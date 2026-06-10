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ముప్పును తెచ్చిపెట్టిన తప్పులు - స్టీల్‌ ప్లాంట్‌కు శాపాలుగా మారిన అనేక నిర్ణయాలు

ఉత్పత్తి పెంపే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న యాజమాన్యం - నిర్వహణపై పూర్తి నిర్లక్ష్యం వహించిన వైనం - అధ్యయనం చేసి సగానికి పైగా ఉద్యోగుల తొలగింపు - అటకెక్కిన భద్రత, ప్రొడక్షన్, షాప్‌ఫ్లోర్‌ కమిటీల విధానం

Causes of Accidents at Visakhapatnam Steel Plant
Causes of Accidents at Visakhapatnam Steel Plant (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 8:13 AM IST

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Causes of Accidents at Visakhapatnam Steel Plant : కర్ణుడి చావుకు చాలా కారణాలంటారు. అదేవిధంగా విశాఖ స్టీల్‌ ప్లాంట్‌లో ప్రమాదాలకు కారణాలుగా అనేక నిర్ణయాలు ఉన్నాయి. ఉత్పత్తిపైనే లక్ష్యం పెట్టుకున్న R.I.N.L. యాజమాన్యం నిర్వహణను మాత్రం నిర్లక్ష్యం చేసింది. పాడైన యంత్రాలు బాగు చేయించాలని కార్మికులు చెప్పినా పట్టించుకోలేదు. 50 శాతం మంది నిపుణులైన ఉద్యోగులు, కార్మికులను తొలగించేసింది. మరోవైపు కీలక పోస్టులను ఖాళీగా ఉంచింది. కమిటీల విధానాన్ని అటకెక్కించింది. ఇలా ఒక్కో నిర్ణయం ఒక్కో తప్పుగా మారి ముప్పును తెచ్చిపెట్టాయి.

విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమలో గత నాలుగేళ్లుగా ఏం జరుగుతోందో ఎవరికీ తెలియని పరిస్థితి. రాత్రికి రాత్రే నైపుణ్యం గల కార్మికులు, ఉద్యోగులను తొలగించాలనే ఆలోచన ఎవరిది అనేది తెలియదు. స్టీల్​ ప్లాంటులో ఉన్న 3 మిలియన్‌ టన్నుల యంత్ర పరికరాలు 1980 నాటివని తెలుసుకోకుండానే ఉత్పత్తి లక్ష్యం నిర్దేశించారు. కీలకమైన నిర్వహణను మాత్రం గాలి కొదిలేశారు. ఫలితంగా ఉక్కులో తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. అంతిమంగా యాజమాన్య నిర్ణయాలు, నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యమే ప్రమాదాలకు ప్రధాన కారణమని తెలుస్తోంది.

నిధుల్లో సింహభాగం బ్యాంకు అప్పులకు: 2024 ఎన్నికల్లో రాష్ట్రం, కేంద్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడటంతో స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ ప్రైవేటీకరణకు అడ్డుకట్ట పడింది. గతేడాది జనవరిలో 11 వేల 400 కోట్ల భారీ ప్యాకేజీని కేంద్రం ప్రకటించింది. అయితే ఈ ప్యాకేజీలో షరతులు పెట్టి ఇచ్చారన్న విషయం ఉద్యోగులకు తెలియదు. నిధుల్లో సింహభాగం బ్యాంకు అప్పులు తీర్చడానికి, మిగిలినవాటిలో సరఫరాదారుల బకాయిలు, స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ తీసుకున్నవారికి సుమారు రూ.500 కోట్లు కేటాయించారు.

మూడేళ్లుగా మూసి ఉంచిన 3 బ్లాస్ట్‌ ఫర్నేస్‌ను వెంటనే ప్రారంభించాలని కేంద్ర ఉక్కుశాఖ అధికారులు ఆదేశించారు. అప్పటివరకు పనిచేయని విభాగాలను, అప్పటికే పాడైన కీలకమైన కోక్‌ ఓవెన్‌ విభాగానికి ఎలాంటి మరమ్మతులు చేయలేదు. అధిక ధరలకు ముడిసరకును బయట మార్కెట్‌లో కొనుగోలు చేసి అనుకూలంగా లేని వర్షాకాలం ముందు ఫర్నేస్‌ను ప్రారంభించారు.

