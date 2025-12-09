ETV Bharat / state

ఫ్యూచర్ సిటీలో చిత్ర పరిశ్రమ అభివృద్ధికి అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తాం : సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి

గ్లోబల్‌ సమిట్‌తో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డిని కలిసిన పలువురు సినీ ప్రముఖులు - చర్చలో పాల్గొన్న అల్లు అరవింద్, సురేశ్‌బాబు, దిల్‌రాజు, శ్యామ్‌ప్రసాద్‌రెడ్డి - చిత్ర పరిశ్రమ అభివృద్ధికి అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తామన్న సీఎం

GLOBAL SUMMIT
CM Revanth Reddy (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 9, 2025 at 7:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Revanth Reddy On Film Studio In Future City : భారత్​ ఫ్యూచర్ సిటీలో సినిమా స్టూడియోలను ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలు ఉంటాయని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి అన్నారు. తెలంగాణ రైజింగ్‌-2047 గ్లోబల్‌ సమిట్‌లో భాగంగా సినీ ప్రముఖులతో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సెషన్‌లో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి, నిర్మాతలు అల్లు అరవింద్, దగ్గుబాటి సురేష్ బాబు, ఎఫ్​డీసీ ఛైర్మన్ దిల్ రాజు, శ్యామ్‌ప్రసాద్‌రెడ్డి, నటులు జెనీలియా, అక్కినేని అమల, డైరెక్టర్​ రాహుల్​ రవిచంద్రన్, పలువురు తెలుగు, హిందీ ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు.

స్థానికులకు శిక్షణ ఇచ్చే అంశాన్ని పరిశీలించాలి : రాష్ట్రంలో సినీ ఇండస్ట్రీ అభివృద్ధికి కావాల్సిన అన్నిరకాల సౌకర్యాలను కల్పించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని ఈ సందర్భంగా సీఎం రేవంత్‌ స్పష్టం చేశారు. ఫ్యూచర్ సిటీలో స్కిల్స్ యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేస్తున్నామని సినీ ప్రముఖులకు వివరించారు. 24 క్రాఫ్ట్స్‌లో సినిమా ఇండస్ట్రీ అవసరాలకు అనుగుణంగా స్థానికులకు శిక్షణ ఇచ్చే అంశాన్ని కూడా పరిశీలించాలని వారికి సీఎం సూచించారు. స్క్రిప్ట్‌తో వస్తే సినిమా పూర్తి చేసుకుని వెళ్లేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సినిమా ఇండస్ట్రీని ప్రోత్సహించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు. అంతకుముందు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డిని తెలుగు అగ్ర కథానాయకుడు చిరంజీవి కలిశారు. ఆయన గ్లోబల్ సమిట్​ వద్దకు హెలికాప్టర్‌లో వచ్చారు.

CM Revanth Reddy
గ్లోబల్‌ సమిట్‌తో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డిని కలిసిన పలువురు సినీ ప్రముఖులు (ETV)

ఫిల్మ్​ స్టూడియో నిర్మాణం : ఫ్యూచర్‌ సిటీలో సినిమా స్టూడియో నిర్మాణానికి బాలీవుడ్ నటుడు అజయ్‌ దేవగణ్‌ ముందుకు వచ్చారని కోమటిరెడ్డి వెంకట్​ రెడ్డి తెలిపారు. ప్రపంచస్థాయి సినిమా స్టూడియో నిర్మాణానికి ప్రభుత్వంతో చర్చలు జరిపారని వెల్లడించారు. ఆలోచనలు, ఆవిష్కరణలతో వచ్చేవారిని తెలంగాణ ప్రభుత్వం సాదరంగా ఆహ్వానిస్తోందన్న మంత్రి కోమటిరెడ్డి చిత్ర పరిశ్రమ గురించి చర్చించేందుకు వచ్చిన సినీ ప్రముఖులకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

CM Revanth Reddy
సీఎం రేవంత్​ రెడ్డితో ఆత్మీయంగా కరచాలనం చేస్తున్న అగ్రనటుడు చిరంజీవి (Eenadu)

సీఎం బీజీ బీజీగా : గ్లోబల్‌ సమిట్‌లో రెండోరోజు రికార్డుస్థాయిలో ఒప్పందాలు కుదురుతున్నాయి. తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో వివిధ కంపెనీలు, పరిశ్రమలు ఒప్పందాలు చేసుకుంటున్నాయి. పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు దేశ, విదేశాలకు చెందిన వివిధ కంపెనీలు అమితాసక్తిని చూపిస్తున్నాయి. వివిధ కంపెనీల ప్రతినిధులతో వరుస సమావేశాలతో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి బిజీ బిజీగా గడుపుతున్నారు.

  • భారీ స్థాయిలో రూ.70 వేల కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టనున్న ఏఐ-రెడీ డేటా పార్క్‌
  • రూ.2 వేల కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టనున్న అరబిందో ఫార్మా సంస్థ
  • పెప్టైడ్స్‌ తయారీ అండ్‌ ఆంకాలజీ సీడీఎంవో యూనిట్‌ పెట్టనున్న గ్రాన్యుల్స్‌ ఇండియా కంపెనీ

భారత్​ బయోటెక్​ పెట్టుబడి : తెలంగాణలో రూ.1000 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టేందుకు భారత్‌ బయోటెక్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ సంస్థ ముందుకొచ్చింది. కాంట్రాక్ట్‌ రీసెర్చ్‌, డెవలప్‌మెంట్‌ అండ్‌ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్‌ ఆర్గనైజేషన్‌ (సీఆర్‌డీఎంవో) నిర్మాణానికి రూ. వెయ్యి కోట్లు పెట్టుబడిని పెట్టబోతుంది. వచ్చే నాలుగేళ్లలో 200 మందికిపైగా ఉద్యోగాలు రానున్నాయి. ఈ మేరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో ఎమ్​ఓయూ కుదుర్చుకుంది. ఫుడ్‌ అండ్‌ అగ్రికల్చర్ ఆర్‌డీ సెంటర్‌ కోసం ఫెర్టిస్‌ ఇండియాతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒప్పందం చేసుకుంది. రెండు దశల్లో ఫెర్టిస్‌ ఇండియా రూ.2 వేల కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టనున్నట్లు ప్రకటించింది.

ప్రభుత్వంతో కార్పొరేట్ సంస్థల భారీ ఒప్పందాలు - రెండో రోజు రూ.2.96 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు

గ్లోబల్ సమ్మిట్​లో అదిరిపోయే డ్రోన్ విజువల్స్ చూడండి

TAGGED:

TELANGANA GLOBAL SUMMIT 2025
MOVIE CELEBRITIES IN GLOBAL SUMMIT
MEGASTAR CHIRANJEEVI GLOBAL SUMMIT
REVANTH REDDY GLOBAL SUMMIT 2025
MOVIE CELEBRITIES IN GLOBAL SUMMIT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.