మారిటైం రంగంలో రూ.15,601 కోట్ల పెట్టుబడులు - ప్రభుత్వంతో దిగ్గజ సంస్థలు ఒప్పందం
మారిటైం రంగంలో ప్రముఖ సంస్థల పెట్టుబడులు - ఆసక్తి చూపుతున్న హిందుస్థాన్ షిప్యార్డ్, జేఎం బాక్సీ, యునైటెడ్ పెట్రో తదితర సంస్థలు - మచిలీపట్నంలో రూ.1,500 కోట్లతో నౌకా నిర్మాణం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 15, 2026 at 4:31 PM IST
Companies Interest To Investments In Maritime Sector: ఏపీలో తీర ప్రాంతం వెంట నౌకా నిర్మాణ ప్రాజెక్టులు రానున్నాయి. దీనికి రూ.15,601 కోట్ల పెట్టుబడితో ఈ ప్రాజెక్టు ఏర్పాటుకు దిగ్గజ సంస్థలు ప్రభుత్వంతో ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నాయి. ఇందుకుగాను గోవా షిప్యార్డు లిమిటెడ్ మచిలీపట్నం పోర్టు పరిధిలో నౌకా నిర్మాణం, మరమ్మతుల కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు ముందుకొచ్చింది.
రాష్ట్రానికి ఉన్న 1,054 కిలోమీటర్ల తీర ప్రాంతం ఆధారంగా మారిటైం రంగంలో భారీగా పెట్టుబడులు ఆకర్షించాలన్నది ప్రభుత్వం ప్రధాన లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ మేరకు ఈ రంగంలోని వివిధ సంస్థలతో ప్రభుత్వం ఇప్పటికే సంప్రదింపులను జరుపుతోంది. అంతేకాకుండా ఎంఓయూలను సైతం కుదుర్చుకుంటోంది.
దుగరాజపట్నంలో షిప్ బిల్డింగ్ పరిశ్రమ: హిందూస్థాన్ షిప్యార్డు లిమిటెడ్ దుగరాజపట్నం/మూలపేటలో షిప్ బిల్డింగ్ పరిశ్రమ ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదించింది. ఇందుకు రూ.3,000 కోట్ల పెట్టుబడులను పెట్టనున్నట్లు పేర్కొంది. దీనికోసం ఫీజిబిలిటీ స్టడీని ఇప్పటికే చేపట్టింది. ఇక్కడ ప్రధానంగా జెఎం బాక్సీ రూ.3,000 కోట్లతో నౌకా నిర్మాణం, మారిటైం ఇండస్ట్రియల్ క్లస్టర్ను అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రతిపాదించింది.
షిప్బిల్డింగ్ రంగం బలోపేతం : దుగరాజపట్నంలో పోర్టు, షిప్బిల్డింగ్ క్లస్టర్లో ఒక యాంకర్ షిప్యార్డు (ఏడాదికి 0.5 మిలియన్ టన్నుల స్థూల రవాణా) ప్రారంభించినప్పటి నుంచి పదేళ్లలో నిర్దేశిత లక్ష్యాన్ని సాధించాలి. రైట్స్ సంస్థ టెక్నో ఎకనమిక్ ఫీజుబులిటీ రిపోర్టు ఆధారంగా పోర్టు ఏర్పాటుకు నిర్ణయించింది. ఏపీ మారిటైం బోర్డు, విశాఖ పోర్టు ట్రస్టు సమన్వయంతో ప్రాజెక్టు అమలవుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు దేశ షిప్బిల్డింగ్ రంగాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడంలో దోహదపడుతుంది. మారిటైం ఇండియా విజన్ 2030, వికసిత్ భారత్ 2047 లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఏర్పాటు కానుండటం గమనార్హం.
దుగరాజపట్నంలో రెండు దశల్లో ప్రాజెక్టు ఏర్పాటుకు మొత్తం 500 ఎకరాలను కేటాయించాలని ఆ సంస్థ ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. ప్రాజెక్టు ఏర్పాటుకు అనువైన ప్రాంతాన్ని ఎంపిక చేసేందుకు సంస్థ ప్రతినిధుల బృందం ఈ నెలలో పరిశీలించేందుకు రానుంది.
