యూఎస్లో విజయవాడ యువకుడు మృతి - ఉద్యోగంలో చేరడానికి ముందు రోజే ప్రమాదం
స్కై డైవింగ్ చేస్తూ 30 అడుగుల ఎత్తు నుంచి కిందపడిన మణిచంద్రతేజ - తీవ్రంగా గాయపడి మృతి - మృతదేహాన్ని హైదరాబాద్కు తరలించేందుకు చర్యలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 9:53 AM IST
Manichandra Teja Gaddam Dies In An Accident In The Us : అమెరికాలోని మసాచుసెట్స్లోని ఆరంజ్ పట్టణంలో స్కైడైవింగ్ కేంద్రం వద్ద ఈ నెల 12న జరిగిన ప్రమాదంలో తెలుగు యువకుడు మృతి చెందారు. విజయవాడలో పుట్టి పెరిగిన మణిచంద్ర తేజ గడ్డం (28) స్కైడైవింగ్ చేసి కిందకు దిగుతున్న సమయంలో బలమైన గాలులు వీయడంతో 30 అడుగుల ఎత్తు నుంచి కింద పడిపోయి దుర్మరణం పాలయ్యారు. ఇంటర్ వరకు విజయవాడలో చదివిన తేజ హైదరాబాద్లో ఇంజినీరింగ్ అనంతరం అమెరికా వెళ్లి ఉద్యోగం సంపాదించారు.
సోమవారం ఉదయం కొత్త కొలువులో చేరాల్సి ఉండగా ఆదివారం సాయంత్రం జరిగిన ప్రమాదంలో మృతి చెందారు. విజయవాడ రూరల్ మండలం రామవరప్పాడుకు చెందిన గడ్డం ప్రసాద్, ఉమాదేవి దంపతులకు ఇద్దరు కుమారులు. ప్రసాద్ ప్రైవేట్ ఉద్యోగం చేసేవారు. అనారోగ్యం కారణంగా ఉద్యోగం మానేసి ఇంటి వద్దే ఉంటున్నారు. తల్లి గృహిణి. మణిచంద్ర తేజ కరెన్సీనగర్లోని కెనడీ కాన్వెంట్లో 8వ తరగతి వరకు చదివారు. 9, 10 తరగతులు ప్రసాదంపాడులోని వివేకానంద స్కూలులో, ఇంటర్మీడియట్ ఎన్నారై కళాశాలలో పూర్తి చేశారు. కుమారుడి ఉన్నత చదువుల నిమిత్తం తల్లిదండ్రులు హైదరాబాద్కు నివాసం మార్చారు. అక్కడ శంకరపల్లిలోని ఇక్ఫాయి విశ్వవిద్యాలయంలో బీటెక్ చదివారు. 2022 ఆగస్టులో ఎంఎస్ చదివేందుకు అమెరికా వెళ్లారు. బోస్టన్లోని నార్త్ ఈస్ట్రన్ విశ్వవిద్యాలయంలో ఎంఎస్ పూర్తి చేశారు. 2024లో ఉద్యోగంలో చేరారు. ఇటీవల క్లావియా అనే ప్రముఖ కంపెనీలో కొత్తగా ఉద్యోగం వచ్చింది. సోమవారం ఉదయం విధుల్లో చేరాల్సి ఉండగా.. ఆదివారం సాయంత్రం జరిగిన ప్రమాదంలో కన్నుమూశారు.
విద్యా రుణం తీరకుండానే: మణిచంద్ర తేజ చదువు నిమిత్తం తల్లిదండ్రులు హైదరాబాద్లోని ఓ ప్రైవేట్ బ్యాంకులో రూ.50 లక్షల వరకు అప్పు తీసుకున్నారు. ఉద్యోగం వచ్చాక అప్పు తీర్చాలని నిర్ణయించుకున్నారు. మంచి ఉద్యోగం వచ్చిందన్న ఆనందాన్ని అనుభవించకుండానే తేజ దుర్మరణం పాలయ్యారు. అందివచ్చిన కొడుకు మరణించాడన్న వార్త తెలిసి తల్లిదండ్రులు బోరున విలపించారు. భౌతిక కాయాన్ని హైదరాబాద్ పంపించేందుకు అమెరికాలోని స్నేహితులు, బంధువులు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు. ఫండ్ రైజింగ్ మొదలుపెట్టారు.
సోమవారం కొడుకు కొత్త ఉద్యోగంలో చేరిన ఆనంద క్షణాలను పంచుకుంటాడని ఎదురుచూసిన ఆ తల్లిదండ్రులకు, ఆదివారం రాత్రి అమెరికా నుంచి వచ్చిన ఫోన్ కాల్ శరాఘాతంలా తగిలింది. తమను సాకుతాడనుకున్న కొడుకు అనంత లోకాలకు వెళ్లిపోయాడన్న వార్త విని ఆ తల్లిదండ్రులు బోరున విలపిస్తున్నారు. అందివచ్చిన కొడుకును కోల్పోయి, గుండె పగిలి రోదిస్తున్న ఆ తల్లిదండ్రుల ఆవేదనను చూసి స్థానికులు కంటతడిపెట్టారు. ప్రస్తుతం తేజ భౌతిక కాయాన్ని హైదరాబాద్లోని తల్లిదండ్రుల వద్దకు చేర్చేందుకు అమెరికాలోని స్నేహితులు, బంధువులు ఫండ్ రైజింగ్ (సహాయ నిధి) ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
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