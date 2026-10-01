ఒక్క రోజులో 75 వేల కిలోల చెత్త సేకరణ - 'వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్' సాధించిన విద్యార్థులు
విద్యార్థులతో పొడిచెత్త సేకరణ కార్యక్రమం చేపట్టడం ద్వారా గుంటూరు జిల్లాలోని మంగళగిరి-తాడేపల్లి నగరపాలక సంస్థ వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డు సాధించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 11:18 AM IST
Mangalagiri Dry Waste : పాఠశాల అంటే చదువొక్కటే కాదు విద్యార్థుల్ని సామాజిక కార్యక్రమాల్లో భాగస్వామ్యం చేయడం అని చాటారు మంగళగిరి తాడేపల్లి కార్పొరేషన్ అధికారులు! మంత్రి లోకేశ్ సూచనతో 35 వేల మంది విద్యార్థులతో ఒకే రోజు 75 వేల కిలోలకుపైగా పొడిచెత్త సేకరించి వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ సృష్టించారు. ఎక్కువ చెత్త సేకరించిన విద్యార్థుల్ని ప్రశంసా పత్రాలతో అభినందించారు.
యజ్ఞంలో ఉత్సాహంగా : గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరి తాడేపల్లి కార్పొరేషన్ విద్యార్థులతో పొడిచెత్త సేకరణ కార్యక్రమం ద్వారా రికార్డు సాధించింది. 170 ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలకు చెందిన 35 వేల మంది విద్యార్థులు పరిసరాల పరిశుభ్రతా యజ్ఞంలో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. ప్లాస్టిక్ సీసాలు, పేపర్లు, అట్టలు, ప్యాకింగ్ బాక్సులు, పాత సామాన్లు సహా దాదాపు 8 రకాల వస్తువులు సేకరించి బడికి తెచ్చారు.
మంత్రి లోకేష్ సూచనతో : మంత్రి లోకేశ్ సూచనతో ఈ కార్యక్రమాన్ని కార్పొరేషన్ అధికారులు ప్రణాళికా బద్ధంగా చేపట్టారు. విద్యార్థుల నుంచి పొడిచెత్త సేకరణకు అన్ని పాఠశాలల్లోనూ ప్రత్యేక కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేశారు. పాఠశాలల్లో పిల్లలందరితో అధికారులు స్వచ్ఛ ప్రతిజ్ఞ చేయించారు. చేతులకు ప్రత్యేకంగా 'స్వచ్ఛ ట్యాగ్'లు కట్టారు. ఎక్కువ మొత్తంలో చెత్త సేకరించిన విద్యార్థుల్ని ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.
చెత్త సేకరణనే లక్ష్యం : మొదట 50 వేల కిలోల పొడి చెత్త సేకరణనే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నా విద్యార్థుల భాగస్వామ్యంతో అంతకుమించి జమైంది. నిడమర్రు పాఠశాలలో జరిగిన ప్రధాన కార్యక్రమంలో 'వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్' ప్రతినిధులు ఈ ఘనతను ధ్రువీకరిస్తూ అధికారిక పత్రాన్ని అందజేశారు. రికార్డు సర్టిఫికెట్ను ఎంటీఎంసీ కమిషనర్ అలీంబాషా, అదనపు కమిషనర్ డాక్టర్ వెంకటేశ్వరరావులకు ఆ సంస్థ సంయుక్త కార్యదర్శి (సౌత్ రీజియన్) డాక్టర్ ఉల్లాజీ ఎలియాజర్ అందించారు. సేకరించిన చెత్తను శాస్త్రీయంగా వేరు చేసి పాత సామాన్ల వ్యాపారులకు విక్రయించడంతో పాటు రీసైక్లింగ్, విద్యుత్ ఉత్పత్తి కోసం జిందాల్ విద్యుత్ ప్లాంట్ కు తరలించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రతీనెలా నిర్వహించాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు. స్వచ్ఛ మంగళగిరి లక్ష్యంలో ఇదో మొదటి అడుగుగా చెబుతున్నారు.
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