యంత్రాలను బాగుకు నిధులిస్తే ప్రమాదాలకు అడ్డుకట్ట: వాస్తవానికి మొదటి రెండు ఫర్నేస్‌లతో 2025 ఏప్రిల్‌లో విశాఖ ఉక్కు లాభాలను ఆర్జించింది. గత వర్షాకాలంలో మూడో ఫర్నేస్‌లో ఉత్పత్తి ప్రారంభించడంతో మార్కెట్‌ లేక వెయ్యి కోట్ల పైచిలుకు నష్టాలను డిసెంబరు వరకు నమోదు చేసింది. తిరిగి మార్కెట్‌ ఊపందుకోవడంతో జనవరిలో 54 కోట్ల లాభాలు వచ్చాయి. అయితే ఈ 7 నెలల్లో కీలకమైన కోక్‌ ఓవెన్‌ విభాగం పరిస్థితి మరింత దిగజారింది. కనీసం 6 నెలల పాటు ఒక ఫర్నేస్‌లో ఉత్పత్తి నిలిపివేసి, పాడైన యంత్రాలను బాగు చేయడానికి నిధులు కేటాయిస్తే ప్రమాదాలు జరగకుండా, పూర్తిస్థాయి ఉత్పత్తి చేయవచ్చని కార్మిక, ఉద్యోగ సంఘాలు చెప్పినా పెడచెవిన పెట్టారు.

50 శాతం మంది ఉద్యోగుల తొలగింపు: ఉక్కులో పూర్తిస్థాయి ఉత్పత్తికి మానవ వనరుల హేతుబద్ధీకరణపై RINL అధ్యయనం నిర్వహించింది. 9 వేల 500 మంది ఉద్యోగులు సరిపోతారని లెక్కగట్టారు. తదనుగుణంగా 50 శాతం మంది నిపుణులైన అధికారులు, కార్మికులను తొలగించేశారు. వీఆర్​ఎస్​ పేరుతో కొందరిని సాగనంపారు.

దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఉత్పత్తి ఆధారంగా జీతాల చెల్లింపులు గతేడాది నవంబరు నుంచి ప్రారంభించారు. ప్రధాన విభాగాల్లోని అధికారులు 12 గంటల విధులు నిర్వహించాలని ఆదేశాలిచ్చారు. ప్లాంట్‌లో జనరల్‌ మేనేజర్లు 50 మంది ఉండాల్సి ఉండగా ఒక్కరే ఉన్నారు. 15 మంది ఎగ్జిక్యూటివ్‌ డైరెక్టర్లు ఉండాల్సి చోట 4 ఏళ్లుగా ఒక్కరు కూడా లేరు. కీలకమైన డైరెక్టర్‌ పర్సనల్‌ పోస్టు ఖాళీగా ఉంది.

అటకెక్కిన కమిటీల విధానం: గతంలో భద్రత, ప్రొడక్షన్, షాప్‌ఫ్లోర్‌ కమిటీలు అన్ని విభాగాల్లో పనిచేసేవి. ఈ కమిటీల్లో కార్మికులు, అధికారులు సభ్యులుగా ఉండేవారు. ఎక్కడ ప్రమాదం జరిగినా మున్ముందు అలాంటివి జరగకుండా సలహాలు, సూచనలు ఇవ్వడమే కాకుండా అవి అమలు అయ్యేలా చేసేవారు. గత నాలుగేళ్లుగా ఈ విధానం అటకెక్కింది. టోటల్‌ మెయింటెనెన్స్‌ కాంట్రాక్టు కింద RMHP, కోకోవెన్‌లో పలు బ్యాటరీలు, సింటర్‌ ప్లాంట్‌లో 1, 2 మిషన్స్, ఎస్​ఎంఎస్​ -1లను ప్రైవేట్‌కు అప్పగించారు. ఆయా పనులు దక్కించుకున్న ఏజెన్సీలు నైపుణ్యం లేని కార్మికులను నియమించుకున్నాయి. ఈ ఎస్​ఎంఎస్​-1లోనే ఇప్పుడు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది.

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TAGGED:

VISAKHAPATNAM STEEL PLANT
VIZAG STEEL PLANT FIRE ACCIDENT
స్టీల్‌ ప్లాంట్‌లో ప్రమాదాలు
CAUSES OF ACCIDENTS IN STEEL PLANTS
CAUSES OF ACCIDENTS IN STEEL PLANT

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