అవసరమైనప్పుడు స్ట్రెచర్, బెడ్లా - స్మార్ట్ వీల్ ఛైర్ తయారు చేసిన విద్యార్థులు
మల్టీపర్పస్ ఛైర్ రూపొందించిన విద్యార్థులు - వృద్ధుల ఇబ్బందులు గమనించి ఆవిష్కరణ - నెలరోజుల శ్రమతో స్మార్ట్ వీల్ ఛైర్ రూపకల్పన - 4 గంటల పాటు ఛార్జింగ్, 40 కి.మీ. వెళ్లే సౌలభ్యం
Published : March 18, 2026 at 2:15 PM IST
Smart Multipurpose Chair Innovated By Students For Disabled: మనచుట్టూ సమాజంలో ఎందరో వృద్ధులు, దివ్యాంగులు ఉంటారు. వారిని చూసి అందరూ జాలిపడే వారే. గుంటూరులోని ఓ పాఠశాల విద్యార్థులు మాత్రం వారికోసం తామేం చేయగలమా అని ఆలోచించారు. స్మార్ట్ మల్టీపర్పజ్ ఛైర్ అనే వినూత్న ఆవిష్కరణతో అందరినీ ఔరా అనిపిస్తున్నారు. అందులో సదుపాయాలు చూసి సామాన్యులు అవాక్కవుతుంటే వృద్ధులు సంబరపడుతున్నారు. ఆ సౌకర్యాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సమాజంలో వృద్ధులు, దివ్యాంగుల ఇబ్బందులను చూసి అయ్యోపాపం అనుకునేవాళ్లే కానీ పరిష్కారానికి పాటు పడేవారు ఎందరుంటారు? ఇలాంటివారు వీల్ ఛైర్లో పడే అవస్థలు ఆ విద్యార్థులను ఆలోచింపజేశాయి. దాంతో ఆవిష్కరణ దిశగా విద్యార్థులను క్రమంగా అడుగులు వేసేలా ప్రేరేపించాయి. వాటి ఫలితమే ఈ మల్టీపర్పస్ ఛైర్. గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలోని చింతక్రింది కనకయ్య ఎయిడెడ్ ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్థులు మాన్యశ్రీ, కౌశిక్ ఈ ఛైర్ రూపొందించారు.
దివ్యాంగులకు మల్టీపర్పజ్ ఛైర్: ఈ స్మార్ట్ మల్టీపర్పజ్ ఛైర్ ద్వారా ఇతరుల సాయం లేకుండా దివ్యాంగులు, వృద్ధులు తమ రోజువారి జీవితాన్ని గడిపాలని ఈ విద్యార్థులు ఆలోచించారు. నెల రోజులు శ్రమించి స్మార్ట్ వీల్ ఛైర్ రూపొందించారు. అవసరమైనప్పుడు స్ట్రెచర్లా, బెడ్లా మారడం ఈ కుర్చీ ప్రత్యేకతని రూపొందించిన మంగళగిరిలోని చింతక్రింది కనకయ్య ఎయిడెడ్ ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్థులు మాన్యశ్రీ, కౌశిక్లు అన్నారు.
అంతేకాకుండా మల్టీపర్పస్ ఛైర్ సౌరశక్తి సాయంతో నడుస్తుందని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు. దాదాపు 4 గంటలు ఛార్జింగ్ చేస్తే ఇది రోజంతా పని చేస్తుందని వివరించారు. అదే విధంగా 40 కిలోమీటర్ల దూరం వరకు ఈ మల్టీపర్పస్ ఛైర్ ప్రయాణం చేయొచ్చని వారు వివరించారు. ఛైర్ను ముందుకు, వెనక్కు కదిలించడానికి స్విచ్ కంట్రోల్ను సైతం ఏర్పాటు చేశారు. గాలి కోసం ఫ్యాన్, కరెంటు పోయినా సరే పనిచేసే విధంగా లైట్ను కూడా జతగా అమర్చారు.
"దాదాపు నెల రోజులు శ్రమించి స్మార్ట్ వీల్ ఛైర్ రూపొందించాం. అవసరమైనప్పుడు స్ట్రెచర్లా, బెడ్లా మారడం ఈ కుర్చీ ప్రత్యేకత. దక్షిణ భారతదేశ స్థాయిలో జరిగిన విద్యా వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనలో మా ప్రాజెక్టుకు ప్రదర్శనలో ప్రథమ బహుమతి వచ్చింది. ఈ బహుమతి మాకెంతో ఆనందాన్ని, భవిష్యత్తులో మరెన్నో ఆవిష్కరణలు చేసే విధంగా మాలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచింది. మరిన్ని ఆవిష్కరణలు చేసేందుకు గాను ప్రభుత్వం మమ్మల్ని ప్రోత్సహించాలని ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాం". -మాన్యశ్రీ, విద్యార్థిని
ప్రదర్శనలో ప్రథమ బహుమతి: స్మార్ట్ ఛైర్ తయారీలో పాత వస్తువులనే ఎక్కువ ఉపయోగించారు. తయారీకి గాను రూ. 4,000 వరకు ఖర్చు చేశారు. దక్షిణ భారతదేశ స్థాయిలో జరిగిన విద్యా వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనలో ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రదర్శించి ప్రథమ బహుమతి సాధించారు. విద్యార్థుల సామర్థ్యం పట్ల ఉపాధ్యాయులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"మేము రూపొందించిన ఈ మల్టీపర్పస్ ఛైర్ సౌరశక్తి సాయంతో నడుస్తుంది. 4 గంటలు ఛార్జింగ్ చేస్తే రోజంతా పని చేస్తుంది. అంతేకాకుండా దీంతో 40 కిలోమీటర్ల మేర వెళ్లవచ్చు. ఛైర్ను ముందుకు, వెనక్కు కదిలించడానికి స్విచ్ కంట్రోల్ను కూడా ఏర్పాటు చేశాం. గాలి కోసం ఫ్యాన్, కరెంటు పోయినా పనిచేసేలా లైట్ అమర్చాం. విద్యా వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనలో ఈ ఆవిష్కరణకు గాను మాకు ప్రథమ బహుమతి లభించింది. రాబోయే రోజుల్లో మేం చేయబోయే మరిన్ని ఆవిష్కరణలకు ప్రభుత్వం ప్రోత్సహించాలని కోరుతున్నాం". -కౌశిక్, విద్యార్థి
ప్రభుత్వం సాయం చేయాలని విజ్ఞప్తి: ఈ మల్టీపర్పస్ ఛైర్ దివ్యాంగులు, వృద్ధులకు ఉపయోగకరంగానే కాక, విద్యార్థుల సృజనాత్మకతకు నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. వారి ప్రయత్నానికి ప్రభుత్వం సాయం అందిస్తే ఈ ప్రాజెక్ని మరింత అందంగా తీర్చిదిద్దుతామని విద్యార్థులు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"మా విద్యార్థులైన మాన్యశ్రీ, కౌశిక్లు స్మార్ట్ ఛైర్ తయారీలో పాత వస్తువులనే ఎక్కువ ఉపయోగించారు. తయారీకి రూ. 4,000 వరకు ఖర్చు అయింది. దక్షిణ భారతదేశ స్థాయిలో జరిగిన విద్యా వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనలో ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రదర్శనలో ప్రథమ బహుమతిని సాధించింది. విద్యార్థులకు ప్రథమ బహుమతి లభించడం వారి గురువులుగా మాకెంతో ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. వీరు భవిష్యత్తులో మరిన్ని సాధించాలని మసస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం". -బండారు టైటస్, ఉపాధ్యాయుడు
