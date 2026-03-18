అవసరమైనప్పుడు స్ట్రెచర్‌, బెడ్‌లా - స్మార్ట్ వీల్ ఛైర్ తయారు చేసిన విద్యార్థులు

మల్టీపర్పస్ ఛైర్‌ రూపొందించిన విద్యార్థులు - వృద్ధుల ఇబ్బందులు గమనించి ఆవిష్కరణ - నెలరోజుల శ్రమతో స్మార్ట్ వీల్ ఛైర్ రూపకల్పన - 4 గంటల పాటు ఛార్జింగ్‌, 40 కి.మీ. వెళ్లే సౌలభ్యం

Guntur Students Build Smart Chair For Senior Citizens
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 2:15 PM IST

Smart Multipurpose Chair Innovated By Students For Disabled: మనచుట్టూ సమాజంలో ఎందరో వృద్ధులు, దివ్యాంగులు ఉంటారు. వారిని చూసి అందరూ జాలిపడే వారే. గుంటూరులోని ఓ పాఠశాల విద్యార్థులు మాత్రం వారికోసం తామేం చేయగలమా అని ఆలోచించారు. స్మార్ట్‌ మల్టీపర్పజ్‌ ఛైర్‌ అనే వినూత్న ఆవిష్కరణతో అందరినీ ఔరా అనిపిస్తున్నారు. అందులో సదుపాయాలు చూసి సామాన్యులు అవాక్కవుతుంటే వృద్ధులు సంబరపడుతున్నారు. ఆ సౌకర్యాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

సమాజంలో వృద్ధులు, దివ్యాంగుల ఇబ్బందులను చూసి అయ్యోపాపం అనుకునేవాళ్లే కానీ పరిష్కారానికి పాటు పడేవారు ఎందరుంటారు? ఇలాంటివారు వీల్‌ ఛైర్‌లో పడే అవస్థలు ఆ విద్యార్థులను ఆలోచింపజేశాయి. దాంతో ఆవిష్కరణ దిశగా విద్యార్థులను క్రమంగా అడుగులు వేసేలా ప్రేరేపించాయి. వాటి ఫలితమే ఈ మల్టీపర్పస్ ఛైర్‌. గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలోని చింతక్రింది కనకయ్య ఎయిడెడ్ ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్థులు మాన్యశ్రీ, కౌశిక్ ఈ ఛైర్‌ రూపొందించారు.

దివ్యాంగులకు మల్టీపర్పజ్‌ ఛైర్‌: ఈ స్మార్ట్‌ మల్టీపర్పజ్‌ ఛైర్‌ ద్వారా ఇతరుల సాయం లేకుండా దివ్యాంగులు, వృద్ధులు తమ రోజువారి జీవితాన్ని గడిపాలని ఈ విద్యార్థులు ఆలోచించారు. నెల రోజులు శ్రమించి స్మార్ట్ వీల్ ఛైర్ రూపొందించారు. అవసరమైనప్పుడు స్ట్రెచర్‌లా, బెడ్‌లా మారడం ఈ కుర్చీ ప్రత్యేకతని రూపొందించిన మంగళగిరిలోని చింతక్రింది కనకయ్య ఎయిడెడ్ ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్థులు మాన్యశ్రీ, కౌశిక్​లు అన్నారు.

అంతేకాకుండా మల్టీపర్పస్‌ ఛైర్ సౌరశక్తి సాయంతో నడుస్తుందని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు. దాదాపు 4 గంటలు ఛార్జింగ్ చేస్తే ఇది రోజంతా పని చేస్తుందని వివరించారు. అదే విధంగా 40 కిలోమీటర్ల దూరం వరకు ఈ మల్టీపర్పస్‌ ఛైర్ ప్రయాణం చేయొచ్చని వారు వివరించారు. ఛైర్‌ను ముందుకు, వెనక్కు కదిలించడానికి స్విచ్‌ కంట్రోల్​ను సైతం ఏర్పాటు చేశారు. గాలి కోసం ఫ్యాన్, కరెంటు పోయినా సరే పనిచేసే విధంగా లైట్​ను కూడా జతగా అమర్చారు.