మచిలీపట్నం పోర్టు పరిధిలో నౌక: గోవా షిప్యార్డు లిమిటెడ్ దాదాపు రూ.1,500 కోట్ల పెట్టుబడితో మచిలీపట్నం పోర్టు పరిధిలో నౌక నిర్మాణం, మరమ్మతుల సదుపాయాలను కల్పించేందుకు ముందుకువచ్చి ప్రతిపాదనలను సమర్పించింది. అయితే సంస్థ అభ్యర్థన మేరకు ఇక్కడ 200 ఎకరాలను కేటాయించేందుకు ప్రభుత్వం అంగీకరించింది. ఆ సంస్థకు నామినేషన్ పద్ధతిలో ప్రాజెక్టును కేటాయించాలా? ఆర్ఎఫ్పీ ద్వారా అనుమతించాలా అన్న విషయంపై ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తోంది.
యునైటెడ్ పెట్రో గ్రూప్ రూ.7,600 కోట్లతో షిప్ బిల్డింగ్, మరమ్మతుల కేంద్రాన్ని మచిలీపట్నంలో ఏర్పాటు చేసేందుకుగాను ఆర్ఎఫ్పీ దాఖలు చేసింది. ప్రాజెక్టు అమలుకు మొత్తం 1,185 ఎకరాలను కేటాయించాలని కోరింది. అయితే ఈ ప్రతిపాదనను ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోంది.
మూలపేటలో నావల్ షిప్ బిల్డింగ్: సాగర్ డిఫెన్స్ ఇంజినీరింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ శ్రీకాకుళంలోని మూలపేట పోర్టులో రెండు దశల్లో నావల్ షిప్ బిల్డింగ్, మరమ్మతుల కేంద్రం ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదించింది. దీనికి గాను రూ.501 కోట్ల పెట్టుబడులను పెట్టనుంది. మొదటి దశ ప్రాజెక్టుకు 50 ఎకరాలను, రెండో దశకు గాను 150 ఎకరాలను కేటాయించేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతించింది. అంతేకాకుండా మత్స్యశాఖ భూములను ఏపీ మారిటైం బోర్డుకు బదిలీ చేయాలని ఆదేశించింది.
అత్యుత్తమ విధానాలతో క్లస్టర్ల అభివృద్ధి: రాష్ట్రంలో షిప్ బిల్డింగ్, మరమ్మతుల కేంద్రాల ఏర్పాటుకు అనుసరించాల్సిన విధానాలపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ పోర్టుల్లో అమలులో ఉన్న విధానాలను రాష్ట్ర అధికారులు పరిశీలించారు. అక్కడి అత్యుత్తమ విధానాలను ఇక్కడ అమలు చేసేందుకు ప్రణాళికను సిద్ధం చేశారు. ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు వచ్చే సంస్థలతో అందుకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వం ఒప్పందాలను కుదుర్చుకోనుండటం విశేషం.
ప్రధానంగా నౌకల మరమ్మతు సదుపాయాలు, విడిభాగాల తయారీ, సరఫరాదారులు, వాటిని పరీక్షించే సదుపాయాలు ఒకేచోట ఉండే విధంగా క్లస్టర్లను అభివృద్ధి చేస్తారు. నౌకా నిర్మాణంలో వచ్చే ఆధునిక సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకోవడం, పోర్టుల ఆటోమేషన్పై శిక్షణ, అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల మేరకు మరమ్మతులు తదితర అంశాలకు ఇందులో ప్రాధాన్యతను ఇవ్వనున్నారు.
విశాఖపట్నం పోర్టుకు మహర్దశ - కేంద్రమంత్రి చేతుల మీదుగా పలు ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపనలు
దుగరాజపట్నం పోర్టు నిర్మాణానికి అనుమతి - ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం