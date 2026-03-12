నాన్వెజ్ ప్రియులారా తస్మాత్ జాగ్రత్త! - హైదరాబాద్లో 300 కిలోల కుళ్లిన మాంసం పట్టివేత
మంగళ్హాట్ పోలీసులు, జీహెచ్ఎంసీ అధికారుల ఆధ్వర్యంలో విస్తృత తనిఖీలు - దుకాణంలో పెద్దమొత్తంలో నిల్వ చేసిన మాంసం గుర్తింపు - మాంసాన్ని నిల్వ చేసి విక్రయిస్తున్న వ్యక్తిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు
Published : March 12, 2026 at 9:42 AM IST
Rotten Meat Sold In Hyderabad : ఈ రోజుల్లో మాంసం అంటే ఇష్టపడని వారు చాలా తక్కువ సంఖ్యలోనే ఉంటారు. ఆదివారం వచ్చిందంటే చాలు మటన్, చికెన్ షాప్ల వద్ద బారులు తీరుతుంటారు. ఆహార ప్రియుల అవసరమే అదనుగా చాలా మంది వ్యాపారులు కుళ్లిన మాంసాన్ని విక్రయించి, ప్రజారోగ్యంతో చెలగాటమాడుతున్నారు. తాజాగా పలు మాంసం విక్రయ దుకాణాల్లో పోలీసులు, జీహెచ్ఎంసీ, టాస్క్ఫోర్స్ అధికారులు నిర్వహించిన దాడుల్లో విస్తుపోయే విషయాలు బయటకు వచ్చాయి. వందల కొద్దీ కుళ్లిపోయిన మాంసాన్ని గుర్తించారు. మాంసాన్ని నిల్వచేసి విక్రయిస్తున్న వ్యక్తిని అరెస్టు చేశారు.
పెద్ద మొత్తంలో కుళ్లిన మాంసం పట్టివేత : బోటీ, మటన్ పాయా, చాప్స్ ఇలా మాంసాహార వంటకాల పేర్లు వింటుంటే నోరూరుతుంది కదూ. జర జాగ్రత్త సుమీ. కుళ్లిన మాంసం, విడి పదార్థాలను నెలల తరబడి నిల్వ చేసి, ప్రజలకు విక్రయించి ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్న వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. దీంతో అసలు విషయం బయటకు వచ్చింది. అపరిశుభ్ర మాంసం, విడిబాగాలు అమ్ముతున్న వ్యవహారం గుట్టురట్టు చేశారు పోలీసులు. ఈ మేరకు బుధవారం మంగళ్హాట్ పోలీస్ స్టేషన్లో గోల్కొండ జోన్ డీసీపీ చంద్రమోహన్, ఏసీపీ ఎస్.సుదర్శన్, సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎస్.రాఘవేంద్ర, ఎస్సైలు శృతి, వినోద్తో కలిసి గోల్కొండ జోన్ అదనపు డీసీపీ బి.కృష్ణగౌడ్ ప్రెస్మీట్లో వివరాలు వెల్లడించారు.
మంగళ్హాట్ పోలీసులు, జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు, గోల్కొండ జోన్ టాస్క్ఫోర్స్ పోలీసులు నిర్వహించిన దాడుల్లో మంగళ్హాట్ కిస్తీ చమన్ సమీపంలోని ఏ టూ జడ్ అండ్ గోట్ అఫల్స్ దుకాణంలో సుమారు 300 కేజీల మేక, గొర్రెలకు చెందిన విడి భాగాలు, పెద్ద ఎత్తున మాంసం నిల్వలు దొరికాయి. అమర్నగర్ కాలనీకి చెందిన మహ్మద్ అఫ్రోజ్ (41) నిర్వహిస్తున్న ఈ దుకాణంలో కుళ్లిపోయిన గొర్రె, మేక మాంసం స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
అలాంటి చోట్ల మాంసం కొనొద్దు : దిల్లీ, కశ్మీర్, జమ్మూ రాష్ట్రాల నుంచి తక్కువ ధరకే వీటిని సేకరించి డీప్ ఫ్రీజర్లలో నిల్వ చేస్తున్నట్లుగా పోలీసుల విచారణలో తేలింది. దుర్వాసన రాకుండా నిల్వ చేస్తూ వినియోగదారులకు తాజా మాంసమని నమ్మించి అమ్ముతున్నట్లుగా తెలిపారు. వీటిని శుభకార్యాలు, పలు హోటళ్లకు సదరు నిందితుడు పెద్ద మొత్తంలో సరఫరా చేస్తున్నాడని, తద్వారా తాను లాభం పొందుతున్నాడని నిర్వాహకులు పేర్కొన్నారు. అనధికారిక, అపరిశుభ్రమైన ప్రాంతాల నుంచి మాంసం, ఆహార పదార్థాలను కొనుగోలు చేయొద్దని అదనపు డీసీపీ కృష్ణగౌడ్, ఏసీపీ సుదర్శన్, సీఐ రాఘవేంద్ర ప్రజలకు సూచించారు. ఇలాంటి అక్రమ కార్యకలాపాలు ఎక్కడైనా దృష్టికి వస్తే వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని కోరారు.
అప్రమత్తతే శ్రీరామరక్ష : అపరిశుభ్రంగా ఉన్న, కుళ్లిన మేక, గొర్రెల అవశేషాలను సేకరించి ప్రజలకు విక్రయిస్తున్న ఓ వ్యాపారిని అరెస్టు చేసినట్లుగా గోల్కోండ జోన్ అదనపు డీసీపీ కృష్ణ గౌడ్ వెల్లడించారు. బుధవారం మంగళ్హాట్ పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలోని ఓ మటన్ దుకాణంలో గోల్కోండ జోన్ టాస్క్ఫోర్స్ పోలీసులు, జీహెచ్ఎంసీ ఫుడ్సేప్టీ అధికారులు సంయుక్తంగా దాడులు నిర్వహించామన్నారు. ఈ దాడుల్లో రూ. 25 వేల విలువ చేసే 300 కిలోల కుళ్లిన మాంసాన్ని దుకాణంలో విక్రయిస్తున్నట్లు గుర్తించినట్లుగా ఆయన తెలిపారు. కర్ణాటక, జమ్మూ, మహారాష్ట్రతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఈ మాంసాన్ని తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేసి, హైదరాబాద్లో విక్రయిస్తున్నట్లుగా ఆయన చెప్పారు. నిర్వాహకుడు మహ్మద్ అఫ్రోజ్ను అరెస్టు చేసినట్లు కృష్ణగౌడ్ వివరించారు. గతంలో కూడా నిందితుడు కల్తీ మాంసం విక్రయించగా, ఫుడ్ సేప్టీ అధికారులు జరిమానా విధించారని చెప్పారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, లేకుంటే ఆరోగ్యానికి హాని కలుగుతుందని ఆయన సూచించారు.
