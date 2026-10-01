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YUVA : గిరిజన యువకుడి నుంచి పైలెట్​గా మారిన మనోజ్

చిన్ననాటి కలను చేరుకోడానికి ఇంటర్​ తర్వాత ఓ ప్రైవేట్​ సంస్థలో శిక్షణ తీసుకున్నాడు. గిరిజన యువకుడు పైలట్​గా మారి, ఎంతోమందికి ఆదర్శంగా నిలిచాడు. ప్రస్తుతం ప్రముఖ ఎయిర్​లైన్స్​​లో మనోజ్​ పైలెట్​గా ఎంపికయ్యాడు.

Pilot Manoj Selected as Prominent Airline
పైలెట్ అయి చిన్ననాటి కల నెరవేర్చుకున్న ​ మనోజ్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 1, 2026 at 7:49 PM IST

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Tribal Family Pilot Manoj : పైలట్ కావాలని చిన్ననాటి నుంచే కలలుగన్నాడు ఆ యువకుడు. అతని కలలకి తల్లిదండ్రులు రెక్కలు తొడిగారు. ఇంటర్‌ తర్వాత ఓ ప్రైవేటు సంస్థలో 6 నెలల పాటు కమర్షియల్‌ పైలట్‌ శిక్షణ తీసుకున్నాడు. పట్టుమని పాతికేళ్లు కూడా లేని ఆ యువకుడు అనుకున్నది సాధించి లక్ష్య సాధనకు ఏది అడ్డు రాదని నిరూపించాడు. గిరిజన కుటుంబంలో పుట్టి పైలట్‌గా మారి ఎంతోమందికి ఆదర్శంగా నిలిచాడు మనోజ్. ప్రస్తుతం ఓ ప్రముఖ ఎయిర్​లైన్స్​లో మనోజ్​ పైలెట్​గా ఎంపికయ్యాడు. మరి ఈ వృత్తిని ఎంచుకోవడానికి కారణాలు ఏంటో అతడ్నే అడిగి తెలుసుకుందాం.

పైలట్​ కావాలని కోరిక ఎందుకు కలిగింది?

పదో తరగతి పూర్తైన తర్వాత కెరీర్ అవకాశాలను చూస్తున్నప్పుడు పైలట్​ వృత్తి గురించి తెలిసింది. ఆ తర్వాత దీనిపై పరిశోధన చేస్తూ చేస్తూ ఈ కోర్స్​ నాకు సెట్​ అవుతుందని అప్పుడే డిసైడ్​ అయ్యాను.

గిరిజన యువకుడి నుంచి పైలెట్​గా మనోజ్​ జర్నీ (ETV Bharat)

ఈ రంగంలోకి రావడానికి మీ తల్లిదండ్రులను ఎలా ఒప్పించారు?

అమ్మనాన్నలు పెద్దగా చదువుకోలేకపోవడంతో ఉద్యోగం అంటే కేవలం ఇంజినీర్​, డాక్టర్​ అనే అనుకునేవారు. అవి కాకుండా కెరీర్​లో స్థిరపడటానికి ఇంకా అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలియదు. నేను పైలెట్​ గురించి ఎక్కువగా రీసెర్చ్​ చేసి, మా ఫ్రెండ్స్​ ఎంచుకున్న వృత్తిలో పోటీ ఎక్కువుందని చెప్పి అమ్మనాన్నను ఒప్పించాను. నేను కచ్చితంగా ఈ కోర్స్​ చేస్తాను అని చెప్పి వాళ్లకి ధైర్యాన్ని ఇచ్చాను.

ట్రైనింగ్​ తీసుకునే క్రమంలో ఎలాంటి సమస్యలు ఎదుర్కొన్నారు?

ఎక్కువ ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడ్డాము. ఎందుకంటే ట్రైనింగ్​ కోసం చాలా పెద్ద అమౌంట్​ చెల్లించాలంటే సాధ్యం కాలేదు. దానికోసం ఎడ్యుకేషన్​ లోన్​ ద్వారా పైలట్​ శిక్షణలో చేరాను. తర్వాత మూడు సార్లు లోన్​ రిజెక్ట్​ అయింది. దానివల్ల ట్రైనింగ్​ మధ్యలో ఆగిపోయింది. ఆ తర్వాత అన్నీ సెట్​ అయ్యాక తిరిగి ట్రైనింగ్​కి వెళ్లి నేర్చుకున్నాను.

ట్రైనింగ్​ సమయంలో మీ తల్లిదండ్రులు మిమ్మల్ని ఎలా ప్రోత్సహించారు?

శిక్షణా సమయంలో పనులన్నింటినీ నేను సకాలంలో పూర్తి చేసే మంచి ప్రతిభ చూపించాను. దానివల్ల అమ్మనాన్నల నుంచి సపోర్ట్​ వచ్చింది.

మొదటిసారి విమానం ఎక్కినప్పుడు ఎలా అనిపించింది?

అది నా జీవితంలో మరిచిపోలేని అనుభవం. మొదటిసారి ఫ్లైట్​లో ప్రయాణించినప్పుడు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంది. ఎందుకంటే అంతకుముందు వరకు నేను కనీసం ఒక సాధారణ ప్రయాణికుడిగా కూడా ట్రావెల్​ చేయలేదు.

శిక్షణ సమయంలో మీ ఇన్​స్ట్రక్టర్​ ప్రోత్సహించి, మీపై నమ్మకంతో ఫ్లైట్​ని మొదటిసారి మీ చేతికి అప్పగించినప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది?

పైలట్​గా నా జర్నీ ఒక అనుభవం. అది చాలా ప్రత్యేకంగా నిలిచిపోయింది. అదే నా మొదటి 'సోలో ఫ్లైట్​ జర్నీ'. ఇలాంటి అనుభవం నా లైఫ్​లో ప్రారంభ దశలోనే జరిగింది. నా ఇన్​స్ట్రక్టర్ నుంచి లభించిన ప్రోత్సాహం, శిక్షణ కారణంగా నేను ఫ్లైట్​ నడపడం చాలా త్వరగా నేర్చుకోగలిగాను.

పైలట్ కావడానికి ఏ కోర్సును ఎంచుకోవాలి? దాని కోసం ఎలా చదవాలి ?

పైలట్​ కావడానికి మొదటి అర్హత గణితం, భౌతికశాస్త్రం సబ్జెక్టుల్లో 12వ తరగతి ఉత్తీర్ణత సాధించడం. ఆ తర్వాత మెడికల్​ టెస్టులు పాస్​ అవ్వాలి. ఆ తర్వాత విమానం శిక్షణను ప్రారంభించడానికి ముందు ఆరు డీజీసీఏ పేపర్లలో ఉత్తీర్ణత సాధించాల్సి ఉంటుంది. ఈ ట్రైనింగ్​లో మెడికల్​ టెస్టులతో పాటు అందులో భాగంగానే రెండు గంటలు ఫ్లైట్​ నడపడం కూడా ఉంది. లైసెన్స్​ పొందడానికి దీనిలో ఉత్తీర్ణత సాధించడం తప్పనిసరి. డీజీసీఏ లెసెన్స్​ జారీ చేసిన తర్వాత ఎయిర్​లైన్స్​లో ఉద్యోగాలు పొందవచ్చు.

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