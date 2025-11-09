ETV Bharat / state

55 సంవత్సరాల్లో 61 సార్లు - రాష్ట్రంపై 'బంగాళాఖాతం తుపాన్ల' ప్రభావం

బంగాళాఖాతంలో తుపాన్లు, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అలజడి - 1970 నుంచి ఇప్పటి వరకు 61 తుపాన్లు రాష్ట్రంపై ప్రభావం - తమిళనాడు, ఒడిశా, పుదుచ్చేరిలలో తీరం దాటినా రాష్ట్రానికే తీవ్ర నష్టం

Cyclones Effect To Andhra Pradesh
Cyclones Effect To Andhra Pradesh (ETV Bharat)
Cyclones Effect To Andhra Pradesh : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడే తుపాన్లు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అలజడి రేపుతున్నాయి. 1970 నుంచి ఇప్పటి వరకు 60 తుపాన్లు రాష్ట్రంపై ప్రభావం చూపాయి. ఇవి పొరుగున ఉన్న తమిళనాడు, ఒడిశా, పుదుచ్చేరిలలో తీరం దాటినా రాష్ట్రానికి మాత్రం తీవ్ర నష్టమే మిగిల్చాయి. తాజాగా ‘మొంథా’తో కలిపి వాటి సంఖ్య 61కి చేరింది. ఇందులో 16 తుపాన్లు అక్టోబరు నెలలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు పరిధిలో తీరం దాటినట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.

పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం (చెన్నై నుంచి కళింగపట్నం వరకు) ఎక్కువ తుపాన్లు తీరం దాటాయి. ఆ తర్వాత వాయవ్య బంగాళాఖాతం (కళింగపట్నం నుంచి కోల్‌కతా వరకు) తీరం దాటిన తుపాన్లున్నాయి. అతి పెద్ద తుపాన్ల జాబితాలో దివిసీమ (గాలి వేగం 230 కి.మీ.), కోనసీమ (270 కి.మీ.), హుద్‌హుద్‌ (220 కి.మీ.) నిలిచాయి. ప్రచండ గాలులు పూడ్చలేని నష్టాన్ని మిగిల్చాయి. ఇదే స్థాయిలో కొన్ని తీవ్ర తుపాన్లు (సూపర్‌ సైక్లోన్లు) ఏర్పడ్డాయి. అవి ఎక్కువగా ఒడిశా వద్ద తీరం దాటాయి.

నీలం తుపాను 2010 అక్టోబరు 28న తీరం దాటింది. భూమిని తాకి బలహీనపడిన తర్వాత భారీ వర్షాలు కురిశాయి. ఇప్పుడు మొంథా తుపాను సైతం అక్టోబరు 28నే తీరం దాటింది. దీంతో ఏపీతోపాటు తెలంగాణలోనూ భారీ వర్షాలు కురిశాయి. 2013లో ఏకంగా ఐదు తుపాన్లు ఏర్పడగా, 1987, 1996, 2016, 2018ల్లో ఒకే ఏడాదిలో మూడు తుపాన్లు ఏర్పడ్డాయి.

కొన్ని తుపాన్ల గమనం (తీరం దాటిన, ప్రభావం చూపిన రోజులివి) :

సంవత్సరంనెల/ రోజుపేరుతీరం దాటిన ప్రదేశం
2025అక్టోబరు 28మొంథా నరసాపురం
2023 డిసెంబరు 1మిచాంగ్బాపట్ల
2022 డిసెంబరు 6-10మండోస్ మహాబలిపురంతమిళనాడు
2021 సెప్టెంబరు 24-28గులాబ్కళింగపట్నం
2019 ఏప్రిల్ 26– మే 4ఫణి ఒడిశా
2018 డిసెంబరు 13–18ఫెతాయ్కాకినాడ
2018 అక్టోబరు 8–12తిత్లీశ్రీకాకుళం
2018 సెప్టెంబరు 19–22డాయేగోపాలపూర్, ఒడిశా
2016 డిసెంబరు 6-13వర్థచెన్నై
2016 అక్టోబర్ 21-28క్యాంట్ఏపీ
2016 మే 17-22రోనుచిట్టగాంగ్, బంగ్లాదేశ్
2014 అక్టోబరు 7–14హుద్ హుద్విశాఖపట్నం
2013 డిసెంబరు 7-14మదితమిళనాడు
2013 నవంబరు 23-28లెహర్మచిలీపట్నం
2013 నవంబరు 20-22హెలెన్మచిలీపట్నం
2013 అక్టోబరు 8-12పైలిన్గోపాలపూర్, ఒడిశా
2013 మే 10-16మహాసేన్చిట్టగాంగ్, బంగ్లాదేశ్
2012 అక్టోబరు 28– నవంబరు 1నీలంమహాబలిపురం
2011డిసెంబరు 5-31 థానేపుదుచ్చేరి
2010నవంబరు 5–7 జల్ తమిళనాడు
2010 మే 17-20లైలాబాపట్ల

