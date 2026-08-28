శివార్లకు తరలిపోతున్న ధూల్పేట్! - బడా గణేశులకు కేరాఫ్గా మారుతోన్న ఘట్కేసర్, కీసర ప్రాంతాలు
విగ్రహాల తయారీ హైదరాబాద్ నడిబొడ్డు నుంచి శివారుకు తరలింపు - ఇరుకైన సందుల్లో గణేశ్ విగ్రహాలను తయారు చేయడానికి ఇబ్బందులు - విగ్రహాల తయారీ ప్రత్యక్షంగా చూసి కొనుగోలుకు మొగ్గు చూపుతున్న భక్తులు
Published : August 28, 2026 at 2:28 PM IST
Restrictions On Idol Making In Dhoolpet : వినాయక విగ్రహాల తయారీ అనగానే అందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చే ప్రాంతం ధూల్పేట్. అయితే అక్కడ పరిస్థితులు మారాయి. ఒకప్పుడు హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున ఉన్న ఈ సంప్రదాయ విగ్రహ తయారీ కేంద్రాలు ఇప్పుడు నగర శివార్లకు తరలిపోతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఘట్కేసర్, మేడ్చల్, శంషాబాద్, గుండ్లపోచంపల్లి, పటాన్చెరు వంటి ప్రాంతాల్లో తయారీ, అమ్మకాలు జరుగుతున్నాయి. దీనివల్ల వివిధ జిల్లాల నగర శివార్ల ప్రాంతాల్లోని ఉత్సవ కమిటీలు నేరుగా ఈ ప్రాంతాల నుంచి విగ్రహాలను కొనుగోలు చేస్తున్నాయి.
భారీ విగ్రహాల తయారీలో సవాళ్లు : గతంలో ధూల్పేట్ వీధులు పెద్ద విగ్రహాల తయారీకి అనుకూలంగా ఉండేవి. కానీ 20 నుంచి 40 అడుగుల ఎత్తు ఉండే భారీ విగ్రహాలకు డిమాండ్ పెరగడంతో ఆ ప్రాంతంలోని ఇరుకైన సందుల్లో వాటిని తయారు చేయడం కష్టంగా మారింది. దాంతో తక్కువ ధరకు స్థలం లభించే శివార్ల వైపు ఇప్పుడు శిల్పులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ధూల్పేట్లో తయారు చేసిన భారీ విగ్రహాలను ఉత్సవ వేదికలకు తరలించడం పెద్ద సవాలుగా మారింది.
ఇరుకైన రోడ్లు, విద్యుత్ తీగలు, వైరింగ్ జంక్షన్ల గుండా వెళ్లేటప్పుడు విగ్రహాలు తరచుగా దెబ్బ తింటున్నాయి. దీనికి భిన్నంగా శివార్లలోని ప్రాంతాలు ఔటర్ రింగ్ రోడ్, జాతీయ రహదారుల ద్వారా సులభమైన రవాణా సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తున్నాయి. దీనివల్ల నగరంలోని ఏ ప్రాంతానికైనా లేదా పొరుగు జిల్లాలకైనా విగ్రహాలను సులభంగా తరలించవచ్చు. అంతేకాకుండా నగర పరిధిలో ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ రసాయన రంగుల వినియోగంపై ఆంక్షలు కఠినతరం అయ్యాయి.
మట్టి వినాయక విగ్రహాల తయారీ కేంద్రాలు : ఫలితంగా అటువంటి ఆంక్షలు వర్తించని శివార్లలో శిల్పులు తమ కార్యశాలలను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. జూన్, జులై నెలల్లోనే ధూల్పేట్కు చెందిన శిల్పుల కుటుంబాలు, వలస కార్మికులతో కలిసి నగర శివార్లలోని ఖాళీ స్థలాల్లో తాత్కాలిక షెడ్లను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. దీనివల్ల తూర్పు హైదరాబాద్లో ఘట్కేసర్, కీసర ప్రాంతాలు విగ్రహాల తయారీ కేంద్రాలుగా మారాయి. ఉత్తర హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ ప్రాంతాల్లోని ఉత్సవ కమిటీలు విగ్రహాలను బుక్ చేసుకోవడానికి నేరుగా మేడ్చల్, గుండ్లపోచంపల్లి వంటి ప్రాంతాలకు వెళ్తున్నాయి. ఐటీ కారిడార్లోని గేటెడ్ కమ్యూనిటీల అవసరాలను తీర్చడానికి పటాన్చెరు, సంగారెడ్డి మార్గాల్లో పర్యావరణ అనుకూలమైన 'మట్టి వినాయక' విగ్రహాల తయారీ కేంద్రాలు కూడా వెలిశాయి.
ఎక్కువ ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి : శివార్లకు మారడం వల్ల అద్దెలు, రవాణా ఖర్చులు కొద్దిగా పెరిగినప్పటికీ, తమ లాభాలు మెరుగుపడ్డాయని శిల్పులు చెబుతున్నారు. గతంలో ధూల్పేట్కు చేరుకోవడానికి ట్రాఫిక్ను దాటుకోవడం కష్టంగా భావించిన కాలనీ కమిటీలు, ఇప్పుడు హైవే వెంబడి ఉన్న ఈ విక్రయ కేంద్రాలను సందర్శిస్తున్నాయి. వారు విగ్రహాల తయారీ ప్రక్రియను ప్రత్యక్షంగా చూసి, తమకు నచ్చిన విగ్రహాలను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. విశాలమైన స్థలాలు అందుబాటులో ఉండటం వల్ల ఒక్కో కళాకారుడు గతంలో కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్లను స్వీకరించగలుగుతున్నారు.
మా తాతల కాలం నుంచి మేం ధూల్పేట్ వీధుల్లో విగ్రహాలు తయారు చేస్తున్నాం. అయితే అక్కడ పెద్ద విగ్రహాలను చెక్కడం ఎప్పుడూ కష్టంగా ఉండేది. అందుకే మా పని కోసం ఘట్కేసర్ హైవే పక్కన స్థలాన్ని అద్దెకు తీసుకున్నాం. ఇక్కడ పని ప్రశాంతంగా సాగుతుంది. వాహనాలు నేరుగా వర్క్షాప్లోకి వెళ్లవచ్చు - లఖన్ సింగ్, కళాకారుడు
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