ఆతిథ్యానికి సిద్ధమైన కోనసీమ మండువా లోగిళ్లు - హోంస్టేలకు కొత్త అందాలు

దశాబ్దాల నాటి ఇళ్లకు మార్పులు - 2029 నాటికి 400 హోంస్టేలు లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకున్న ప్రభుత్వం

home stay
home stay (Eenadu)
Published : November 10, 2025 at 11:01 AM IST

Manduva Houses Turn into Homestays: డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లా పర్యాటక రంగానికి ప్రసిద్ధి గాంచింది. జిల్లాలోని సంప్రదాయాలు, గోదావరి నీటి పరవళ్లు, పచ్చని కొబ్బరి తోటలు ఎంతో ప్రత్యేకం. ఈ ప్రాంతాన్ని చూసేందుకు దేశం నలుమూలల నుంచి పర్యాటకులు వస్తుంటారు. ఇప్పుడు వారి అనుభవాన్ని మరింతగా గుర్తుండిపోయేలా చేసేందుకు, కోనసీమలో దశాబ్దాల నాటి మండువా లోగిళ్లను హోంస్టే కేంద్రాలుగా మార్చేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు ప్రారంభించింది.

దశాబ్దాల నాటి ఈ ఇళ్లలో ఒకప్పుడు పెద్ద కుటుంబాలు కలిసి నివసించేవి. మధ్యలో ఖాళీ ప్రాంగణం (మండువ) ఉండి, సహజంగా గాలి, వెలుతురు వచ్చేలా నిర్మించారు. ఇలాంటి అరుదైన శైలిలో ఉన్న ఇళ్లు గూడాల, పేరూరు, తూర్పుపాలెం, కేశనపల్లి, పెదపట్నంలంక, శేరిలంక, ముమ్మిడివరం, అయినవిల్లి, మండపేట వంటి పలు గ్రామాల్లో ఇప్పటికీ ఉన్నాయి.

home stay
మలికిపురం మండలం తూర్పుపాలెంలో హోంస్టేకు ఎంపికైన ఇల్లు (Eenadu)

ఇళ్ల ఆధునికీకరణ: పర్యాటక శాఖ అధికారులు ఈ ఇళ్ల యజమానులతో మాట్లాడి, హోంస్టే విధానం గురించి అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ఇంటి నిర్మాణాన్ని అలాగే ఉంచి, అవసరమైన చోట పర్యాటకులకు అనువైన సదుపాయాలు, వాష్‌రూమ్‌లు, పడక గదులు, కిచెన్​, భద్రతా ఏర్పాట్లు ఉంచేలా మార్పులు చేస్తున్నారు.

ఇప్పటివరకు 20 ఇళ్లను హోంస్టే మోడల్‌గా గుర్తించారు. ప్రస్తుతం వాటి సుందరీకరణ పనులు జరుగుతున్నాయి. పర్యాటక శాఖ జిల్లా అధికారి అన్వర్ పేర్కొన్న వివరాల ప్రకారం, 2029 నాటికి 400 హోంస్టేలు నమోదయ్యే లక్ష్యం ఉంది. హోంస్టేలు ఏర్పడితే, స్థానికులకు నేరుగా, పరోక్షంగా ఆదాయం లభిస్తుంది.

home stay
అల్లవరం మండలం గూడాలలోని ఇల్లు (Eenadu)

కోనసీమ పర్యాటక అందాలు: కోనసీమలోని గోదావరి ప్రవాహాలు, ఇరువైపులా కొబ్బరి చెట్లతో అల్లుకున్న దారులు, పచ్చటి పొలాల మధ్య ప్రయాణం పర్యాటకుడికి మధురానుభూతిని ఇస్తుంది. కాకినాడ సముద్రతీరం, అంతర్వేది, ముమ్మిడివరం, గేదెల్లంక వంటి ప్రాంతాలు పర్యాటకులను తెగ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. అంతేకాకుండా పురాతన ఆలయాలు, నదీ తీరం ప్రాంతాలు, దీవులు అన్నీ కలిపి కోనసీమను మరింత ప్రత్యేకంగా చేస్తున్నాయి. కూటమి ప్రభుత్వం కోనసీమ అందాలను మరింత మంది పర్యాటకులకు చేర్చాలనే లక్ష్యంతో ముందడుగు వేస్తోంది. పర్యాటకులకు ప్రకృతి మధ్య బస కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో హోంస్టేలు ఏర్పాటు చేస్తోంది.

మరిన్ని అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు: గోదావరి పుష్కరాలు సమీపిస్తున్న తరుణంలో అనేక పర్యాటక ప్రాజెక్టుల కోసం ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. అఖండ గోదావరి ప్రాజెక్టు కింద కేంద్ర-రాష్ట్ర భాగస్వామ్యంతో రూ.94.44 కోట్లు మంజూరు అయ్యాయి. ఈ నిధులతో పుష్కరాల రేవు ఆధునికీకరణ, రూ.47 కోట్లతో హేవలాక్‌ వంతెన రూపు రేఖలు మార్చి అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దనున్నారు.

కడియపులంక, కడియంలో కన్వెన్షన్‌ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. నిడదవోలు కోటసత్తెమ్మ ఆలయాన్ని అభివృద్ధి చేయనున్నారు. గోదావరిలో బోటింగ్ సదుపాయాలను పెంచనున్నారు. ఈ అభివృద్ధి పనులతో ప్రతి సంవత్సరం సుమారు 18 లక్షల పర్యాటకులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. దీంతో 8000 మందికి ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఉపాధి లభించనుంది.

హౌస్‌బోట్లతో కొత్త అనుభవం: కేరళలో తరహాలో కోనసీమ కాలువలు, లంకలు, గోదావరి ప్రవాహాల మధ్య హౌస్‌బోటింగ్ ఏర్పాటుకు కొన్ని సంస్థలు ముందుకొస్తున్నాయి. ఈ ప్రాజెక్టులు పట్టాలెక్కితే 2 గదులతో కూడిన క్రూజ్‌ తరహా బోటింగ్ అనుభవం కోనసీమలో కూడా అందుబాటులోకి రానుంది.

కోనసీమలో హోంస్టే కేంద్రాలు - అందుబాటులోకి కేరళ తరహా హౌస్​ బోటింగ్

పర్యాటకులకు శుభవార్త- త్వరలోనే ప్రకృతి ఒడిలో 'హోం స్టే'

