ఈ 4 నదుల్లో నీళ్లు తాగితే అంతే - కలవరపెడుతున్న పీసీబీ నివేదిక
Manjeera Records Highest Water Pollution : రాష్ట్రంలోని నదులన్నింటి కంటే మంజీరాలో కాలుష్య ప్రభావం తీవ్రంగా ఉందని కాలుష్య నియంత్రణ మండలి నివేదిక పేర్కొంది.
Published : November 2, 2026 at 3:51 PM IST
కాలుష్య ప్రభావిత నదీ ప్రాంతాల జాబితాను సీపీసీబీ(కేంద్రకాలుష్యనియంత్రణ మండలి) సవరించింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నాలుగు ప్రాంతాలను ఈ జాబితా నుంచి తొలగించింది. అయినప్పటికీ కృష్ణా, గోదావరి, మంజీరా, మూసీ నదులు ఇంకా కాలుష్య కోరల్లోనే ఉన్నాయి. వీటిలో ఆక్సిజన్ ప్రమాదకరంగా ఉన్నట్లు నివేదిక పేర్కొంది. అన్నిటి కంటే మంజీరో కాలుష్య ప్రభావం అధికంగా ఉంది.
2002లో రాష్ట్రంలో 9 కాలుష్య ప్రభావిత ప్రాంతాలను కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి గుర్తించింది. అయితే సవరించిన నివేదికలో అందులోని నాలుగింటిని తొలగించినట్లుగా రాష్ట్ర పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు(పీసీబీ) ప్రభుత్వానికి సమర్పించిన నివేదికలో పేర్కొంది.
కాలుష్య జాబితా నుంచి తొలిగించినవి ఇవే
ఈ మేరకు నక్కవాగు, కిన్నెరసాని, కరకవాగు, మున్నేరు నదీ ప్రాంతాలను కాలుష్య జాబితా నుంచి సీపీసీబీ తొలగించినట్లు వివరించింది. మిగిలిన ఐదింటిలో మానేరు నుంచి శాంపిల్స్ సేకరణకు నీటి లభ్యత లేదని పేర్కొంది. రాష్ట్రంలోని నదులు, చెరువులు, బోరుబావులు, మురుగునీటి శుద్ధి కేంద్రాలు, డ్రైనేజీలు ఈ విధంగా మొత్తం 57 ప్రాంతాల నుంచి 580 నీటి శాంపిల్స్ను సేకరిస్తున్నట్లుగా తెలిపింది.
పరిమితి దాటుతున్న బీఓడీ
నదుల వారీగా బయలాజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ వివరాల్ని కాలుష్య నియంత్రణ మండలి ప్రభుత్వానికి నివేదించింది. దాని ప్రకారం- నదీ జలాల నాణ్యతను నిర్ణయించే కీలక ప్రమాణాల్లో ఒకటైన బీఓడీ(బయో ఆక్సిజన్ డిమాండ్) పరిమితి దాటుతోంది. సాధారణంగా మంచి నాణ్యత కలిగిన నదీ జలాలైతే లీటరు నీటిలో బీఓడీ 3 మిల్లీ గ్రాముల్లోపు ఉండాలి.
మంజీరాలో 3 రెట్లు అధికం : సింగూరు నుంచి పాపన్నపేట వరకు మంజీరా నదిలో బయలాజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ మూడు రెట్లు అధికంగా 12 మిల్లీ గ్రాములకు చేరింది.
మూసీలో రెండింతలు అధికం : బాపూఘాట్ నుంచి కృష్ణా నదిలో కలిసే వాడపల్లి వరకు మూసీ నదిలోని బయాలాజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్(బీవోడీ) రెండింతలు అధికమై 9 మిల్లీ గ్రాములుగా రికార్డ్ అయింది.
కృష్ణా, గోదావరిలోనూ డేంజర్ లెవల్స్ : గద్వాల వంతెన నుంచి వాడపల్లి వరకు కృష్ణా నదిలో పొచ్చెర జలపాతం నుంచి బూర్గంపహాడ్ వరకు గోదావరిలో బయాలాజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ పరిమితి కంటే అధికంగా 3.6 మి.గ్రా. చొప్పున నమోదైంది.
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