ఇన్సూరెన్స్ లేని వాహనదారులకు జరిమానాల మోత - టోల్ ప్లాజాల వద్దే గుర్తింపు
Third Party Insurance ఇన్సూరెన్స్ లేని వాహనదారులకు కేంద్రం జరిమానాల మోత మోగించనున్న నేపథ్యంలో వాహనదారులకు రవాణా శాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి పలు సూచనలు చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 4:01 PM IST
ఇన్సూరెన్స్ లేని వాహనదారులకు కేంద్రం జరిమానాల మోత మోగించనుంది. టోల్ ప్లాజాల వద్దే బీమా లేని వాహనాలను గుర్తించే విధానం అమల్లోకి వస్తున్న నేపథ్యంలో వాహనదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని రవాణా శాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి సూచించారు. ప్రతి వాహనానికి తప్పనిసరిగా చెల్లుబాటయ్యే థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ ఉండాలని స్పష్టం చేశారు.
చట్టపరమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవద్దు : గడువు ముగియకముందే బీమాను రెన్యువల్ చేసుకోవాలని రాంప్రసాద్ రెడ్డి సూచించారు. ఇన్సూరెన్స్ లేకుండా వాహనాలు నడిపి జరిమానాలు, చట్టపరమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవద్దని ఆయన హెచ్చరించారు. సురక్షిత ప్రయాణంతో పాటు ప్రమాద బాధితులకు ఆర్థిక భరోసా కల్పించడమే ఈ విధానం ప్రధాన ఉద్దేశమని మంత్రి తెలిపారు. కేంద్రం అన్ని రాష్ట్రాల్లో అమలు చేస్తున్న నూతన విధానానికి అనుగుణంగా వాహనదారులు వ్యవహరించాలని కోరారు. రవాణా శాఖ నిబంధనలు పాటిస్తూ బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని మంత్రి విజ్ఞప్తి చేశారు.
జరిమానా విధించే అవకాశం : ప్రతి వాహనానికీ థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ తప్పనిసరి. ఒకవేళ ఇన్సూరెన్స్ లేకుండా వాహనం నడిపితే మోటారు వాహన చట్టం ప్రకారం జరిమానా విధించే అవకాశం ఉంది. ఒక వాహనానికి ఇన్సూరెన్స్ ఉందా? లేదా అనేది ఎప్పుడైనా తనిఖీలు నిర్వహించినప్పుడు తప్ప బయటపడడం లేదు. ఇకపై అలా కుదరదు. ఇన్సూరెన్స్ లేకుండా జాతీయ రహదారులపై టోల్ప్లాజా దాటగానే వాహనదారుడికి ఎస్సెమ్మెస్ అలర్ట్ వెళుతుంది. ఈ కొత్త విధానాన్ని జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ పరీక్షిస్తోంది. దిల్లీలోని ఓ టోల్ప్లాజా వద్ద ఎన్హెచ్ఏఐ ప్రయోగాత్మకంగా ఈ విధానాన్ని అమలు చేస్తోంది. దీన్ని భవిష్యత్లో దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించనుంది.
ఒక వాహనం టోల్ప్లాజా దాటగానే ఆ వాహనం వివరాలను వాహన్ డేటా బేస్లో తనిఖీ చేస్తారు. థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ ఉన్నదీ లేనిదీ తనిఖీ చేస్తారు. ఒకవేళ పాలసీ గడువు ముగిసి ఉంటే వాహనదారుడికి ఎస్సెమ్మెస్ అందుతుంది. వాహనం రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, బీమా గడువు ఏ తేదీన ముగిసింది వంటి వివరాలు ఆ ఎస్సెమ్మెస్లో కనిపిస్తాయి.
బేస్ ప్రీమియానికి మూడు రెట్లు : థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ను తప్పనిసరిగా తీసుకునేలా వాహనదారులను ప్రోత్సహించే ఉద్దేశంతో ఈ విధానాన్ని తీసుకొస్తున్నట్లు ఎన్హెచ్ఏఐ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. గడువు ముగిసిన వెంటనే బీమాను రెన్యువల్ చేయించుకోవాలని, తద్వారా జరిమానా నుంచి తప్పించుకునేలా చేయడం దీని ముఖ్య ఉద్దేశమని పేర్కొన్నారు. మోటారు వాహనాల చట్టం ప్రకారం బీమా లేకుండా పట్టుబడితే బేస్ ప్రీమియానికి మూడు రెట్లు లేదా రూ.5 వేలు జరిమానా చెల్లించాలి. అదే తప్పు మరోసారి చేస్తే బేస్ ప్రీమియానికి 5 రెట్లు లేదా రూ.10 వేలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
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