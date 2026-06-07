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వ్యాపారుల దందా - మామిడి రైతులకు కన్నీళ్లే నిండా

కష్టాలు చుట్టుముట్టి నష్టాలు మూటగట్టి - మామిడి రైతులను దగా చేస్తున్న వ్యాపారులు

​Chittoor Mango Farmers Problems
​Chittoor Mango Farmers Problems (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 6:50 PM IST

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​Chittoor Mango Farmers Issues : రైతన్న కష్టం మట్టిపాలవుతోంది. ఆరుగాలం శ్రమించి పండించిన మామిడి పంటకు గిట్టుబాటు ధర దక్కక అన్నదాత విలవిలలాడుతున్నాడు. ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా మామిడి రైతుల పరిస్థితి దయనీయంగా మారింది. ఓ వైపు గుజ్జు పరిశ్రమలు పూర్తిస్థాయిలో తెరచుకోకపోవడం, మరోవైపు మండీ వ్యాపారుల నిలువు దోపిడీ వెరసి కర్షకులకు కన్నీళ్లు మిగులుస్తున్నాయి.

ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాలో మామిడి కాయలకు మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది. జిల్లా వ్యాప్తంగా మొత్తం 48 మామిడి గుజ్జు పరిశ్రమలు (పల్ప్ ఫ్యాక్టరీలు) ఉన్నాయి. సీజన్ మొదలైనా ఇందులో సగం పరిశ్రమలు కూడా ఇంకా తెరచుకోలేదు. కేవలం చిత్తూరు పరిధిలో 31 పరిశ్రమలకు గాను, కేవలం 16 కంపెనీలు మాత్రమే ఉత్పత్తిని ప్రారంభించాయి. దీంతో పండిన పంటను ఎక్కడ విక్రయించాలో తెలియక అన్నదాతలు అగచాట్లు పడుతున్నారు.

రైతు పరిస్థితిని ఆసరాగా చేసుకుని దళారులు, మండీ వ్యాపారులు రెచ్చిపోతున్నారు. కలెక్టర్లు తోతాపురి మామిడిని టన్నుకు రూ.8000 చొప్పున కొనాలని స్పష్టంగా చెబుతున్నా, ఫ్యాక్టరీల యజమానులు దాన్ని ఏమాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు. మండీ వ్యాపారులు అన్నదాతల వద్ద టన్ను తోతాపురిని రూ.5000కే కొంటున్నారు. అదే మామిడిని ఫ్యాక్టరీలకు తీసుకెళ్లి టన్ను రూ.6500 చొప్పున అమ్ముకుంటున్నారు. మధ్యలో ఎలాంటి కష్టం లేకుండానే వ్యాపారులు టన్నుకు రూ. 1500 లాభం గడిస్తున్నారు. దీనికి తోడు కర్షకుల నుంచి కమీషన్ కూడా వసూలు చేస్తున్నారు. ఈ దళారీ వ్యవస్థ కారణంగా రైతుకు టన్నుపై రూ.2000 వరకు నష్టం వాటిల్లుతోంది.

రైతుల కష్టాలను గుర్తించిన చిత్తూరు కలెక్టర్ సుమిత్ కుమార్ ఈ నెల 2న కీలక సమావేశం నిర్వహించారు. పరిశ్రమల యజమానులు, ఉద్యానశాఖ అధికారులతో మాట్లాడారు. అన్నదాతలకు గిట్టుబాటు ధర చెల్లించి మాత్రమే కొనుగోళ్లు జరపాలని ఆదేశించారు. మీటింగ్‌లో తలూపిన యజమానులు, తీరా కొనుగోళ్ల సమయానికి వచ్చేసరికి పాత పాటే పాడుతూ మొండికేస్తున్నారు. గత సంవత్సరం కూడా కర్షకులు ఇలాగే మోసపోయారు. ఆ సమయంలో టన్నుకు రూ.8000లు చెల్లిస్తే అదనంగా రూ.4000లు ప్రోత్సాహకం ఇస్తామని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. అయినా సరే, ఒక్కో ఫ్యాక్టరీ ఒక్కో ధర చెల్లించి వారిని నిలువునా ముంచాయి. ఆ నష్టాలను భరించలేక, సాగు భారంగా మారి ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా రైతులు వందలాది ఎకరాల్లో ఏపుగా పెరిగిన మామిడి చెట్లను నరికేశారు.

ధీమా ఇవ్వని బీమా : రైతులు ఏటా వాతావరణ ఆధారిత పంటల బీమా చేస్తారు. విపత్తులు వస్తే కాస్తో కూస్తో పరిహారం అందుతుందని వారి ఆశ. రాష్ట్ర వాతావరణ శాఖ ఇచ్చే సమాచారం ఆధారంగా ఈ బీమా చెల్లింపులు జరుగుతాయి. గతంలో నష్టం జరిగితే ఒక్కో రైతుకు కనీసం రూ.2000ల నుంచి రూ.5000ల వరకైనా పరిహారం దక్కేది. కానీ గత రెండేళ్లుగా అది కూడా చెల్లించడం లేదని అన్నదాతలు వాపోతున్నారు. ప్రభుత్వం రక్షణ కల్పించకపోతే సాగు భారంగా మారే అవకాశం ఉంది.

పక్వానికి వచ్చిన కాయలే : కాయలు పూర్తిగా పక్వానికి (పండే దశకు) వచ్చాకే కోయాలని ఉద్యానశాఖ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. మూడు, నాలుగు దఫాలుగా కోతలు కోస్తే మంచి ధర వస్తుందని చెబుతున్నారు. కానీ క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితి చాలా భిన్నంగా ఉంది. పక్వానికి వచ్చే వరకు ఆగాలంటే ఈలోగా ఈదురుగాలులు వస్తే పూర్తిగా నష్టపోతామని అన్నదాతలు వాపోతున్నారు. రాలిన కాయలను టన్నుకు రూ.2000లకే కొనుగోలు చేస్తున్నారని కొందరైతే తిరస్కరిస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీంతో ఒకేసారి కోతలు పెడుతున్నారు.

ప్రకృతి వైపరీత్యాలతో పంటకు నష్టం జరిగితే హెక్టారుకు రూ.22,500 వరకు పరిహారం ఇచ్చేవారు. ఆ తర్వాత దీన్ని రూ.33,500లకు పెంచినా33 శాతానికి మించి నష్టం జరిగి.. చెట్టు పూర్తిగా పడిపోతేనే పరిహారం వర్తించేలా నిబంధన పెట్టారు. మామిడి పంట విషయంలో 33 శాతానికి మంచి నష్టం జరిగి, చెట్టు పూర్తిగా కూలినప్పుడే పరిహారం వర్తించేలా నిబంధన విధించింది. దీంతో అన్యాయం జరుగుతోందని అన్నదాతలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

నష్టాల్లో మామిడి...కష్టాల్లో రైతులు!

'బిల్లులు రాక - అప్పులు తీరక' - మామిడి రైతుల అవస్థలు

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MANGO FARMERS PROBLEM IN CHITTOOR
MANGO FARMERS PROBLEMS IN AP
ఏపీలో మామిడి రైతుల కష్టాలు
​CHITTOOR MANGO FARMERS ISSUES
MANGO FARMERS PROBLEMS IN AP

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