'అందుకు అనుకూలంగా లేదు' - 13 ఏళ్లయినా పూర్తికాని మంగళగిరి క్రికెట్‌ స్టేడియం

క్రికెట్‌ స్టేడియంతో ఎన్నాళ్లీ ఆటలు? - 20 నెలలైనా 25 శాతం పని చేయలేకపోయారు - నిర్మాణాల్లో లోపాలుంటే సరిచేయలేరా? - 13 ఏళ్లయినా పూర్తికాని మంగళగిరి క్రికెట్‌ స్టేడియం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 1:37 PM IST

Mangalagiri Cricket Stadium : మంగళగిరి క్రికెట్ స్టేడియం నిర్మాణ పనుల్లో సుమారు 75 శాతం పూర్తయింది. మిగిలిన 25 శాతం పనులు కూడా పూర్తయి ఉంటే ఈ వేదికపైకి అప్పుడే అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మ్యాచ్‌లు వచ్చేవి. ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ (ACA) వద్ద తగినంత నిధులు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా సెప్టెంబర్ 2024 నుంచి అధికార పార్టీకి చెందిన ఎంపీలు కేసినేని శివనాథ్ (చిన్ని), సానా సతీష్ బాబు, ఈ అసోసియేషన్ నిర్వహణ బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. పైగా ప్రస్తుతం రాష్ట్ర, కేంద్ర స్థాయిలలో కూటమి ప్రభుత్వాలే అధికారంలో ఉన్నాయి. ఇన్ని సానుకూల అంశాలు ఉన్నందున, స్టేడియం నిర్మాణం ఎట్టకేలకు పూర్తవుతుందని క్రీడాకారులు, క్రికెట్ అభిమానులు ఎంతో ఆశించారు. అయితే 20 నెలలు గడిచినా సరే, స్టేడియం నిర్మాణ పనుల్లో ఎటువంటి పురోగతి కనిపించడం లేదు.

ఒక దశాబ్దం తర్వాత: మంగళగిరి స్టేడియం నిర్మాణం 2013లో ప్రారంభమైంది. అంచనా బడ్జెట్‌ను పదేపదే పెంచుతూ పోయినా చివరికి రూ.70 కోట్లకు పైగా ఖర్చు చేసినా నిర్మాణం మాత్రం ఇంకా పూర్తి కాలేదు. నాసిరకం పనులు జరగడం, అలాగే గత ప్రభుత్వ హయాంలో ACA ప్రముఖ వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల బంధువుల నియంత్రణలో ఉండటం వల్ల ఐదేళ్ల పాటు ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తిగా నిర్లక్ష్యానికి గురికావడం, ఈ స్టేడియం ప్రస్తుత దుస్థితికి ప్రధాన కారణాలుగా చెప్పవచ్చు. పరిస్థితిని చక్కదిద్దుతామని హామీ ఇచ్చిన ప్రస్తుత ACA నిర్వాహకులు కూడా, ఆ దిశగా ఎటువంటి ప్రయత్నాలు చేయడం లేదు.

"ప్రస్తుత స్థితిలో ఈ స్టేడియం అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మ్యాచ్‌లకు ఆతిథ్యం ఇవ్వడానికి అనుకూలంగా లేదు. కాబట్టి మేము దీనిని ఒక సమగ్ర క్రీడా కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయాలని భావిస్తున్నాం" అని ACA అధ్యక్షుడు శివనాథ్, కార్యదర్శి సతీష్ బాబు చాలా సాధారణంగా ప్రకటించారు. అప్పటి నుంచి స్టేడియం ఆవరణలోనే టేబుల్ టెన్నిస్, వాలీబాల్, టెన్నిస్, బాస్కెట్‌బాల్ వంటి క్రీడల కోసం ప్రత్యేక సదుపాయాలను నిర్మించే పనులను వారు ప్రారంభించారు.

