అన్నదాతకు అండగా యాప్లు - ఒక్క క్లిక్తో సమస్త సమాచారం చేతిలోనే
రైతలు కోసం రూ.కోట్లు ఖర్చు చేసి యాప్లు నిర్వహిస్తున్న కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు - అందులో పాడి పశువుల పెంపకం, వినూత్న పంటల గురించి వివరణ - అవగాహన ఉంటే మంచి ఫలితాలు
Many Apps for Farmers Information about Agriculture: కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్న టెక్నాలజీని రైతులు అందుకోలేక పోతున్నారు. వ్యవసాయ శాఖ నిర్లక్ష్యంతో ఏళ్లుగా అవస్థలు పడుతున్నారు. వారి కోసమే కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రూ.కోట్లు ఖర్చు చేసి యాప్లు నిర్వహిస్తున్నాయి. ఫోన్లో ప్లేస్టోర్కు వెళ్లి క్లిక్ చేస్తే చాలు సమస్త సమాచారం చేతిలో ఉంచే యాప్లు ఎన్నో ఉన్నాయి. వాటిని వినియోగించుకుంటే మీ సాగు లాభదాయకమే.
రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో 'పాడి పంటలు' యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది. దీనిలో సమగ్ర యాజమాన్య పద్ధతుల గురించి వీడియోలు అప్లోడ్ చేస్తారు. ఇంక వ్యవసాయ, ఉద్యాన పంటలతో లాభాలు ఆర్జించే వ్యక్తుల విజయగాథలు ఉంటాయి. అందులో పాడి పశువుల పెంపకం, కొత్త కొత్త పంటల గురించి వివరిస్తారు.
డిజిటల్ పరిజ్ఞానంపై శిక్షణ: 'స్కిల్ అప్ చిత్తూరు' కార్యక్రమం కింద రైతులకు డిజిటల్ పరిజ్ఞానంపై శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ప్రతి ఆర్ఎస్కే ఇన్ఛార్జి 30 మంది రైతులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. అలానే వివిధ యాప్లు, వెబ్సైట్లు, యూట్యూబ్ ఛానళ్ల గురించి వివరిస్తున్నారు. గూగుల్ పే, ఫోన్ పే, తదితర యూపీఐ లావాదేవీల గురించి కూడా తెలియజేస్తున్నారు.
నా పంటలో సమస్తం: వ్యవసాయ, ఉద్యాన పంటల సమస్త సమాచారం ‘నా పంట’లో ఉంటుంది. యాప్లోకి వెళ్లి ఏ పంటపై క్లిక్చేస్తే దాని సంరక్షణ పూర్తి వివరాలు వస్తాయి. అలానే వివిధ రాష్ట్రాల మార్కెట్లలో ధరలు తెలుసుకోవచ్చు. ఇంక ఇందులో విత్తనాలు, ఎరువులు, పురుగు మందుల డీలర్ల పేర్లు, ఫోన్ నంబర్లు ఉంటాయి. పంట నిల్వలకు గోదాములు, పరికరాలు అద్దెకు ఇచ్చే వారి సమాచారం కూడా తెలుసుకోవచ్చు. అలానే రైతులు సైతం పరికరాలు అద్దెకు ఇవ్వొచ్చు.
ఎన్పీఎస్ఎస్ యాప్: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోని ఐసీఏఆర్- ఎన్ఆర్ఐఐపీఎం ఈ ఎన్పీఎస్ఎస్ యాప్ను రూపొందించింది. ఇది ఏఐ ఆధారితంగా పనిచేస్తుంది. తెలుగులో అనుమానాలను నివృత్తి చేసుకోవచ్చు. ఇంక చీడపీడల నివారణ కోసం ప్రత్యేకంగా తయారు చేశారు. అలానే రైతులు క్రిమి సంహారక మందులు ఏ సమయంలో ఎంత మోతాదులో వినియోగించాలో తెలుసుకోవచ్చు.
అగ్రి సెంట్రల్ యాప్: పంట తెగుళ్ల ఫొటో తీస్తే చీడపీడలను గుర్తించి పరిష్కారానికి ఏం చేయాలో చెబుతుంది. మార్కెట్లో పంట ధరల వివరాలు, ముందురోజుతో పోలిస్తే తగ్గిందా పెరిగిందా అనేది తెలియజేస్తుంది. మీ ప్రాంతంలో వాతావరణం, 15 రోజుల వివరాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. ప్రభుత్వ పథకాలు, తాజా వ్యవసాయ వార్తలు తెలుసుకోవచ్చు. ఈ యాప్లో తెలుగు, తమిళంలో సమాచారం ఉంటుంది.
