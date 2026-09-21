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వాయు కాలుష్యంతో 84 లక్షల అకాల మరణాలు - 55 లక్షల చిన్నారులకు ఆస్తమా

ఏడాదిలోనే వాయు కాలుష్యంతో అకాల మరణాలు 84 లక్షలకు చేరినట్లు యూఎన్​ఈపీ నివేదిక పేర్కొంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 55 లక్షల కొత్త చిన్నారుల ఆస్తమా కేసులు నమోదైనట్లు వెల్లడించింది.

UNEP Report on Air pollution
చిన్నారులపై గాలి కాలుష్య ప్రభావం (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 21, 2026 at 2:50 PM IST

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UNEP Report on Air pollution : మానవ కార్యకలాపాల మూలంగా నానాటికి వాయు కాలుష్యం పెరిగిపోతోంది. ఫలితంగా కోట్లమంది ప్రజల ఆరోగ్యానికి ముప్పుగా పరిణమిస్తోంది. వాయు కాలుష్యం ముఖ్యంగా అతిసూక్ష్మ ధూళికణాలైనటువంటి పీఎం 2.5, ఓజోన్​ వాయువు వల్ల 2025లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 64 లక్షల మరణాలు సంభవించినట్లుగా యూఎన్​ఈపీ(ఐక్యరాజ్యసమితి పర్యావరణ కార్యక్రమం), క్లైమెట్‌ అండ్‌ క్లీన్‌ ఎయిర్‌ కోయలిషన్‌(సీసీఎసీ) సంయుక్త రిపోర్ట్ పేర్కొంది.

ఇండ్లలో ఏర్పడే వాయు కాలుష్యం కారణంగా మరో 20 లక్షల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు అంచనా వేసింది. ఇందులో సుమారు 3 లక్షల మంది చిన్నారులున్నట్లుగా నివేదిక వివరించింది. మొత్తంగా ఏడాదిలోనే వాయు కాలుష్యంతో అకాల మరణాలు 84 లక్షలకు చేరినట్లు యూఎన్​ఈపీ నివేదిక తెలిపింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా యాబైఐదు లక్షల కొత్త చిన్నారుల ఆస్తమా కేసులు నమోదైనట్లుగా వెల్లడించింది. అదే ఏడాది కాలుష్యానికి సంబంధించి సుమారు 20 లక్షల కొత్త డిమెన్షియా కేసులు నమోదయ్యాయని యూఎన్​ఈపీ నివేదిక తెలిపింది. హార్ట్​ అటాక్, పక్షవాతం, షుగర్, ఊపిరితిత్తుల వ్యాధుల వంటి అనేక అనారోగ్య సమస్యలకూ కారణమవుతోందని పేర్కొంది.

15 డాలర్ల ఆర్థిక ప్రయోజనం
గాలి కాలుష్యం, వాతావరణ మార్పులు విడివిడిగా కాకుండా రెండింటిని కలిపి ఎదుర్కొన్నట్లయితే ఆరోగ్యంతో పాటు ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కూడా ఉంటాయని యూఎన్​ నివేదిక తెలిపింది. ఈ రెండు సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు ఖర్చు చేసే ప్రతి అమెరికన్ డాలర్​కు సుమారు 15 డాలర్ల ఆర్థిక ప్రయోజనం లభించవచ్చని యూఎన్​ఈపీ నివేదిక వివరించింది. మెడికల్ ఖర్చులు తగ్గడం, అకాల మరణాల నివారణ, కార్మికుల ఉత్పాదకత పెరగడం లాంటి ఉపయోగాలు ఉంటాయని పేర్కొంది. కాలుష్య నియంత్రణ చర్యలు చేపట్టడం ప్రతి ఏడాది ఆలస్యం చేయడం కారణంగా ప్రపంచం 1.5 ట్రిలియన్‌ డాలర్లకు పైగా ప్రయోజనాలను కోల్పోతుందని యూఎన్​ఈపీ హెచ్చరించింది.

కాలుష్యానికి చెక్​ పెట్టాలంటే?
రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న వాయు కాలుష్యాన్ని తగ్గించేందుకు కొన్ని చర్యలను కూడా యూఎన్​ఈపీ రిపోర్ట్​ సూచించింది. గాలి కాలుష్యాన్ని తగ్గించేందుకు రవాణా, పరిశ్రమలు, ఎనర్జీ, వ్యవసాయ, గృహ, వ్యర్థాల నిర్వహణ వంటి ఆరు రంగాల్లో 25 రకాల చర్యలను సూచించింది. అందులో రెన్యువబుల్ ఎనర్జీ విస్తరణ, ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ రంగంలో మీథేన్ లీకేజీల నియంత్రణ, పారిశ్రామిక ఉద్గారాల నియంత్రణ, స్వచ్ఛమైన ఇంధన వినియోగం, వాహన ఉద్గార ప్రమాణాల కఠినతరం, ఈవీ వాహనాల విస్తరణ, పంట వ్యర్థాల మండించడం తగ్గింపు, సమర్థ ఘనవ్యర్థాల నిర్వహణ, మురుగునీటి నిర్వహణ, రిఫ్రిజిరేటర్లు, ఏసీల్లో శీతలీకరణ వాయువులుగా ఉపయోగించే రసాయనాలను దశలవారీగా తగ్గించడం వంటివి ఉన్నాయి. పైన సూచించిన 25 రకాల చర్యల్ని పూర్తిగా అమలుచేస్తే 2050 నాటికి వాయు కాలుష్యం కారణంగా సంభవించే 14.4 కోట్ల అకాల మరణాలను నివారించవచ్చని, ప్రపంచ జీడీపీలో 4.5 శాతం ఆర్థిక ప్రయోజనం లభించవచ్చని నివేదిక అంచనా వేసింది.

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వాయుకాలుష్యంపై యూఎన్‌ఈపీ నివేదిక
UNEP REPORT ON AIR POLLUTION
AIR POLLUTION PROBLEMS
IMPACTS OF AIR POLLUTION ON HUMANS
UNEP REPORT ON AIR POLLUTION

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