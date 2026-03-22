మామిడి పండ్ల సీజన్ వచ్చేసింది - పండ్ల మార్కెట్​లో సందడి మొదలైంది

హైదరాబాద్‌ మార్కెట్‌కి తరలివస్తున్న మామిడి - మొదటిదఫాలో ఆశాజనకంగా మామిడి ధరలు - మంచి ధర లభించడంపై సాగుదారుల హర్షం - కొహెడ మార్కెట్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని విజ్ఞప్తి

GADDIANNARAM FRUIT MARKET (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 22, 2026 at 9:10 AM IST

Mango Season in Hyderabad : ఫ్రూట్‌ కింగ్‌ మామిడి సీజన్‌ రానే వచ్చింది. మార్కెట్లో మామిడి హవా మొదలైంది. హైదరాబాద్ శివారు ప్రాంతమైన బాటసింగారంలోని గడ్డి అన్నారం పండ్ల మార్కెట్‌కు మామిడి కాయల రాక క్రమంగా పెరుగుతోంది. రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద పండ్ల మార్కెట్‌ కావడంతో రైతులు, వర్తకులు, చిరు వ్యాపారులు, వినియోగదారులతో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. ఈ ఏడాది ధరలు కొంత ఆశాజనకంగా ఉండటంతో క్రయ, విక్రయాలు ఊపందుకుంటున్నాయి. వేసవి ఎండలు పెరుగుతుండటంతో మామిడితో పాటు ఇతర పండ్ల విక్రయాలు కూడా జోరుగా సాగుతోన్నాయి.

దక్షిణ భారతదేశంలో అతిపెద్ద మార్కెట్‌ కావడంతో ఉగాది ముందు రోజు నుంచి రైతులు, వర్తకులు, చిరు వ్యాపారులు, వినియోగదారులతో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. ఈ ఏడాది మామిడి సీజన్ ఇటీవల ఆరంభం కావడం వల్ల ధరలు మంచి ఆశాజనకంగా ఉండటంతో క్రయ, విక్రయాలు ఊపందుకుంటున్నాయి. వేసవి ఎండలు పెరుగుతుండటంతో మధుర ఫలం మామిడితో పాటు పుచ్చకాయలు, కర్భూజ, నారింజ, సపోట, ద్రాక్ష, స్ట్రాబెర్రీ, దానిమ్మ పండ్లను కొనేందుకు ప్రజలు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.

పాలమూరు రైతుల అమ్మకాలు : రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల మామిడి పంట చేతికి రావడంతో మార్కెట్లకు రైతులు తరలివస్తున్నారు. దీంతో మామిడి రాక సందర్భంగా మార్కెట్లు కళకళలాడుతున్నాయి. ఉగాది పండుగ నుంచి హైదరాబాద్ శివారు ప్రాంతం బాటసింగారంలోని పండ్ల మార్కెట్ ప్రాంగణంలో సందడి నెలకొంది. ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాలోని పలు గ్రామాల నుంచి రైతులు మామిడిని తీసుకొచ్చి మార్కెట్‌లో అమ్ముతున్నారు.

"మా పంటకు మరో రెండు నెలలు కూడా ఈ తరహా ధరలే ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే అధిక మొత్తంలో పంట నష్టం జరిగింది. భారీ వర్షాలు వల్ల పూత రాలి పోయి దిగుబడి తగ్గింది. ఇదే ధరను అలానే కొనసాగించి రైతులను ఆదుకోవాలని కోరుకుంటున్నా" -జి.కుర్మయ్య, మామిడి రైతు, కుడికిల్ల, నాగర్​కర్నూల్​

రైతులకు ఆశాజనకంగా ధర : ఒక్కరోజే 100 పైగా లారీల్లో సరుకు అమ్మకానికి రావడంతో వేలం పాటలో రైతులకి మంచిధర లభించింది. ఈ ఏడాది వర్షాలు, మంచు వంటి ప్రతికూల పరిస్థితుల నేపథ్యంలో పూత, పిందె, కాయ వివిధ దశల్లో తెగుళ్లు, చీడపీడల ప్రభావంతో దిగుబడులు గణనీయంగా తగ్గిపోయాయి. తొలిదఫాలో ధరలు ఆశాజనకంగా రైతుకు స్వాగతం పలికాయి.

ఈసారి తగ్గిన మామిడి దిగుబడి : గతేడాదితో పోలిస్తే ఈ సంవత్సరం మామిడి సీజన్​పై రైతులు, వర్తక వర్గాలు ఆశలు పెట్టుకున్నారు. ఈ ఏట వాతావరణ పరిస్థితి సరిగ్గా లేకపోవడంతో చాలా వరకు దిగుబడి తగ్గింది. సీజన్‌ నిరాశతో మొదలైనా వచ్చిన కాస్త పంటకైనా మంచి ధర లభిస్తుండటంతో కర్షకులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. త్వరలో పెద్ద మొత్తంలో సరుకు వచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. హానికారక రసాయనాలతో మాగబెట్టే పండ్లపై దృష్టిసారించిన అధికారులు వాటి కట్టడికి విస్తృతంగా తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు.

"ఈసారి చాలా తక్కువగా దిగుబడి వచ్చింది. మామిడి పంట ఈసారి గణనీయంగా తగ్గింది, కాయలు లేవు. గత సంవత్సరంతో పోల్చితే ఈసారి 70 నుంచి 80 శాతం కాయలు లేవు. అయినా ఇప్పుడు కల్పిస్తున్న ధర లాభదాయకంగానైతే లేదు. వర్షాలు ఎక్కువగా పడ్డాయి. దీంతో పాటు మంచు కూడా కురిసింది. ఎన్ని మందులు పిచికారి చేసిన పూత, పిందెలు రాలిపోయాయి. దానివల్ల రైతులు బాగా నష్టపోయారు" -మల్లేష్, మామిడి రైతు, ముష్టిపల్లి, నాగర్​కర్నూల్​

"ఈసారి పంట చాలా తక్కువగా ఉంది. సీజన్​ ఇప్పుడిప్పుడే మొదలైంది. ధర మాత్రం పర్వాలేదు మంచిగానే ఉంది. కాకపోతే ఈ మార్కెట్​ దూరమైనందున కొహెడ మార్కెట్​ తొందరగా అందుబాటులోకి తెస్తే మంచిది. మార్కెట్​కు మామిడి కాయల కోసం వచ్చి కొనుగోలు చేసే వారికి అమ్మేవారికి దూరం ఉండటం వల్ల చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. కొహెడ మార్కెట్​ త్వరగా అందుబాటులోకి తెస్తే చాలా బాగుంటుంది" -అఖీల్ అహ్మద్, మామిడి వ్యాపారి, గడ్డిఅన్నారం పండ్ల మార్కెట్, బాటసింగారం, హైదరాబాద్

