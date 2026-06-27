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ఏపీఎల్ అప్డేట్స్​ -​ కాకినాడ కింగ్స్‌పై భీమవరం బుల్స్ 9 వికెట్ల తేడాతో విజయం

మంగళగిరి అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మైదానంలో ఉత్సాహంగా సాగుతున్న ఏపీఎల్ మ్యాచ్‌లు - విజయవాడ సన్ షైనర్స్‌పై క్యాపిటల్ అమరావతి రాయల్స్ ఆరు వికెట్ల తేడాతో విజయం

APL Match Updates
APL Match Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 12:46 PM IST

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APL Match Updates : ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్ (APL) 2026 సీజన్‌లో భాగంగా గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలోని ACA అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మైదానం వేదికగా జరిగిన శుక్రవారం నాటి మ్యాచ్‌లలో క్యాపిటల్ అమరావతి రాయల్స్, భీమవరం బుల్స్ జట్లు అద్భుత విజయాలతో పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానానికి దూసుకెళ్లాయి. మంగళగిరి పిచ్ బ్యాటింగ్‌కు అనుకూలించడంతో పాటు బౌలర్లకు కూడా సహకరించడంతో రెండు మ్యాచ్‌లు ఉత్సాహభరితంగా సాగాయి.

క్యాపిటల్ అమరావతి రాయల్స్ Vs విజయవాడ సన్ షైనర్స్ : టాస్ గెలిచి మొదట ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్న క్యాపిటల్ అమరావతి రాయల్స్ జట్టు విజయవాడ సన్ షైనర్స్‌ను నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 170 పరుగులకే ఆలౌట్ చేసింది. విజయవాడ ఓపెనర్ అభినవ్ త్వరగానే అవుట్ అయినప్పటికీ హర్షిత్ యాదవ్, అశ్విన్ హెబ్బార్‌లు 74 పరుగుల భాగస్వామ్యంతో ఇన్నింగ్స్‌ను ముందుకు తీసుకువచ్చారు. అయితే అమరావతి బౌలర్ తోషిత్ యాదవ్ బౌలింగ్​లో విజయవాడ మిడిలార్డర్ వరుస వికెట్లు కోల్పోయి కుప్పకూలింది.

కెప్టెన్ యారా సందీప్ 'వన్-మ్యాన్ షో': 171 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో అమరావతి రాయల్స్ ఒకవైపు వికెట్లు కోల్పోతున్నా, కెప్టెన్ యారా సందీప్ క్రీజులో పాతుకుపోయాడు.కేవలం 61 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 6 సిక్సర్లతో 93 పరుగులు చేశాడు.ఇంకా 6 బంతులు మిగిలి ఉండగానే (19 ఓవర్లలోనే 173/5) జట్టుకు 5 వికెట్ల తేడాతో అద్భుత విజయాన్ని అందించాడు. ఈ అమోఘమైన ఇన్నింగ్స్‌కు గానూ అతనికి 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డు లభించింది.

భీమవరం బుల్స్ Vs కాకినాడ కింగ్స్ : ఈ మ్యాచ్ పూర్తిగా భీమవరం బుల్స్ బౌలర్లు, ఓపెనర్ల ఆధిపత్యంతో ఏకపక్షంగా సాగింది. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన కాకినాడ కింగ్స్ జట్టు భీమవరం బౌలర్లను తట్టుకోలేకపోయింది. కేవలం 118 పరుగులకే కుప్పకూలిపోయింది. 119 పరుగుల లక్ష్యాన్ని భీమవరం బుల్స్ బ్యాటర్లు చాలా సునాయాసంగా ఛేదించారు. గ్రౌండ్ నలుమూలలా బౌండరీల వర్షం కురిపిస్తూ కేవలం ఒకే ఒక్క వికెట్ కోల్పోయి 11 ఓవర్లలోనే 119 పరుగులు చేసి మ్యాచ్‌ను ముగించారు.ఈ భారీ నెట్ రన్ రేట్ విజయం వారిని టోర్నమెంట్‌లో బలమైన స్థానంలో నిలిపింది.

ఏపీఎల్ (APL) 2026 అప్డేట్స్​ : జూన్ 9 నుంచి ప్రారంభమైన ఈ ఐదో సీజన్ లీగ్ మ్యాచ్‌లు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. భీమవరం బుల్స్ 8 పాయింట్లతో ముందంజలో ఉండగా, అమరావతి రాయల్స్ ఈ విజయంతో టేబుల్ టాప్‌కు దూసుకెళ్లి ప్లేఆఫ్స్ బెర్త్‌ను దాదాపు ఖాయం చేసుకుంది. ఈ టోర్నమెంట్ గ్రాండ్ ఫినాలే జూన్ 30, 2026న జరగనుంది. దీనికి ముఖ్య అతిథులుగా ఐటీ మినిస్టర్​ నారా లోకేశ్​ హాజరుకానున్నారు.

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