బంగినపల్లి రాకతో బాటసింగారానికి కొత్త కళ
బాటసింగారం పండ్ల మార్కెట్లో ఏటా రికార్డు స్థాయిలో వ్యాపారం - బాటసింగారం నుంచే వివిధ రాష్ట్రాలకు ఎగుమతులు - అన్ని రకాల్లోకెల్లా బంగినపల్లి మామిడికే డిమాండ్ ఎక్కువ
Published : May 12, 2026 at 12:53 PM IST
Bata Singaram Fruit Market : ఎండాకాలం వచ్చిందంటే చాలు మామిడికి డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొనుగోలుదారులంతా పచ్చళ్లు పెట్టుకోవడానికి, తినటానికి భారీ మొత్తంలో తీసుకుని వెళ్తారు. వేసవిలో ఎక్కడ చూసినా మామిడి పండ్లే కళ్ల ముందు కనిపిస్తుంటాయి. వాటిని చూడగానే కొనేయాలి అన్నంత కోరిక కలుగుతుంది. ప్రస్తుతం రంగారెడ్డి జిల్లా అబ్దుల్లాపూర్మెట్ మండలం బాటసింగారం పండ్ల మార్కెట్ కూడా మామిడి పండ్లతో మెరిసిపోతోంది. ఇక్కడ మామిడిలో దాదాపు అన్ని రకాలు లభిస్తాయి.
ఏటా రికార్డు స్థాయిలో వ్యాపారం : ఈ మార్కెట్లో ఏడాది పొడవునా రకరకాల పండ్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. వ్యాపారులంతా ఇక్కడే కొనుగోలు చేస్తుంటారు. ప్రజలకు ఎక్కువ మొత్తంలో కావాల్సి వచ్చినప్పుడు కూడా ఇక్కడికే వచ్చి కొనుకుని వెళ్తారు. ఇది గడ్డిఅన్నారం వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ కిందికి వస్తుంది. ఈ మార్కెట్కు ప్రస్తుతం మామిడి కాయలు వెల్లవలా వస్తున్నాయి. ఆ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఏటా మామిడి సీజన్లో రికార్డు స్థాయిలో వ్యాపారం జరుగుతోంది.
వేల క్వింటాల్లో మామిడి సరఫరా : ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో ఈ మామిడి పండ్ల వ్యాపారం అంతంత మాత్రంగానే జరిగింది. కానీ ప్రస్తుతం అది ఊపందుకుంది. ఇప్పుడు రోజూ దాదాపు వెయ్యి వాహనాల్లో 19 వేల క్విటాళ్లు ఈ మార్కెట్కు వస్తున్నాయి. ఇప్పటివరకు ఈ సీజన్లో ఇప్పటివరకు 7,93,067 క్వింటాళ్ల మామిడి క్రయవిక్రయాలు జరిగాయి. ఇదే జోరుతో వెళ్తే ఈ సీజన్లో మళ్లీ రికార్డు స్థాయిలో వ్యాపారం జరుగుతుంది.
ఈ మార్కెట్ నుంచి వివిధ రాష్ట్రాలకు ఎగుమతి : ప్రతి సంవత్సరం ఈ మార్కెట్కు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి మామిడి కాయలు వస్తుంటాయి. ఇక్కడి నుంచి ఆ మామిడి కాయలు రాజస్థాన్, పంజాబ్, ఉత్తర్ప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, గుజరాత్, దిల్లీ, హరియాణాలకు ఎగుమతి అవుతాయి. అలాగే ఏపీ, తెలంగాణలోనూ వీటిని స్థానిక అవసరాల కోసం ఇక్కడి వ్యాపారులు కొనుగోలు చేస్తుంటారు. ఇక్కడికి రకరకాల పండ్లు సరఫరా అవుతుంటాయి. వాటన్నింటిలో ఎక్కువగా మామిడి పండ్లే 69 శాతం బాటసింగారం మార్కెట్కు వస్తుంటాయి. వివిధ జిల్లాల్లోని మామిడి తోటల నుంచి పంటను తెచ్చి విక్రయిస్తుంటారు.
బంగినపల్లికే అధిక డిమాండ్ : నిన్న సోమవారం బాటసింగారం పండ్ల మార్కెట్కు 1,024 వాహనాల్లో సుమారు 19,177 క్వింటాళ్ల మామిడి కాయలు విక్రయానికి వచ్చాయి. అందులో అగ్రభాగం బంగినపల్లి రకమే. ఈ రకం ధర గరిష్ఠంగా టన్నుకు రూ.44,000, కనిష్ఠంగా రూ.11,000, సగటున రూ.22,000 పలికింది. అలాగే హిమాయత్ రకం గరిష్ఠంగా రూ.1,22,000, కనిష్ఠంగా రూ.33,000, సగటున రూ.66,500 పలికింది.
సాఫీగా పండ్ల క్రయవిక్రయాలు : బాటసింగారం పండ్ల మార్కెట్లో క్రయవిక్రయాలు సాఫీగా సాగేందుకు చర్యలు చేపట్టడంతో ఆదరణ పెరుగుతోంది. రైతులకు గిట్టుబాటు ధర లభించేలా నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారని గడ్డిఅన్నారం వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ ఛైర్మన్ చిలుక మధుసూదన్రెడ్డి తెలిపారు.
