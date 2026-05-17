ఆసియాలోనే అతిపెద్ద మ్యాంగో మార్కెట్‌ వెలవెల - 'నున్న'లో ఉపాధి లేక కూలీల ఇబ్బందులు

నున్న మార్కెట్‌పై మండల స్థాయి మండీల ప్రభావం - స్థానికంగానే సరకు అమ్మేసుకుంటున్న రైతులు - ఉపాధి లేక ఇబ్బందులు పడుతున్న కూలీలు

Mango Market Problems at Nunna in NTR Disrict
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 17, 2026 at 7:42 PM IST

Mango Market Problems at Nunna in NTR Disrict: నున్న మార్కెట్ మామిడి వ్యాపారానికి పెట్టింది పేరు. మామిడి ఎగుమతులు, దిగుమతులు, వాహనాల రాకపోకలు, వ్యాపారులు, రైతులు, కూలీలతో సందడే సందడి. గతమెంతో ఘనంగా ఉన్నా ఇప్పుడు పరిస్థితి మారిపోయింది. ఎప్పుడూ కళకళలాడే మార్కెట్ ప్రస్తుతం వెలవెలబోతోంది. నున్న మార్కెట్ ప్రాభవం కోల్పోవడానికి కారణాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఆసియాలోనే అతి పెద్ద మ్యాంగో మార్కెట్: ఆసియా ఖండంలోనే అతిపెద్ద మ్యాంగో మార్కెట్‌గా పేరుగాంచింది విజయవాడ శివార్లలోని నున్న. ఇక్కడి నుంచి దేశ నలుమూలలకు పెద్దఎత్తున మామిడి ఎగుమతులు సాగేవి. దాదాపు 26 ఏళ్లు ఓ వెలుగు వెలిగిన మార్కెట్ ఇప్పుడు కళావిహీనంగా మారింది. 2016 నుంచి వ్యాపారం తగ్గుతూ వస్తుండగా నేడు పూర్తిగా కుంటుపడింది. వ్యాపారులు దుకాణాలు వదిలేయడంతో ఖాళీగా దర్శనమిస్తున్నాయి. గతంలో కూలీలకు చేతినిండా పనిదొరకగా ఇప్పుడు ఉపాధే లేకుండా పోయింది. 24 ఎకరాల సువిశాల ప్రాంగణంలో కొలువుదీరిన మార్కెట్‌ వ్యాపారం లేక బోసిపోయింది. ఫలితంగా విగ్రహాలు, ఫర్నీచర్ దుకాణాలు వెలిశాయి.

దుకాణాల నిర్వహణకు ఆసక్తి చూపని వ్యాపారులు: పదేళ్ల క్రితం వరకు దిల్లీ, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్, పంజాబ్, హరియాణా, బిహార్, మహారాష్ట్రకు మామిడి ఎగుమతులు జరిగేవి. సీజన్‌లో రోజుకు 200 లారీలు రాకపోకలు సాగించేవి. బంగినపల్లి, రసాలు, తోతాపురి 70 వేల టన్నుల వరకు ఎగుమతయ్యేవి. ప్రస్తుత సీజన్ మొత్తంలో 10 వేల టన్నుల మామిడి ఎగుమతవ్వడం గగనమైపోయింది. మార్కెట్‌కు నాణ్యమైన మామిడి సరకు రాకపోవడం వ్యాపారానికి గండి కొట్టింది. దుకాణాల నిర్వహణకు వ్యాపారులు ఆసక్తి చూపడం లేదు.

సిండికేట్‌గా ఏర్పడిన స్థానిక వ్యాపారులు: గతంలో నున్న మార్కెట్​లో మొత్తం 88 దుకాణాలు ఉండగా వాటి సంఖ్య ప్రస్తుతం 25కి పడిపోవడం ఆందోళనకరం. నున్న మ్యాంగో మార్కెట్‌పై మండల స్థాయి మండీల ప్రభావం బాగా పడింది. గతంలో ఖమ్మం, ఉమ్మడి కృష్ణా, ఉభయ గోదావరి జిల్లాల నుంచి రైతులు భారీగా మార్కెట్‌కు వచ్చేవారు. అయితే ఆయా జిల్లాల్లో స్థానిక వ్యాపారులు సిండికేట్‌గా ఏర్పడి మండీలు పెట్టారు. ఫలితంగా రైతులు దూరంగా ఉన్న నున్న మార్కెట్‌కు రావడం మానేసి స్థానికంగా విక్రయిస్తున్నారు. మండీల వ్యాపారాన్ని నివారిస్తేనే నున్న మార్కెట్‌కు పూర్వవైభవం వస్తుందనేది వ్యాపారుల మాట.

స్థానిక మార్కెట్ల ప్రభావం: మామిడి పంటకు ప్రసిద్ధి చెందిన నూజివీడు ప్రాంతంలో ఈదర, శోభనాపురం, గణపవరం, మైలవరం, రెడ్డిగూడెం, విస్సన్నపేట ప్రాంతాల్లో వెలిసిన స్థానిక మార్కెట్లు నున్న మార్కెట్ పై ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయి. రైతులు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల దూరంలోని నున్న మార్కెట్‌కు తీసుకురాకుండా స్థానికంగా అమ్మేసుకుంటున్నారు. కూలీల కోత ఖర్చు, రవాణా ఖర్చు పెరగడంతో మామిడి రైతులు నున్న మామిడి మార్కెట్‌కు సరకును తీసుకురావడానికి వెనుకడుగు వేస్తున్నారు.

మరోవైపు నున్న మార్కెట్‌ను వసతుల లేమి వెంటాడుతోంది. దీని ప్రభావం వ్యాపార కార్యకలాపాలపై పడుతోంది. నున్న మామిడి మార్కెట్‌ను మైలవరానికి తరలిస్తే వచ్చే ఏడాదికైనా వ్యాపారం పుంజుకుంటుందని వ్యాపారులు, రైతులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

"పలు జిల్లాల్లోని స్థానిక వ్యాపారులు సిండికేట్‌గా ఏర్పడి మండీలు పెట్టారు. ఫలితంగా రైతులు దూరంగా ఉన్న నున్న మార్కెట్‌కు రావడం మానేసి స్థానికంగా విక్రయిస్తున్నారు. దీంతో ఉపాధి లేక కూలీలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. నున్న మార్కెట్​లో మొత్తం 88 దుకాణాలు ఉండగా వాటి సంఖ్య ప్రస్తుతం 25కి పడిపోయింది. మండీల వ్యాపారాన్ని నివారిస్తేనే నున్న మార్కెట్‌కు పూర్వవైభవం వస్తుందని మేమంతా కోరుతున్నాం."-మామిడి రైతులు

