చదువుకుంటూనే వ్యాపారం - ఇన్స్టా, యూట్యూబ్ నుంచి ఎక్కువ మొత్తంలో ఆర్డర్లు
ఎండిన పూలు, ఆకులతో విద్యార్థుల కళాఖండాలు - కృత్రిమ రంగులతో అందమైన ఉత్పత్తుల తయారీ - చెవి పోగులు, కీచైన్స్ తదితర వస్తువులు తయారీ - సోషల్ మీడియా వేదికగా స్వయంగా మార్కెటింగ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 1:02 PM IST
Manufacture of Products from Leaf and Flowers Waste in YSR Horticultural University : చదువంటే కేవలం పుస్తకాలకే పరిమితం కావడం కాదు. సృజనాత్మకతకు నైపుణ్యాన్ని జోడిస్తే, అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చని నిరూపిస్తున్నారా విద్యార్థులు. రాలిపోయి ఎందుకూ పనికి రాకుండా ఉన్న ఆకుల్లోనూ, వాడిపోయిన పువ్వుల్లోనూ, సరికొత్త వ్యాపార అవకాశాలను వెతుక్కున్నారు. వ్యర్థం అని పారేసే ఆకులు, పూల నుంచే రకరకాల ఉత్పత్తులు తయారు చేస్తున్నారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెం ఉద్యానవన వర్సిటీ విద్యార్థులు. ఆ విశేషాలేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఒకప్పుడు చదువు అంటే కేవలం మార్కులు, ర్యాంకులకే ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారు. ఇప్పుడు రోజులు మారాయి. విద్యార్థులు చదువుతో పాటు ఆసక్తి ఉన్న రంగాల్లో రాణిస్తూ, ప్రతిభ చాటు తున్నారు. సృజనాత్మకతకు అధ్యాపకుల ప్రోత్సాహం తోడైతే అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చని నిరూపిస్తున్నారీ విద్యార్థులు. ఎండిపోయిన పువ్వులు, ఆకులను వృథా కాకుండా వాటికి సరికొత్త రూపమిస్తున్నారు. అలా తయారుచేసిన ఉత్పత్తులను సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్ట్ చేసి విక్రయిస్తున్నారు. ఇలా సొంతంగా ఆదాయ మార్గాన్ని వెతుక్కున్నారు.
ఆదాయం ఆర్జిస్తున్న విద్యార్థులు: వీరంతా పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెం ఉద్యానవన విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్ధులు. ఒకవైపు చదువుకుంటూనే, మరోవైపు ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు. పుస్తకాల్లోని పాఠాలే కాకుండా జీవితంలో ఎలా ముందుకు వెళ్లాలి, పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎలా ఎదగాలన్న ఆలోచన చేశారు. క్యాంపస్లో రాలిపోయిన చెట్ల ఆకులు, పువ్వులు సేకరించి వాటితో నిత్యం ఉపయోగించే వివిధ రకాల అందమైన వస్తువులను రూపొందిస్తూ ఆదాయం పొందుతున్నారు.
ఈ ఉత్పత్తుల తయారీ వెనుక విద్యార్థుల కష్టం, నైపుణ్యం ఉన్నాయి. రాలిన ఆకులను, పూలను సేకరించి వాటిని ముందుగా ఒక ప్రత్యేక ద్రావణంలో నిల్వ చేస్తారు. దీనివల్ల ఆకులకు మళ్లీ సహజమైన సున్నితత్వం వస్తుంది. అలా సిద్ధమైన ఆకులు, పూలపై ఎలాంటి రసాయనాలు వాడకుండా కేవలం సహజ రంగుల సాయంతో అనేక వస్తువులు తయారు చేస్తున్నారు.
సోషల్ మీడియా వేదికగా స్వయంగా మార్కెటింగ్: ఇయర్రింగ్స్, కీ-చైన్స్, బుక్మార్క్స్ వంటి వివిధ ఆకర్షణీయమైన వస్తువులను రూపొందిస్తున్నారు. ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్, యూట్యూబ్ వంటి సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా స్వయంగా మార్కెటింగ్ చేసుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం స్థానికంగానే కాక ఇతర ప్రాంతాల నుంచి కూడా ఎక్కువ మొత్తంలో ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి. ఇది తమకు ఆదాయం ఇవ్వడంతో పాటు భవిష్యత్తులో వ్యాపారవేత్తలుగా ఎదిగేందుకు పునాదిగా మారుతోందని ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారీ విద్యార్థులు.
"ఎండిన పువ్వులు, ఆకులను వృథాగా పడేస్తాం. కానీ వాటితోనే ఎన్నో రకాల అందమైన వస్తువులను తయారీ చేయవచ్చని నేర్చుకున్నాం. ఇయర్ రింగ్స్, ఫ్రేమ్స్, కిచైన్స్ మొదలైనవి తయారుచేశాం. సోషల్ మీడియాలో ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ వంటి వాటిల్లో వీటిని ప్రమోట్ చేస్తున్నాం. భవిష్యత్తులో సొంతంగా వ్యాపారం కూడా చేసుకునేందుకు అవకాశాలు ఉన్నాయి." - విద్యార్థులు
విద్యార్థులు ఇలాంటి ఉత్పత్తులు తయారు చేయడం పట్ల ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు కళాశాల అధ్యాపకులు. వారు మరింత ముందుకు వెళ్లేందుకు పూర్తి సహకారం అందిస్తామని భరోసా ఇస్తున్నారు. చెత్తలో పారేసే ఆకులు, పూలతో వివిధ ఉత్పత్తులు తయారు చేస్తూ ఆదాయం ఆర్జిస్తున్న ఈ విద్యార్థులు ఎంతో మందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.
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