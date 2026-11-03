ఆలోచన ఉంటే ఏదీ వృథా కాదు! - తాగి పడేసిన కొబ్బరి బోండాలతో ఆదాయం
Products Made From Coconut Waste : నగరంలో కొబ్బరి బోండాల వ్యర్థాలు పెరుగుతుండటంతో గ్రేటర్ వరంగల్ నగరపాలక సంస్థ కొబ్బరి బోండాల ప్రాసెసింగ్ ద్వారా వ్యర్థాలనే ఆదాయ వనరుగా మలచుకుంది.
Published : November 3, 2026 at 8:29 AM IST
పర్యావరణ కాలుష్యం ప్రస్తుత కాలంలో నగరాలను పట్టిపీడిస్తున్న ప్రధాన సమస్యల్లో ఒకటి. ముఖ్యంగా రోడ్ల పక్కన పేరుకుపోతున్న కొబ్బరి బోండాల వ్యర్థాలు పారిశుద్ధ్య సమస్యలకు సవాల్గా మారుతున్నాయి. కానీ హనుమకొండలో కొబ్బరిబోండాం వ్యర్థాలనే ఆదాయ వనరులుగా మలచుకోవడమే కాకుండా పర్యావరణ పరిరక్షణకు బాటలు వేస్తోంది గ్రేటర్ వరంగల్ నగరపాలక సంస్థ. మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాల భాగస్వామ్యంతో బోండాల వ్యర్థాలతో విలువైన ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తూ వ్యర్థాల నిర్వహణలో ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.
పర్యావరణ పరిరక్షణకు వినూత్న ప్రయత్నం
ఆరోగ్యం కోసమో, చల్లదనం కోసమో మనం తాగి పడేసే కొబ్బరి బోండాలు పర్యావరణానికి భారంగా మారుతున్నాయి. ఎక్కడపడితే అక్కడ పేరుకుపోతున్న వ్యర్థాలు పట్టణాల పరిశుభ్రతకు సవాలుగా మారుతున్నాయి. ఇలాంటి వ్యర్థాలను సక్రమంగా సేకరించి, పునర్వినియోగంలోకి తీసుకురావడం ద్వారా కాలుష్య సమస్యను తగ్గించవచ్చని హనుమకొండలోని బాలసముద్రం కొబ్బరి బోండాల ప్రాసెసింగ్ కేంద్రం నిరూపిస్తోంది. గ్రేటర్ వరంగల్ నగరపాలక సంస్థ ఆధ్వర్యంలో మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాల భాగస్వామ్యంతో ఏర్పాటు చేసిన ఈ కేంద్రంలో కొబ్బరి బోండాలను ప్రాసెసింగ్ చేసి కొన్ని ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తున్నారు.
ఉత్పత్తులను తయారు చేసే ప్రాసెసింగ్ ఇలా
వరంగల్ నగరంలోని కొబ్బరి బోండాల విక్రయ కేంద్రాల నుంచి వ్యర్థాలను సేకరించి, మున్సిపల్ వాహనాల ద్వారా ప్రాసెసింగ్ కేంద్రానికి తరలిస్తున్నారు. దుకాణదారులు సైతం ఖాళీ బోండాలను ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. అధికారుల అంచనా ప్రకారం గ్రేటర్ వరంగల్ పరిధిలో రోజుకు సుమారు 15 టన్నుల కొబ్బరి బోండాల వ్యర్థాలు వెలువడుతున్నాయి. తొలుత కొబ్బరి బోండాలను యంత్రాల సాయంతో చిన్న ముక్కలుగా చేస్తారు.
అనంతరం వాటి నుంచి కొబ్బరి పీచును వేరు చేస్తారు. ప్రత్యేక జల్లెడల ద్వారా పీచును, సన్నని పొడి రూపంలో ఉండే కోకోపీట్ను విడదీస్తారు. ఒక టన్ను కొబ్బరి బోండాలను ప్రాసెస్ చేస్తే సుమారు 100 నుంచి 120 కిలోల వరకు పీచు లభిస్తుందని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. ఇలా సేకరించిన పీచును ఎండబెట్టి బేళ్లుగా తయారు చేసి వివిధ ప్రాంతాలకు సరఫరా చేస్తున్నారు. తాళ్లు, చాపలు, బెడ్ల వంటి ఉత్పత్తుల తయారీలో ఈ పీచును వినియోగిస్తున్నారు. వ్యవసాయంలో నేలపై పరిచే మల్చింగ్ల తయారీలోనూ ఉపయోగపడుతుందని కేంద్రం నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.
ఎంతో మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్న ప్రాసెసింగ్ కేంద్రం
ప్రస్తుతం ఈ కేంద్రంలో ముడి కోకోపీట్ను సేకరిస్తుండగా, భవిష్యత్తులో దాన్ని మరింత శుద్ధి చేసి, హైడ్రాలిక్ యంత్రాల సాయంతో చిన్న బ్లాకులుగా తయారు చేయాలని నిర్వాహకులు భావిస్తున్నారు. ఈ విధానం అమల్లోకి వస్తే రైతులు, నర్సరీల నిర్వాహకులకు నాణ్యమైన ఉత్పత్తులను అందించడంతో పాటు, నిల్వ, రవాణా సౌలభ్యం కూడా పెరుగుతుంది.
ఈ విధానం పర్యావరణ పరిరక్షణతో పాటు ఉపాధి కల్పనకు దోహదపడుతోంది. ప్రస్తుతం 10 నుంచి 15 మంది వరకు ఈ కేంద్రంలో వివిధ పనులు నిర్వహిస్తున్నారు. యూనిట్ సామర్థ్యం పెరిగి, ఉత్పత్తులకు మార్కెట్ విస్తరిస్తే మరింత మందికి ఉపాధి కల్పించే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిర్వాహకులు.
ఇతర నగరాలకు ఆదర్శం :
చెత్తగా కనిపించే వ్యర్థాల్లోనూ విలువను గుర్తించి, వాటిని వనరులుగా మార్చడం పర్యావరణ పరిరక్షణకు ఎంతో దోహదపడుతుంది. హనుమకొండలో సాగుతున్న ఈ ప్రయత్నం వ్యర్థాల నిర్వహణలో ఇతర నగరాలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తుందనడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు.
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