హైదరాబాద్ మరో ఘనత - విమాన ఇంజిన్ విడిభాగాల తయారీ కేంద్రం ఏర్పాటు
సాఫ్రాన్ ఇంజిన్స్, టాటా అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్స్ భాగస్వామ్యంలో యూనిట్ - సీఎఫ్ఎం లీప్’ ఇంజిన్ విడిభాగాల తయారీ కేంద్రం ప్రారంభం - విమాన ఇంధనం 15% ఆదా అవుతున్నట్లు సాఫ్రాన్ వివరణ
Published : October 29, 2025 at 9:10 AM IST
manufacturing of flights engine parts : ఐటీ, ఫార్మా- బయోటెక్ పరిశ్రమలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా ఉన్న హైదరాబాద్లో ప్రస్తుతం విమాన విడిభాగాల పరిశ్రమ విస్తరిస్తోంది. ఈ విభాగంలో కొత్త సంస్థలు ఏర్పాటు కావడంతో పాటు కొన్నేళ్లుగా కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్న సంస్థలూ తమ సామర్థ్యాన్ని విస్తరిస్తున్నాయి. ఇప్పుడున్న సరికొత్త సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని, నైపుణ్యాలను సమకూర్చుకుని, మరిన్ని కొత్త ఉత్పత్తులు సిద్ధం చేస్తున్నాయి. పలు రకాల విడిభాగాలను బోయింగ్, ఎయిర్బస్, లాక్హీడ్ మార్టిన్ వంటి అగ్రగామి విమాన తయారీ సంస్థలకు అందిస్తున్నాయి.
వాణిజ్య, యుద్ధ విమానాల ఇంజిన్లు తయారు చేసే అంతర్జాతీయ సంస్థ సాఫ్రాన్ ఇంజిన్స్ భాగస్వామ్యంతో, టాటా అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్స్ హైదరాబాద్లోని ఆదిభట్లలో ఉన్న టాటా సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్లెన్స్ ఫర్ ఏరో ఇంజిన్స్లో అత్యాధునిక తయారీ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించింది. సీఎఫ్ఎం లీప్ ఇంజిన్లలో వినియోగించే కదిలే విడిభాగాలను ఈ కేంద్రంలో ఉత్పత్తి చేస్తారు. ఈ విడిభాగాలను సంబంధించిన మెషీనింగ్, స్పెషల్ ప్రాసెస్లనూ ఇక్కడే చేపడతారు. ఈ కేంద్రం ప్రారంభోత్సవాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి డి.శ్రీధర్ బాబు, టాటా అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్స్ అధికారులు, సాఫ్రాన్ ప్రతినిధుల సమక్షంలో మంగళవారం
15% ఇంధనం ఆదా : సీఎఫ్ఎం లీప్ ఇంజిన్లను సీఎఫ్ఎం ఇంటర్నేషనల్ అభివృద్ధి చేసింది. ఈ ఇంజిన్లకు అవసరమైన కదిలే విడిభాగాల ఉత్పత్తి కోసం గత సంవత్సరం జనవరిలో సాఫ్రాన్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఇంజిన్స్, టాటా అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్స్ ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాయి. దీనికి అనుగుణంగా తక్కువ సమయంలోనే తయారీ కేంద్రాన్ని సిద్ధం చేసింది. సీఎఫ్ఎం లీప్ ఇంజిన్లను తక్కువ వెడల్పు ఉండే విమానాల్లో అధికంగా వినియోగిస్తున్నారు. ఇవి అత్యుత్తమ పనితీరు ప్రదర్శిస్తున్నట్లు, ముఖ్యంగా విమాన ఇంధనం 15 శాతం ఆదా అవుతున్నట్లు సాఫ్రాన్ వివరించింది. పైగా ఇంజన్ శబ్దం కూడా తక్కువ వస్తుంది.
మూడో అతిపెద్ద విపణి మన దేశమే : ఇందులో వినియోగించే కదిలే విడిభాగాలు ఎంతో కీలకమైనవి. వాటిని అత్యంత నాణ్యతతో ఉత్పత్తి చేయాలి. మన దేశంలో ఈ విడిభాగాలను తయారు చేయడానికి సంకల్పించడం ద్వారా మన సత్తా చాటినట్లు అవుతోందని టాటా అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్స్ సీఈఓ, ఎండీ సుకరన్ సింగ్ తెలిపారు. ఎంతో ఉత్తమమైన ఇంజిన్లలో ఒకటైన లీప్ ప్రోగ్రాంలో భాగం కావడం ద్వారా అంతర్జాతీయ ఏరోస్పేస్ సరఫరా వ్యవస్థలో చేరిన ఘనత మనకు దక్కుతోందని వివరించారు.
సీఎఫ్ఎం టర్బో ఫ్యాన్ టెక్నాలజీ వినియోగం : లీప్ ఇంజిన్లకు మనదేశం మూడో అతిపెద్ద విపణిగా ఉంది. అలాగే దేశంలోని పౌర విమానాల్లో 75% వరకు సీఎఫ్ఎం టర్బోఫ్యాన్ టెక్నాలజీని వినియోగిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు దేశీయ విమానయాన సంస్థలు 2000 పైగా లీప్ ఇంజిన్లను ఆర్డర్ చేశాయి. ఈ ఇంజిన్లకు ఇకపై మన దేశం నుంచే విడిభాగాలు, మద్దతు లభించే అవకాశం ఏర్పడింది.
మనదేశం సొంతంగా ఆవిష్కరించిన తేజస్ యుద్ధవిమానం, ప్రచండ్ ఎల్సీహెచ్ హెలికాఫ్టర్లకు విడిభాగాలు, బాడీలనూ సరఫరా చేస్తున్నాయి. టాటా అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్స్ హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేసిన ప్లాంటులో ఎన్నో విడిభాగాలను తయారు చేస్తోంది.
హైదరాబాద్లో ఫార్మా దిగ్గజ సంస్థ భారీ పెట్టుబడులు - రూ.9 వేల కోట్లతో మాన్యుఫాక్చరింగ్ హబ్
ఎక్కడైనా ఆ బ్యాచ్ సిరప్లు కనిపిస్తే మా దృష్టికి తీసుకురండి - డీసీఏ కీలక నిర్ణయం