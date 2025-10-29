ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​ మరో ఘనత - విమాన ఇంజిన్​ విడిభాగాల తయారీ కేంద్రం ఏర్పాటు

సాఫ్రాన్‌ ఇంజిన్స్, టాటా అడ్వాన్స్‌డ్‌ సిస్టమ్స్‌ భాగస్వామ్యంలో యూనిట్‌ - సీఎఫ్‌ఎం లీప్‌’ ఇంజిన్‌ విడిభాగాల తయారీ కేంద్రం ప్రారంభం - విమాన ఇంధనం 15% ఆదా అవుతున్నట్లు సాఫ్రాన్‌ వివరణ

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 29, 2025 at 9:10 AM IST

manufacturing of flights engine parts : ఐటీ, ఫార్మా- బయోటెక్​ పరిశ్రమలకు కేరాఫ్​​ అడ్రస్​గా ఉన్న హైదరాబాద్​లో ప్రస్తుతం విమాన విడిభాగాల పరిశ్రమ విస్తరిస్తోంది. ఈ విభాగంలో కొత్త సంస్థలు ఏర్పాటు కావడంతో పాటు కొన్నేళ్లుగా కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్న సంస్థలూ తమ సామర్థ్యాన్ని విస్తరిస్తున్నాయి. ఇప్పుడున్న సరికొత్త సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని, నైపుణ్యాలను సమకూర్చుకుని, మరిన్ని కొత్త ఉత్పత్తులు సిద్ధం చేస్తున్నాయి. పలు రకాల విడిభాగాలను బోయింగ్​, ఎయిర్​బస్​, లాక్​హీడ్​ మార్టిన్​ వంటి అగ్రగామి విమాన తయారీ సంస్థలకు అందిస్తున్నాయి.

వాణిజ్య, యుద్ధ విమానాల ఇంజిన్లు తయారు చేసే అంతర్జాతీయ సంస్థ సాఫ్రాన్​ ఇంజిన్స్​ భాగస్వామ్యంతో, టాటా అడ్వాన్స్​డ్​ సిస్టమ్స్​ హైదరాబాద్​లోని ఆదిభట్లలో ఉన్న టాటా సెంటర్​ ఆఫ్​ ఎక్స్​లెన్స్​ ఫర్​ ఏరో ఇంజిన్స్​లో అత్యాధునిక తయారీ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించింది. సీఎఫ్​ఎం లీప్​ ఇంజిన్లలో వినియోగించే కదిలే విడిభాగాలను ఈ కేంద్రంలో ఉత్పత్తి చేస్తారు. ఈ విడిభాగాలను సంబంధించిన మెషీనింగ్​, స్పెషల్​ ప్రాసెస్​లనూ ఇక్కడే చేపడతారు. ఈ కేంద్రం ప్రారంభోత్సవాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి డి.శ్రీధర్​ బాబు, టాటా అడ్వాన్స్​డ్​ సిస్టమ్స్​ అధికారులు, సాఫ్రాన్​ ప్రతినిధుల సమక్షంలో మంగళవారం

15% ఇంధనం ఆదా : సీఎఫ్​ఎం లీప్​ ఇంజిన్లను సీఎఫ్​ఎం ఇంటర్నేషనల్​ అభివృద్ధి చేసింది. ఈ ఇంజిన్లకు అవసరమైన కదిలే విడిభాగాల ఉత్పత్తి కోసం గత సంవత్సరం జనవరిలో సాఫ్రాన్​ ఎయిర్​క్రాఫ్ట్​ ఇంజిన్స్​, టాటా అడ్వాన్స్​డ్​ సిస్టమ్స్​ ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాయి. దీనికి అనుగుణంగా తక్కువ సమయంలోనే తయారీ కేంద్రాన్ని సిద్ధం చేసింది. సీఎఫ్​ఎం లీప్​ ఇంజిన్లను తక్కువ వెడల్పు ఉండే విమానాల్లో అధికంగా వినియోగిస్తున్నారు. ఇవి అత్యుత్తమ పనితీరు ప్రదర్శిస్తున్నట్లు, ముఖ్యంగా విమాన ఇంధనం 15 శాతం ఆదా అవుతున్నట్లు సాఫ్రాన్​ వివరించింది. పైగా ఇంజన్​ శబ్దం కూడా తక్కువ వస్తుంది.

మూడో అతిపెద్ద విపణి మన దేశమే : ఇందులో వినియోగించే కదిలే విడిభాగాలు ఎంతో కీలకమైనవి. వాటిని అత్యంత నాణ్యతతో ఉత్పత్తి చేయాలి. మన దేశంలో ఈ విడిభాగాలను తయారు చేయడానికి సంకల్పించడం ద్వారా మన సత్తా చాటినట్లు అవుతోందని టాటా అడ్వాన్స్​డ్​ సిస్టమ్స్​ సీఈఓ, ఎండీ సుకరన్​ సింగ్​ తెలిపారు. ఎంతో ఉత్తమమైన ఇంజిన్లలో ఒకటైన లీప్​ ప్రోగ్రాంలో భాగం కావడం ద్వారా అంతర్జాతీయ ఏరోస్పేస్​ సరఫరా వ్యవస్థలో చేరిన ఘనత మనకు దక్కుతోందని వివరించారు.

సీఎఫ్​ఎం టర్బో ఫ్యాన్​ టెక్నాలజీ వినియోగం : లీప్​ ఇంజిన్లకు మనదేశం మూడో అతిపెద్ద విపణిగా ఉంది. అలాగే దేశంలోని పౌర విమానాల్లో 75% వరకు సీఎఫ్​ఎం టర్బోఫ్యాన్​ టెక్నాలజీని వినియోగిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు దేశీయ విమానయాన సంస్థలు 2000 పైగా లీప్​ ఇంజిన్లను ఆర్డర్​ చేశాయి. ఈ ఇంజిన్లకు ఇకపై మన దేశం నుంచే విడిభాగాలు, మద్దతు లభించే అవకాశం ఏర్పడింది.

మనదేశం సొంతంగా ఆవిష్కరించిన తేజస్​ యుద్ధవిమానం, ప్రచండ్​ ఎల్​సీహెచ్​ హెలికాఫ్టర్​లకు విడిభాగాలు, బాడీలనూ సరఫరా చేస్తున్నాయి. టాటా అడ్వాన్స్​డ్​ సిస్టమ్స్ హైదరాబాద్​లో ఏర్పాటు చేసిన ప్లాంటులో ఎన్నో విడిభాగాలను తయారు చేస్తోంది.

