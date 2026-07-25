పీఎం ఈ-బస్ సేవ పథకంతో నూతన శకం - విశాఖకు త్వరలో 100 ఈ-బస్సులు: మంత్రి మండిపల్లి
రవాణా రంగంలో పీఎం ఈ-బస్ సేవతో నూతన శకం మొదలు - రాష్ట్రానికి తొలి దశలో 750 ఈ-బస్సులు - అందులో విశాఖకు 100 బస్సులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 2:40 PM IST
Mandipalli Inaugurated Simhapuri E-Bus Depot Power Room in Visakhapatnam: విశాఖలో సింహపురి ఈ-బస్సు డిపో పవర్ రూమ్ను మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. రవాణా రంగంలో పీఎం ఈ-బస్ సేవ పథకంతో నూతన శకం మొదలవుతోందని రవాణా శాఖ మంత్రి మండిపల్లి తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్రంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు నడుపుతున్నామన్నారు. విశాఖకు 100 బస్సులు కేటాయించినట్లు పేర్కొన్నారు.
విజయవాడ, విశాఖ, తిరుపతి, రాజమండ్రి, గుంటూరు వంటి నగరాలకు ఎలక్ట్రికల్ బస్సులు రానున్నాయని వెల్లడించారు. పీఎం ఈ-బస్ సేవ పథకం కింద ఏర్పాటవుతున్న సింహపురి ఈ-బస్సు డిపోను పరిశీలించారు. విశాఖకు కేటాయించిన 100 ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల నిర్వహణకు ఆధునిక పవర్ రూమ్ సిద్ధం చేసినట్లు తెలిపారు. పవర్ రూమ్తో పాటు సబ్స్టేషన్, ఛార్జింగ్ స్టేషన్ తదితర మౌలిక సదుపాయాలు వేగంగా పూర్తిచేశారు. మరో రెండు నుంచి మూడు నెలల్లో ఈ-బస్సులు అందుబాటులోకి వస్తాయని మంత్రి వెల్లడించారు.
విశాఖకు 100 బస్సులు: ఈ-బస్సులు రాక నాటికి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేయాలని అధికారులను మంత్రి ఆదేశించారు. మరో 2 నుంచి 3 నెలల్లో ఈ-బస్సులు అందుబాటులోకి వస్తాయని, రాష్ట్రానికి తొలి దశలో 750 ఈ-బస్సులు వస్తుండగా అందులో విశాఖకు 100 బస్సులు కేటాయించినట్లు మంత్రి మండిపల్లి వెల్లడించారు. ఆర్టీసీని కూటమి ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ పరంచేయదని, ఎటువంటి అపోహలు వద్దని స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుత బస్సులతోపాటు కొత్త ఈ-బస్సులతో ప్రయాణికులకు మరింత మెరుగైన సేవలు అందిస్తామని మంత్రి తెలిపారు. పర్యావరణహిత, ఆధునిక ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని స్పష్టం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీఎస్ఆర్టీసీ విజయనగరం జోన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ జి. విజయగీత, విశాఖ జిల్లా ప్రజా రవాణా అధికారి బి. అప్పలనాయుడు, డిప్యూటీ చీఫ్ ట్రాఫిక్ మేనేజర్లు, ఆర్టీసీ ఇంజినీర్లు, డిపో మేనేజర్లు, అధికారులు, ఉద్యోగులు, వివిధ ఆర్టీసీ సంఘాల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.
తొలిఏకాదశి - దైవదర్శనం: మరోవైపు నేడు తొలిఏకాదశి సందర్భంగా మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి సింహాచలం వరాహ లక్ష్మీ నృసింహ స్వామిని దర్శించుకున్నారు. ఆలయ అధికారులు మంత్రికి స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆలయంలోని ప్రవేశించిన మండిపల్లి ముందుగా కప్ప స్తంభాన్ని ఆలింగనం చేసుకున్నారు. అనంతరం అంతరాలయంలో అప్పన్నను దర్శించుకుని మెుక్కులు చెల్లించుకున్నారు. వేద పండితులు మంత్రికి వేద మంత్రోచ్ఛారణలతో ఆశీర్వచనాలు చేసి తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు.
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