒకవేళ నీరు ముదురు రంగులోకి మారి పసుపు పొడి నీటిపై తేలితే అది కల్తీగా భావించాలి.

టీ పొడి :

  • తడి కాగితంపై కొద్దిగా టీ పొడి చల్లాలి.
  • దాని మీద రంగు కనిపిస్తే టీ పొడిలో రంగు కలిపినట్లు అర్థం చేసుకోవాలి.
  • స్వచ్ఛమైన టీ పొడితో కాగితానికి ఎలాంటి రంగు రాదు.

గోధుమ పిండి :

  • ఒక కప్పు నీటిలో ఒక చెంచా గోధుమ పిండిని కలపాలి.
  • కల్తీ జరగని పిండి నీటి అడుగుకు చేరుతుంది.
  • నీరు స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది.
  • అదే కల్తీ జరిగితే గోధుమ పిండి నీటిలో కలిసిపోతుంది.

ధాన్యాలు :

  • వంటింట్లో బియ్యంతో పాటు అనేక రకాల ధాన్యాలను ఉపయోగిస్తుంటాం.
  • ఒక గ్లాసు నీటిలో మీరు వాడే ధాన్యం గింజలను వేసి కలపాలి.
  • స్వచ్ఛమైన ధాన్యం గింజలు రంగును కోల్పోవు.
  • నాసిరకమైతే ధాన్యం గింజలు రంగు పోతుంది.
  • అలాగే వంటింట్లో వాడే బఠాణీ గింజలను నీటిలో వేసి చూడండి. రంగు మారితే కల్తీవని భావించాలి.

నెయ్యి :

  • నెయ్యి కల్తీదో కాదో తెలుసుకోవడానికి అనేక రకాల పరీక్షలు ఉన్నాయి.
  • నెయ్యిని తీసి అరచేతిపై వేసుకోవాలి.
  • అది జారకుండా అక్కడే ఉండి కొన్ని క్షణాలకు కరగడం ప్రారంభిస్తే అది స్వచ్ఛమైన నెయ్యి అని అర్థం.
  • కరగకుండా ఉంటే కల్తీ జరిగిందని తెలుసుకోవాలి.

కారం :

  • కారం పొడిలో వివిధ కృత్రిమ రంగులు, ఇటుక పొడి కలుపుతారనే వదంతులు ఎన్నో ఉన్నాయి.
  • దీనిని నాణ్యత పరిశీలన కోసం ఇంట్లోనే పరీక్ష చేసుకోవచ్చు.
  • ఒక గ్లాసు నీటిలో కొంచెం కారం పొడిని కలపాలి.
  • ఆ మిశ్రమాన్ని చేతిలోకి తీసుకుని పరిశీలనగా చూడాలి.
  • ఇందులో ఇసుక లాంటిది చేతికి తగిలితే అది కచ్చితంగా కల్తీదని గుర్తించాలి.

మనం రోజు కొనే పాలు, కంది, గోధుమ పిండి కల్తీ! - ఈ పరీక్షతో ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు

ఏంటి టేస్ట్​ కోసం ఇన్నీ కలుపుతున్నారా?- ఆందోళన కలిగిస్తున్న కల్తీ ఆహారం

TAGGED:

FOOD SAFETY AND STANDARDS
COOKING OIL IS ADULTERATED
వంటింట్లో ఆహార పదార్థాల కల్తీ
ADULT FOOD ITEMS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఐదు నిమిషాల్లో అద్దిరిపోయే "బ్యాచిలర్ రైస్" - కర్రీ అవసరం లేదిక!

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

వన భోజనాలకు వేళాయే - బంధుమిత్రులతో కలిసి ఈ ప్రదేశాలు ట్రై చేయండి

'పాలు పొంగకుండా' యంత్రం కనిపెట్టిన విద్యార్థి - ఎనిమిదో తరగతిలోనే అద్భుత ఆవిష్కరణ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.