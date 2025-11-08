ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మండువా లోగిళ్లు - ఇక్కడ సినిమా తీస్తే సూపర్ హిట్టే!
చిత్రీకరణకు అనువుగా ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా - ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ రాకతో మరిన్ని అవకాశాలు
November 8, 2025
Cinema Shootings in West Godavari: మండువా లోగిళ్లకు ప్రసిద్ధి గోదావరి జిల్లాలే. వీటికి వందేళ్లకు పైగా చరిత్ర ఉంది. ఈ ఇళ్లు ఏఎన్నార్ 'మూగమనసులు' సినిమాలో చూసే ఉంటారు. అంత ఎందుకు నవీన్ పోలిశెట్టి తాజా చిత్రం ''అనగనగా ఒక రాజు' వంటి సినిమాలు ఇక్కడే చిత్రీకరించారు. అలనాటి మధుర స్మృతులను గుర్తుచేసే ఇటువంటివి నేటి తరం వారికి అంతగా పరిచయం లేవనే చెప్పాలి. మండువా లోగిళ్లలో సినిమా తీస్తే ఆ మూవీ సూపర్ హిట్టే. ఇక్కడ ఏఏ సినిమాలు తీశారో తెలుసా!
ఓ సినిమా చిత్రీకరణకు పదిహేను గదులు ఉన్న పూర్వపు లోగిలి కావాలని ఒక తెలుగు సినిమా ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ ఆరా తీశాడు. ఇది విన్న స్థానికుడు ఒకరు ఎక్కడివరకో ఎందుకండి నాతో రండి. ఆయ్ మా ఊరి పెద్దాయన ఇల్లు ఒకటుంది. వచ్చి చూసుకోండి. నచ్చితే తీసుకోండంటూ తీసుకెళ్లారు. కట్ చేస్తే ఆ సినిమానే శతజయంతి వేడుకలు జరుపుకొన్న కుటుంబ కథా చిత్రం ‘'శతమానం భవతి'’. ఆ మూవీలో హీరో శర్వానంద్ కుటుంబం ఉన్న లోగిలి పెనుగొండ మండలం ఇలపర్రులోనిదే.
కేరళ సొగసులకు ఏమాత్రం తీసిపోని లొకేషన్ల పుట్టినిల్లు ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి అని చెప్పవచ్చు. ఇక్కడ సినిమాల చిత్రీకరణకు అనువైన ప్రాంతాలైతే ఊరూరా లెక్కలేనన్ని ఉన్నాయంటే ఆశ్చర్యమే కలుగుతోంది కదా! కథకు సంబంధించిన వివిధ సన్నివేశాలు తీయడానికి, ఆకర్షణీయంగా పాటలు తెరకెక్కించడానికి కనువిందు చేసే ప్రదేశాలకు అయితే ఇక్కడ కరవే లేదు.
ఈ లోగిళ్లను తక్కువ ఖర్చుతో అవసరమైతే ఉచితంగా నిర్మాతలకు ఆతిథ్యమిచ్చే దొడ్డ మనసులకు కొదవే లేదు. అలనాడు ఏఎన్నార్ "మూగమనసులు" నుంచి నేడు నవీన్ పోలిశెట్టి హీరోగా తెరకెక్కిన "అనగనగా ఒక రాజు" చిత్రం వరకు ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోనే షూటింగ్ చేశారు. ఇలా ఎన్నో చిత్రీకరణలు జరిగాయి. తాజాగా పాలకొల్లులో జాతీయ స్థాయి ఫిల్మ్ ఇనిస్టిట్యూట్ ప్రారంభించడంతో ఎందరో నటీనటులకు జిల్లా చక్కని వేదిక కాబోతుంది.
లొకేషన్లు అన్నీ సమీపంలోనే: ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఒక లొకేషన్ నుంచి మరో లొకేషన్కు చిత్ర యూనిట్ వెళ్లాలన్నా, అన్నీ సమీపంలోనే ఉంటాయి. దాంతో షూటింగ్కు కూడా కలిసొచ్చే అంశం. ఉదాహరణకు కొంత భాగం గోదావరి తీరంలో మరికొంత సముద్ర తీరంలో తీయాల్సి వస్తే యలమంచిలి, నరసాపురం ప్రాంతంలో గోదావరి తీరం, మధ్యలంకలు ఉన్నాయి. అక్కడి నుంచి సుమారు 20 కిలోమీటర్లు వెళ్తే పేరుపాలెం బీచ్ చిత్రీకరణకు అందుబాటులో ఉంది.
అలాగే పుణ్యక్షేత్రాలు కావాలంటే ద్వారకా తిరుమల నుంచి పంచారామాల వరకు అనేకం ఉన్నాయి. అఖండ గోదావరి మధ్యలో ఉండే పట్టిసీమ క్షేత్రం గురించి తెలియని వాళ్లు అంటూ ఉండరు. ఎందుకంటే ఇక్కడే వందలాది సినిమాలు రూపుదిద్దుకున్నాయి. కళాశాలలు, జనం రద్దీ లేని రైల్వేస్టేషన్లు మరెన్నో.
తాజా షూటింగ్లు ఇవీ: జగపతిబాబు ప్రధాన పాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘గోదారి గట్టు మీద’ ఇరగవరం మండలం రేలంగిలో ఇటీవల చిత్రీకరించారు. నవీన్ పోలిశెట్టి, మీనాక్షిచౌదరి హీరో హీరోయిన్లుగా తెరకెక్కిన ‘అనగనగా ఒక రాజు ఈ ఏడాది మార్చిలో పాలకొల్లులో చిత్రీకరించారు.
సునీల్ ప్రధాన పాత్రలో వస్తున్న "కొక్కొరొక్కో" నరసాపురం-సఖినేటిపల్లి మధ్యలో ఉన్న గోదావరి పై పంటులో పలు సన్నివేశాలు చిత్రీకరించారు. మరికొన్ని సీన్లను యలమంచిలి మండలం బూరుగుపల్లిలో మరో షెడ్యూల్ త్వరలో తీయనున్నారు. అలాగే క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టు ప్రవీణ్ హీరోగా ఇటీవల విడుదలైన "బకాసుర రెస్టారెంట్" మూవీ పేరుపాలెం బీచ్లో 2025 మార్చి, ఏప్రిల్లో షూటింగ్ చేశారు. గతంలో నేచురల్ స్టార్ నాని హీరోగా వచ్చిన టక్ జగదీష్’, వెంకటేష్, నాగచైతన్య కలయికలో వచ్చిన "వెంకీ మామ" సినిమాల్లోని పలు సన్నివేశాలు పాలకొల్లు మండలం వెంకటాపురంలోని పెంకుడుశాలలో తీశారు.