IMD Weather Report on Heavy Rain in October 2025 : దేశంలో ఈ సంవత్సరం ఈశాన్య రుతుపవనాల సీజన్‌లోనూ నైరుతి స్థాయిలో వర్షపాతం నమోదైంది. బంగాళాఖాతం, అరేబియా సముద్రంలో ఏర్పడిన తుపాన్లు, వాయుగుండాల ప్రభావం కారణంగా అక్టోబర్‌లో పలు ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిశాయి. అక్టోబర్‌లో సగటున 112.2 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. 2001 తర్వాత ఈ స్థాయిలో వర్షపాతం నమోదవ్వడం ఇదే తొలిసారని భారత వాతావరణ విభాగం(IMD) పేర్కొంది. అదే విధంగా 1901 తర్వాత ఇది 16వ సారి.

ఇక ఈశాన్య రుతుపవన ప్రాంతం (కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ, కేరళ, కర్ణాటక, దక్షిణ అంతర్గత మాహె, తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, కరైకల్‌ సబ్‌ డివిజన్లు)లో అయితే అక్టోబర్‌లో సగటున 245.7 మిల్లిమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. 2019లో అత్యధికంగా 250.9 మిల్లిమీటర్ల నమోదు కాగా, తర్వాత ఈసారే అత్యధికం. 2001 తర్వాత ఇది మూడో గరిష్ఠం. దేశ వ్యాప్తంగా గత 5 ఏళ్లలో ఎప్పుడూ లేనంతగా ఈసారి అక్టోబర్‌లో 236 ప్రాంతాల్లో అతి భారీ (115.6 మి.మీ-204.5 మి.మీ.), 45 చోట్ల అత్యంత భారీ (204.5 మి.మీ.కు మించి) వర్షాలు కురిశాయి.

రాష్ట్రంలో సాధారణం కంటే 79% ఎక్కువ : రాష్ట్రంలో అక్టోబరులో సాధారణ సగటు వర్షపాతం 161.5 మిల్లిమీటర్ల కాగా, మొంథా తుపాను, వాయుగుండం ప్రభావంతో 288.3 మిల్లిమీటర్లగా నమోదైంది. ఇది సాధారణం కంటే 79% ఎక్కువ అని ఐఎండీ వెబ్‌సైట్‌లో పేర్కొంది. అలాగే 19 జిల్లాల్లో సాధారణం కంటే 40% ఎక్కువ వర్షం కురిసింది. ప్రకాశం జిల్లాలో 140%, శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు-131%, విజయనగరం-124%, పల్నాడు-119%, గుంటూరు జిల్లాలో 109% అధికంగా నమోదైంది. కర్నూలు, అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాల్లో సాధారణ వర్షాలు కురవగా, తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో లోటు కనిపించింది.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన డైరెక్టరేట్‌ ఆఫ్‌ ఎకనమిక్స్‌ అండ్‌ స్టాటస్టిక్స్‌ వెబ్‌సైట్‌ ప్రకారం, అక్టోబరులో రాష్ట్రంలోని 12 జిల్లాల్లో సాధారణానికి మించి వానలు కురిశాయి. ఏ జిల్లాలోనూ లోటు వర్షపాతం నమోదు కాలేదు.

వాతావరణ శాఖ అలర్ట్​ల గురించి తెలుసా? - ఏ అలర్ట్​ ఇస్తే ఏం జరుగుతుందంటే!

బంగాళాఖాతం ఉగ్రరూపం ! - పెరుగుతున్న సముద్ర ఉష్ణోగ్రతలు - ఇక నెలంతా తుపాన్లే

