బకాయిలు ఇవ్వని గుజ్జు పరిశ్రమలు - పండగ పూట నిరాశలో మామిడి రైతులు

గతేడాది భారీగా దిగుబడి పెరగడంతో కుమ్మక్కైన గుజ్జు పరిశ్రమలు - టన్నుకు ఇవ్వాల్సిన ధరను తగ్గించిన గుజ్జు పరిశ్రమలు - రైతుల నుంచి కొని, నేటికీ డబ్బులు జమ చేయని గుజ్జు పరిశ్రమలు

Mango Farmers Pulp Industries Issue
Mango Farmers Pulp Industries Issue (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 1:07 PM IST

3 Min Read
Mango Farmers Pulp Industries Issue : ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లా మామిడి రైతులకు ఈ ఏడాది సంక్రాంతి కరవైంది. గతేడాది గుజ్జు పరిశ్రమలకు సరఫరా చేసిన తోతాపురి కాయల నగదు నేటికీ చాలా మందికి జమ కాలేదు. తాము ప్రకటించిన మద్దతు ధరకు సంబంధించిన మొత్తాన్ని ప్రభుత్వం ఎప్పుడో ఖాతాల్లో జమ చేయగా గుజ్జు పరిశ్రమలు మాత్రం తామివ్వాల్సిన సొమ్మును ఇవ్వకుండా కాలం వెళ్లదీస్తున్నాయి. దీంతో రైతులు నిరాశలో కూరుకుపోయారు.

సీఎం సమీక్ష : జిల్లాలో గతేడాది తోతాపురి దిగుబడి 5.5 లక్షల టన్నుల వరకు వచ్చింది. సీజన్‌ ప్రారంభం కాగానే పరిశ్రమల యాజమానులు సిండికేట్‌ అయి టన్ను సుమారు 4 వేలకు కొనుగోలు చేశారు. దీంతో ప్రభుత్వం రంగంలోకి దిగి, చొరవ తీసుకొని టన్నుకు రూ. 4 వేలు ప్రోత్సాహక ధరను ప్రకటించి పరిశ్రమల నుంచి మరో రూ. 8 వేలు ఇవ్వాలని ఆదేశించింది. స్వయంగా సీఎం చంద్రబాబు, వ్యవసాయశాఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు, జిల్లా ఇన్‌ఛార్జ్‌ మంత్రి రాంప్రసాద్‌రెడ్డి పలుమార్లు దీనిపై సమీక్షించారు.

మామిడి రైతులకు అందని బకాయిలు - నగదు జమ చేయని గుజ్జు పరిశ్రమలు (ETV)

సీఎం నిర్వహించిన సమీక్షలో రూ.8 వేలు వరకు ఇస్తామని నాడు అంగీకరించిన పరిశ్రమలు ఆపై చేతులెత్తేశాయి. ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ప్రోత్సాహక ధరకు సంబంధించిన దాదాపు రూ. 180 కోట్లను రెండు నెలల వ్యవధిలోనే జమ చేయించారు. కానీ గుజ్జు పరిశ్రమలు రైతులకు నెలల తరబడి డబ్బులు ఇవ్వకపోగా ఒక్కో పరిశ్రమ ఒక్కో విధంగా రైతులకు ధరను చెల్లిస్తున్నాయి. అప్పటికే ఆలస్యం కావడంతో రైతులు చేసేదేమీ లేక వచ్చినకాడికి తీసుకుంటున్నారు.

  • ప్రభుత్వం ధరల మద్దతు పథకాల ద్వారా మామిడి రైతులకు టన్నుకు సుమారు రూ.4 వేలు సబ్సిడీని నేరుగా బ్యాంక్‌ ఖాతాల్లో జమ చేయాల్సి ఉంది.
  • టన్ను రూ.8 వేలకు కొనుగోలు చేయాలని ప్రభుత్వం పల్ప్‌ యూనిట్లను, పరిశ్రమలను ఆదేశించింది. ధరల వ్యత్యాసం కింద టన్నుకు సుమారు రూ.4 వేలు సబ్సిడీని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందిస్తాయి.
  • నిల్వ సామర్థ్య పరిమితులు, స్థానిక సమస్యలు, మార్కెట్‌లో ఎదురవుతున్న ఒత్తిడి వల్ల రైతులు పూర్తి ప్రయోజనాలు పొందలేకపోతున్నారు.
  • ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్లు టన్నుకు రూ.8 వేలు ఇస్తామని పల్ప్‌ యూనిట్లు అప్పుడు అంగీకరించినా ప్రస్తుతం టన్నుకు రూ.6 వేలు, అంతకంటే తక్కువే ఇచ్చాయి.

తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్న రైతులు : ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా సుమారు 11 పరిశ్రములుండగా నాలుగు కంపెనీలు మాత్రమే పూర్తిస్థాయిలో రైతులకు డబ్బులు జమ చేశాయి. చిత్తూరు జిల్లాలోని నాలుగు పరిశ్రమలు మాత్రమే చెల్లించగా, అటు తిరుపతి జిల్లాలోని ఏ పరిశ్రమ కూడా రైతులకు నగదు జమ చేయలేదు. మరో 22 పరిశ్రమలు 30 నుంచి 40 శాతం మంది రైతులకు నగదు చెల్లించాయి. సుమారు 15 పరిశ్రమలు ఒక్క రూపాయి కూడా వారికి ఇవ్వలేదు. మరికొన్ని టన్నుకు ఇవ్వాల్సిన 8 వేల రూపాయల బదులు 3 వేల నుంచి 4 వేల రూపాయలు మాత్రమే రైతులకు జమ చేస్తున్నాయి. వచ్చే సీజన్‌కు రైతులకు పెట్టుబడులు అవసరమైనా పూర్తిస్థాయిలో చెల్లింపులు చేయకపోవడంతో రైతులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకుని గుజ్జు పరిశ్రమల నుంచి త్వరగా తమ డబ్బులు ఇప్పించాలని రైతులు కోరుతున్నారు.

"రూ. 8లు ఇస్తామని చెప్పి ఇవ్వడం లేదు. మంత్రులందరి దగ్గరకు వెళ్లాం. రూ.4 లు పట్టుకుని రూ.4లు ఇచ్చారు. గుజ్జు పరిశ్రమకు మామిడికాయలు తరలించాం. ప్రభుత్వం డబ్బులు చెల్లించగా, ఈ రోజు వరకు గుజ్జు పరిశ్రమలు నగదు చెల్లించలేదు. ఫ్యాక్టరీ వాళ్లు ఇష్టమొచ్చినట్లు ఇస్తున్నారే తప్ప, ప్రభుత్వం చెప్పినవిధంగా చెల్లించడం లేదు. ప్రభుత్వ జోక్యం చేసుకుని డబ్బులు చెల్లించాలి." -రైతులు

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