నిర్మాణపరమైన లోపాల విషయానికి వస్తే: "గత ACA పాలక మండలి తీసుకున్న అనాలోచిత నిర్ణయాలు, చేసిన పొరపాట్ల వల్లే స్టేడియం ఈ దుస్థితికి చేరుకుంది. గ్యాలరీలోని రెండవ శ్రేణిని (tier) పూర్తిగా మూసివేయాలని మేము నిర్ణయించాం" అని శివనాథ్ పేర్కొన్నారు. లోపాలు ఉంటే, వాటిని సరిదిద్దలేరా? నిజంగానే నిర్మాణపరమైన లోపాలు ఉన్నాయా? లేక స్టేడియంను పక్కన పెట్టడానికి ఇదొక సాకుగా వాడుకుంటున్నారా? ఈ లోపాలకు బాధ్యులైన వారిపై ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవడం లేదని ప్రశ్నిస్తూ విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

వాస్తవానికి 28,000 మంది కూర్చునే సామర్థ్యంతో రూపొందించిన ఈ స్టేడియంలో ఇప్పుడు కేవలం 10,000 సీట్లను మాత్రమే ఏర్పాటు చేయాలని ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర స్థాయిలలో NDA అధికారంలో ఉన్నందున, ACA నాయకత్వం సమష్టి కృషి చేస్తే దీనిని అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన స్టేడియంగా తీర్చిదిద్దే బలమైన అవకాశం ఉంది. 23 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నిర్మితమవుతున్న ఈ స్టేడియం నిర్మాణం పూర్తయ్యాక సుమారు రూ.300 కోట్ల విలువైన ఆస్తిగా పరిగణిస్తారని అంచనా. అమరావతి రాజధాని ప్రాంతంలో ప్రతిపాదిత 'స్పోర్ట్స్ సిటీ'లో భవిష్యత్తులో కొత్త స్టేడియం నిర్మించినప్పటికీ ఈ సదుపాయం అందుబాటులో ఉండటం వల్ల మనకు రెండు స్టేడియాలు లభిస్తాయి. తద్వారా మరిన్ని మ్యాచ్‌లకు ఆతిథ్యం ఇచ్చే అవకాశాలు పెరుగుతాయి.

ఈ పనులు చేపడితే:

  • స్టేడియానికి వెళ్లే ప్రధాన రహదారిని అభివృద్ధి చేయడం.
  • ద్వితీయ మార్గంలోని రైల్వే క్రాసింగ్ వద్ద రైల్వే ఓవర్‌బ్రిడ్జి (ROB) మంజూరు చేయడం.
  • స్టేడియం లోపల ఫ్లడ్‌లైట్లను ఏర్పాటు చేయడం.
  • పూర్తి స్థాయి 28,000 సీట్ల సామర్థ్యాన్ని, డ్రెస్సింగ్ రూమ్ సదుపాయాలను కల్పించడం.
  • అంతర్గత రహదారులు, ప్రహరీ గోడ నిర్మాణం
  • ఈ పనులు పూర్తయితే, ప్రపంచ స్థాయి క్రీడా సదుపాయం వాస్తవంగా అందుబాటులోకి వచ్చినట్లే.

కనీసం ఒక క్రీడా కేంద్రంగానైనా పనిచేస్తుందా? : "మంగళగిరి క్రికెట్ స్టేడియంలో లీగ్, దేశీయ స్థాయి మ్యాచ్‌లకు ఆతిథ్యం ఇచ్చేలా దీనిని సిద్ధం చేయాలని మేము సంకల్పించాం. APL (ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్) మ్యాచ్‌ల ప్రారంభంతో పాటు, జూన్ నెలలో ఈ స్టేడియాన్ని ప్రారంభించాలని మేము ఆలోచిస్తున్నాము" అని ACA నిర్వాహకులు పేర్కొన్నారు. కనీసం ఈ లక్ష్యాన్నైనా పూర్తి స్థాయిలో సాకారం చేసుకోగలిగితే అది ఎంతో అభినందనీయం. ఈ స్టేడియాన్నే ఒక క్రీడా కేంద్రంగా మారుస్తామని వారు చెబుతున్నారు. అయితే కనీసం ఆ హోదాలోనైనా వారు దీనిని వినియోగంలోకి తీసుకువస్తారా లేదా అనేది వేచి చూడాల్సిందే.