"దాదాపు నెల రోజులు శ్రమించి స్మార్ట్ వీల్ ఛైర్ రూపొందించాం. అవసరమైనప్పుడు స్ట్రెచర్‌లా, బెడ్‌లా మారడం ఈ కుర్చీ ప్రత్యేకత. దక్షిణ భారతదేశ స్థాయిలో జరిగిన విద్యా వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనలో మా ప్రాజెక్టుకు ప్రదర్శనలో ప్రథమ బహుమతి వచ్చింది. ఈ బహుమతి మాకెంతో ఆనందాన్ని, భవిష్యత్తులో మరెన్నో ఆవిష్కరణలు చేసే విధంగా మాలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచింది. మరిన్ని ఆవిష్కరణలు చేసేందుకు గాను ప్రభుత్వం మమ్మల్ని ప్రోత్సహించాలని ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాం". -మాన్యశ్రీ, విద్యార్థిని

ప్రదర్శనలో ప్రథమ బహుమతి: స్మార్ట్‌ ఛైర్‌ తయారీలో పాత వస్తువులనే ఎక్కువ ఉపయోగించారు. తయారీకి గాను రూ. 4,000 వరకు ఖర్చు చేశారు. దక్షిణ భారతదేశ స్థాయిలో జరిగిన విద్యా వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనలో ఈ ప్రాజెక్ట్‌ ప్రదర్శించి ప్రథమ బహుమతి సాధించారు. విద్యార్థుల సామర్థ్యం పట్ల ఉపాధ్యాయులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

"మేము రూపొందించిన ఈ మల్టీపర్పస్‌ ఛైర్ సౌరశక్తి సాయంతో నడుస్తుంది. 4 గంటలు ఛార్జింగ్ చేస్తే రోజంతా పని చేస్తుంది. అంతేకాకుండా దీంతో 40 కిలోమీటర్ల మేర వెళ్లవచ్చు. ఛైర్‌ను ముందుకు, వెనక్కు కదిలించడానికి స్విచ్‌ కంట్రోల్​ను కూడా ఏర్పాటు చేశాం. గాలి కోసం ఫ్యాన్, కరెంటు పోయినా పనిచేసేలా లైట్‌ అమర్చాం. విద్యా వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనలో ఈ ఆవిష్కరణకు గాను మాకు ప్రథమ బహుమతి లభించింది. రాబోయే రోజుల్లో మేం చేయబోయే మరిన్ని ఆవిష్కరణలకు ప్రభుత్వం ప్రోత్సహించాలని కోరుతున్నాం". -కౌశిక్‌, విద్యార్థి

ప్రభుత్వం సాయం చేయాలని విజ్ఞప్తి: ఈ మల్టీపర్పస్‌ ఛైర్‌ దివ్యాంగులు, వృద్ధులకు ఉపయోగకరంగానే కాక, విద్యార్థుల సృజనాత్మకతకు నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. వారి ప్రయత్నానికి ప్రభుత్వం సాయం అందిస్తే ఈ ప్రాజెక్‌ని మరింత అందంగా తీర్చిదిద్దుతామని విద్యార్థులు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

"మా విద్యార్థులైన మాన్యశ్రీ, కౌశిక్​లు స్మార్ట్‌ ఛైర్‌ తయారీలో పాత వస్తువులనే ఎక్కువ ఉపయోగించారు. తయారీకి రూ. 4,000 వరకు ఖర్చు అయింది. దక్షిణ భారతదేశ స్థాయిలో జరిగిన విద్యా వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనలో ఈ ప్రాజెక్ట్‌ ప్రదర్శనలో ప్రథమ బహుమతిని సాధించింది. విద్యార్థులకు ప్రథమ బహుమతి లభించడం వారి గురువులుగా మాకెంతో ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. వీరు భవిష్యత్తులో మరిన్ని సాధించాలని మసస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం". -బండారు టైటస్, ఉపాధ్యాయుడు

