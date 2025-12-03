మంగినపూడి బీచ్ అభివృద్ధికి అడుగులు - రూ.150 కోట్లకు పైగా అంచనా వ్యయం
భూమి కేటాయించేందుకు మంత్రి వర్గం ఆమోదం - పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకు వస్తున్న పలు సంస్థలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 3, 2025 at 12:18 PM IST
Manginapudi Beach Development: రాష్ట్రంలో సుదీర్ఘమైన తీర ప్రాంతాన్ని కలిగి ఉన్న జిల్లాల్లో కృష్ణా జిల్లా ఒకటి. లక్షలాది మంది ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా దీని పై ఆధారపడి జీవినం సాగిస్తున్నారు. మంగినపూడి బీచ్ పర్యాటకంగా ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందింది. రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి సందర్శకులు వస్తుంటారు. ఈ బీచ్ను పర్యాటకంగా మరింత తీర్చిదిద్దేందుకు అడుగులు పడుతున్నాయి. తాజాగా భూమి కేటాయించేందుకు మంత్రి వర్గం ఆమోదం తెలిపింది. దాంతో పలు సంస్థలు పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకు వస్తున్నాయి.
కోట్ల వ్యయం అంచనా: మచిలీపట్నం మంగినపూడి బీచ్ అభివృద్ధి పనులు చేపట్టనున్నారు. ఇందులో భాగంగా రూ.157.33 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో మంగినపూడి తీరం వద్ద లార్జ్ అవ్యజ్మెంట్ పార్కు కమ్ రిసార్టులు నిర్మించనున్నారు. ఇప్పటికే మైరా బే వ్యూ రిసార్ట్స్ సంస్థకు 20 ఎకరాల భూమి కేటాయించినట్లు పర్యాటక శాఖ తెలిపింది. రిసార్టుల ప్రాజెక్టులో 30 వేల చదరపు అడుగుల్లో అవ్యజ్మెంట్ పార్కు, 25వేల చ.అ. వాటర్ పార్కు, రైడ్స్, 150 గదులు, 5 రెస్టారెంట్లు, బార్, కన్వెన్షన్ సెంటర్ 16 వేల చదరపు అడుగుల్లో, వెల్నెస్ స్పాలు, స్మిమ్మింగ్ పూల్ ఏర్పాటు కానున్నాయి.
వినోద కేంద్రానికి నెలవుగా: వీటి ద్వారా ప్రత్యక్షంగా 380, పరోక్షంగా 600 మందికి ఉపాధి లభించనుంది. దీంతో మంగినపూడి తీరం ఆతిథ్య, వినోద కేంద్రానికి నెలవుగా మారనుందని ఆశాభావం అందరిలో వ్యక్తం అవుతోంది.
'బీచ్ పర్యాటకానికి మంగినపూడి అనుకూలమైంది. పలు నిర్మాణాలు చేపట్టే విధంగా సౌకర్యాల కల్పనకు భూమి కేటాయింపు అనుమతులపై ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదన పెట్టాం. త్వరలో తీరంలో సౌకర్యాలు ఏర్పాటు కానున్నాయి’' - కలెక్టర్ బాలాజీ
83 ఎకరాలకు ప్రతిపాదనలు: మంగినపూడి తీరంలో పర్యాటక అభివృద్ధికి 83 ఎకరాలు భూమి కేటాయించాలని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర, జిల్లా యంత్రాంగం ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పెట్టారు.
సౌకర్యాల కల్పన కోసం: ఇందులో రోడ్లు నిర్మాణానికి 16 ఎకరాలు పోను మిగిలిన 64 ఎకరాల్లో రిసార్టులు, రెస్టారెంట్లు, స్నానపు గదులు, పలు భవనాలు, హోటళ్లు తదితర ప్రైవేటు, ప్రభుత్వ సౌకర్యాల కల్పన కోసం భూమి కేటాయించేందుకు అనుమతించాలని కోరారు. ఈ ఏడాది మసూలా బీచ్ ఫెస్టివల్కు మంచి గుర్తింపు రావడంతో మంత్రి కొల్లు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.
రాజధానికి ఇదే దగ్గర: రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతి, విజయవాడ, హైదరాబాద్ చుట్టు పక్కల ప్రాంతాలకు దగ్గరగా ఉన్న సముద్ర తీరం ఇదే. మంగినపూడి వద్ద మసులా బీచ్ ఫెస్టివల్ అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు. అదే విధంగా కార్తిక స్నానాల సమయంలో బీచ్ పర్యాటకులతో కిటకిటలాడుతుంది. లక్షల్లో జనం రావడంతో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. బీచ్ వారాంతాల్లోనూ పెద్ద ఎత్తున పర్యాటకులు వచ్చి సందడి చేస్తారు. సరైన వసతులు లేకపోవడంతో కొద్ది సేపు ఉండి వెళ్లిపోతున్నారు. ప్రభుత్వం చొరవతో త్వరలో స్నానపు గదులు, విశ్రాంతి భవనాలు, హోటళ్లు వంటి వసతులు సమకూరనుంది.
మచిలీపట్నంలో మసులా బీచ్ ఫెస్ట్ - దక్షిణ భారతంలోనే అతి పెద్ద ఈవెంట్!
సూర్యలంకలో 'బీచ్ ఫ్రంట్' ప్రాజెక్టు - ఈ నెల 27న సీఎం చేతుల మీదుగా శంకుస్థాపన