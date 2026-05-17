ETV Bharat / state

ఒకేచోట 300కు పైగా మామిడి రకాలు - ఈ 'మ్యాంగోమేళా'కు వెళితే పండ్ల జాతరే

సంగారెడ్డి ఫల పరిశోధన స్థానంలో మ్యాంగో మేళా -అబ్బురపరిచిన 300 పై చిలుకు మామిడి రకాలు - మామిడి రకాలు తెలియజేయాలనే సంకల్పంతో కార్యక్రమం - 60 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా వజ్రోత్సవ వేడుకలు

Sangareddy Mango Mela 2026
Sangareddy Mango Mela 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 17, 2026 at 8:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Sangareddy Mango Mela 2026 : సంగారెడ్డి ఫల పరిశోధన కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేసిన మ్యాంగోమేళా సందర్శకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. సుమారు 300 పైచిలుకు జాతులకు చెందిన మామిడి రకాలను ప్రదర్శించారు. రైతులు, వ్యాపారులు, విద్యార్థులు పాల్గొని మామిడి రకాలపై అవగాహన పొందారు. మామిడి ప్రాసెస్ ఉత్పత్తులను ప్రదర్శించారు. భవిష్యత్‌ తరాలకు మేలైన మ్యాంగో జాతులను అందించాలనే ఉద్దేశంతోనే పని చేస్తున్నామని నిర్వాహకులు తెలిపారు.

300 రకాల మామిడి పండ్ల జాతర : పండ్లలో రారాజు మామిడి. మహా అయితే మనకు ఓ పది వెరైటీలు తెలిసి ఉంటాయి. కానీ సుమారు 300కు పైగా రకాలను ఒకే చోట చూస్తే ఆ అనుభూతి వర్ణనాతీతం. అలాంటి ప్రదర్శనే సంగారెడ్డి ఫల పరిశోధన కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేశారు. రసాల్లో హిమాయత్‌, చెరుకు రసం, నవనీతం, అమ్రాపాలి, మల్లిక కోత రకాల్లో కేసర్‌, హిమాయత్‌ పసంద్‌, దసేరి వంటి రకాలు రంగుల్లో సింధూర, సిర్సేసన్‌, లాల్‌మునీ పచ్చళ్ల రకాల్లో ఆమిని, తెల్లగులాబీ, అత్తరు సాయబ్‌ వంటి రకాలు ప్రదర్శనలో కొలువుదీరాయి.

ప్రదర్శనకు వచ్చిన రైతులు సైతం తమ తోటల్లో ఇలాంటి రకాలను నాటేందుకు ఆసక్తి కనబరిచారు. మేలైన జాతిని ఎంపిక చేసుకుని తమ తోటల్లో నాటుకుంటామని ధీమాగా చెబుతున్నారు. ఇన్ని రకాలను ఒకే చోట చూడటం మధురానుభూతి కలిగించిందని వీక్షకులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. మామిడిలో సుమారు 50 గ్రాముల నుంచి కిలోన్నర వరకూ ఉన్నాయని చెప్పారు. విద్యార్థులు సైతం ప్రదర్శనలో పాల్గొని చాలా నేర్చుకున్నామని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.

"ఎనిమిది ఏళ్లుగా 3 ఎకరాల్లో మామిడి తోట సాగు చేస్తున్నాను. పంటను నేరుగా కస్టమర్లకు అమ్ముకోవడం జరుగుతుంది. మామిడి సాగు మెళకువలు మరింత తెలుసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మ్యాంగోమేళాను సందర్శించడం జరిగింది. ఇక్కడ పలు రకాల మామిడి రకాలను గురించి తెలుసుకున్నాం. ఏ వెరైటీకి మార్కెట్​లో మంచి గిరాకీ ఉందనే విషయాలను తెలుసుకున్నాం. చీడపీడలు తట్టుకునే మామిడి రకాలను ఎంచుకుంటే రైతుకు లాభసాటిగా ఉంటుంది. ఇలాంటి స్టాల్స్​ మున్ముందు మరిన్ని పెట్టాలని కోరుతున్నాం. ప్రభుత్వం దళారీ వ్యవస్థను నిర్మూలించి రైతులకు మామిడి సాగును లాభసాటిగా చేయాలని కోరుతున్నాం"- మామిడి మేళాకు వచ్చిన రైతులు

రైతులకు కొత్త సాగు పద్దతులపై అవగాహనే లక్ష్యంగా : రైతులకు నూతన సాంకేతిక పద్ధతుల్లో మామిడి సాగుపై అవగాహన కల్పించడమే ఈ ప్రదర్శన ముఖ్య లక్ష్యమని అధికారులు చెప్పారు.సాగుదారులకు తక్కువ ధరలోనే కావాల్సిన మెుక్కలను నర్సరీలో పెంచి అందిస్తున్నామన్నారు. రైతు సేవలో సంగారెడ్డి మామిడి ఫల పరిశోధన స్థానం అరవై ఏళ్ల ప్రస్థానాన్ని వజ్రోత్సవ వేడుకల వేళ శాస్త్రవేత్తలు, సిబ్బంది గుర్తుచేసుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి మామిడి రైతులు, పలువురు ఔత్సాహికుల నుంచి విశేష స్పందన లభించింది. చాలా మంది సందర్శకులు వచ్చి ఆసక్తిగా పలు మామిడి రకాల గురించి వివరంగా తెలుకున్నారు. ఆయా మ్యాంగో రకాలకు సంబంధించిన వివరాలను అధికారులు వివరించారు. విద్యార్థులు సైతం ప్రదర్శనలో ఉత్సాహంగా పాల్గొని పలు విషయాలు తెలుసుకున్నారు.

" ఈ మ్యాంగో మేళాలో 300కు పైగా మామిడి రకాలను ప్రదర్శించాము. ఇక్కడ ఉన్న వాటికి ప్రత్యేకత ఏంటంటే రుచి, రంగు ఇలా అనేక అంశాల్లో దేనికవే ప్రత్యేకంగా ఉన్నాయి. మామిడిలో ఉన్న వివిధ రకాల వెరైటీలను ఈ ప్రదర్శనలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. వీటికి సంబంధించిన మొక్కలు కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి. మార్కెటింగ్​, ఎగుమతి ఈ విషయాలపై రైతులకు అవగాహన కల్పించేందుకు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశాం."- అధికారులు

తాజా ద్రాక్షలు కావాలా నాయనా - అక్కడికి వెళ్తే ఫ్రీగా టేస్ట్ చేసి కొనుక్కోవచ్చు

సందడిగా మొదలైన గ్రాండ్‌ నర్సరీ మేళా - ఈసారి మరిన్ని కొత్త రకం మొక్కలు

TAGGED:

MANGO MELA IN SANGAREDDY DIST
SANGAREDDY MANGO MELA 2026
FRUIT RESEARCH INSTITUTE SANGAREDDY
SANGAREDDY MANGO MELA 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.