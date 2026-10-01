YUVA : గిరిజన యువకుడి నుంచి పైలెట్గా మారిన మనోజ్
చిన్ననాటి కలను చేరుకోడానికి ఇంటర్ తర్వాత ఓ ప్రైవేట్ సంస్థలో శిక్షణ తీసుకున్నాడు. గిరిజన యువకుడు పైలట్గా మారి, ఎంతోమందికి ఆదర్శంగా నిలిచాడు. ప్రస్తుతం ప్రముఖ ఎయిర్లైన్స్లో మనోజ్ పైలెట్గా ఎంపికయ్యాడు.
Published : October 1, 2026 at 7:49 PM IST
Tribal Family Pilot Manoj : పైలట్ కావాలని చిన్ననాటి నుంచే కలలుగన్నాడు ఆ యువకుడు. అతని కలలకి తల్లిదండ్రులు రెక్కలు తొడిగారు. ఇంటర్ తర్వాత ఓ ప్రైవేటు సంస్థలో 6 నెలల పాటు కమర్షియల్ పైలట్ శిక్షణ తీసుకున్నాడు. పట్టుమని పాతికేళ్లు కూడా లేని ఆ యువకుడు అనుకున్నది సాధించి లక్ష్య సాధనకు ఏది అడ్డు రాదని నిరూపించాడు. గిరిజన కుటుంబంలో పుట్టి పైలట్గా మారి ఎంతోమందికి ఆదర్శంగా నిలిచాడు మనోజ్. ప్రస్తుతం ఓ ప్రముఖ ఎయిర్లైన్స్లో మనోజ్ పైలెట్గా ఎంపికయ్యాడు. మరి ఈ వృత్తిని ఎంచుకోవడానికి కారణాలు ఏంటో అతడ్నే అడిగి తెలుసుకుందాం.
పైలట్ కావాలని కోరిక ఎందుకు కలిగింది?
పదో తరగతి పూర్తైన తర్వాత కెరీర్ అవకాశాలను చూస్తున్నప్పుడు పైలట్ వృత్తి గురించి తెలిసింది. ఆ తర్వాత దీనిపై పరిశోధన చేస్తూ చేస్తూ ఈ కోర్స్ నాకు సెట్ అవుతుందని అప్పుడే డిసైడ్ అయ్యాను.
ఈ రంగంలోకి రావడానికి మీ తల్లిదండ్రులను ఎలా ఒప్పించారు?
అమ్మనాన్నలు పెద్దగా చదువుకోలేకపోవడంతో ఉద్యోగం అంటే కేవలం ఇంజినీర్, డాక్టర్ అనే అనుకునేవారు. అవి కాకుండా కెరీర్లో స్థిరపడటానికి ఇంకా అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలియదు. నేను పైలెట్ గురించి ఎక్కువగా రీసెర్చ్ చేసి, మా ఫ్రెండ్స్ ఎంచుకున్న వృత్తిలో పోటీ ఎక్కువుందని చెప్పి అమ్మనాన్నను ఒప్పించాను. నేను కచ్చితంగా ఈ కోర్స్ చేస్తాను అని చెప్పి వాళ్లకి ధైర్యాన్ని ఇచ్చాను.
ట్రైనింగ్ తీసుకునే క్రమంలో ఎలాంటి సమస్యలు ఎదుర్కొన్నారు?
ఎక్కువ ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడ్డాము. ఎందుకంటే ట్రైనింగ్ కోసం చాలా పెద్ద అమౌంట్ చెల్లించాలంటే సాధ్యం కాలేదు. దానికోసం ఎడ్యుకేషన్ లోన్ ద్వారా పైలట్ శిక్షణలో చేరాను. తర్వాత మూడు సార్లు లోన్ రిజెక్ట్ అయింది. దానివల్ల ట్రైనింగ్ మధ్యలో ఆగిపోయింది. ఆ తర్వాత అన్నీ సెట్ అయ్యాక తిరిగి ట్రైనింగ్కి వెళ్లి నేర్చుకున్నాను.
ట్రైనింగ్ సమయంలో మీ తల్లిదండ్రులు మిమ్మల్ని ఎలా ప్రోత్సహించారు?
శిక్షణా సమయంలో పనులన్నింటినీ నేను సకాలంలో పూర్తి చేసే మంచి ప్రతిభ చూపించాను. దానివల్ల అమ్మనాన్నల నుంచి సపోర్ట్ వచ్చింది.
మొదటిసారి విమానం ఎక్కినప్పుడు ఎలా అనిపించింది?
అది నా జీవితంలో మరిచిపోలేని అనుభవం. మొదటిసారి ఫ్లైట్లో ప్రయాణించినప్పుడు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంది. ఎందుకంటే అంతకుముందు వరకు నేను కనీసం ఒక సాధారణ ప్రయాణికుడిగా కూడా ట్రావెల్ చేయలేదు.
శిక్షణ సమయంలో మీ ఇన్స్ట్రక్టర్ ప్రోత్సహించి, మీపై నమ్మకంతో ఫ్లైట్ని మొదటిసారి మీ చేతికి అప్పగించినప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది?
పైలట్గా నా జర్నీ ఒక అనుభవం. అది చాలా ప్రత్యేకంగా నిలిచిపోయింది. అదే నా మొదటి 'సోలో ఫ్లైట్ జర్నీ'. ఇలాంటి అనుభవం నా లైఫ్లో ప్రారంభ దశలోనే జరిగింది. నా ఇన్స్ట్రక్టర్ నుంచి లభించిన ప్రోత్సాహం, శిక్షణ కారణంగా నేను ఫ్లైట్ నడపడం చాలా త్వరగా నేర్చుకోగలిగాను.
పైలట్ కావడానికి ఏ కోర్సును ఎంచుకోవాలి? దాని కోసం ఎలా చదవాలి ?
పైలట్ కావడానికి మొదటి అర్హత గణితం, భౌతికశాస్త్రం సబ్జెక్టుల్లో 12వ తరగతి ఉత్తీర్ణత సాధించడం. ఆ తర్వాత మెడికల్ టెస్టులు పాస్ అవ్వాలి. ఆ తర్వాత విమానం శిక్షణను ప్రారంభించడానికి ముందు ఆరు డీజీసీఏ పేపర్లలో ఉత్తీర్ణత సాధించాల్సి ఉంటుంది. ఈ ట్రైనింగ్లో మెడికల్ టెస్టులతో పాటు అందులో భాగంగానే రెండు గంటలు ఫ్లైట్ నడపడం కూడా ఉంది. లైసెన్స్ పొందడానికి దీనిలో ఉత్తీర్ణత సాధించడం తప్పనిసరి. డీజీసీఏ లెసెన్స్ జారీ చేసిన తర్వాత ఎయిర్లైన్స్లో ఉద్యోగాలు పొందవచ్చు.
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